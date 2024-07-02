Перфорация пищеварительного тракта

Причины перфорации органов пищеварительного тракта варьируются в зависимости от местоположения перфорации, но поражение может воздействовать на любую часть пищеварительной системы.

Проглоченные инородные тела обычно проходят через кишечник человека без особых затруднений, но иногда застревают и приводят к перфорации.

Инородные тела, введенные через задний проход, могут привести к перфорации прямой кишки или ободочной кишки.