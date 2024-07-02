Перфорация пищеварительного тракта

В любом из полых пищеварительных органов может возникнуть перфорация (прокол), которая вызывает подтекание содержимого кишечника, и если немедленно не провести хирургическое вмешательство, то в результате может развиться сепсис (опасная для жизни инфекция кровотока) и летальный исход.
Симптомы включают внезапную сильную боль в грудной клетке или брюшной полости и боль в животе при прикосновении.
Чтобы поставить диагноз, используют рентгенологические исследования или компьютерную томографию.
Необходимо оперативное хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).
Перфорация позволяет пище, пищеварительным сокам или другому содержимому кишечника просачиваться в брюшную полость (или иногда в грудную клетку, в случае перфорации пищевода). Эти вещества являются сильными раздражителями и содержат бактерии, вызывающие сильное воспаление и инфекцию, которые, в отсутствие лечения, обычно приводят к летальному исходу.
Причины перфорации органов пищеварительного тракта
Причины перфорации органов пищеварительного тракта варьируются в зависимости от местоположения перфорации, но поражение может воздействовать на любую часть пищеварительной системы.
Проглоченные инородные тела обычно проходят через кишечник человека без особых затруднений, но иногда застревают и приводят к перфорации.
Инородные тела, введенные через задний проход, могут привести к перфорации прямой кишки или ободочной кишки.
Некоторые причины перфорации
Область перфорации
Причины
Комментарии
В любом месте пищеварительного тракта
травма;
—
—
Сильная рвота
—
Повреждение, вызванное медицинской процедурой
Разрыв пищевода обычно вызван эндоскопом, баллонным дилататором или бужем (тонким цилиндрическим инструментом).
Проглатывание едких веществ
Обычно проглатывают серную кислоту или щелок.
Желудок или первый отдел тонкой кишки (двенадцатиперстная кишка)
Перфорация в этой области может произойти у людей, у которых ранее не было симптомов язвенной болезни.
Проглатывание едких веществ
Такое вещество обычно повреждает желудок, а не тонкую кишку.
Блокада, которая препятствует кровоснабжению кишечника (сдавливающая закупорка)
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Возможно, острый аппендицит и меккелев дивертикулит
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Блокада (обструкция)
Блокада обычно вызвана онкологическими заболеваниями или уплотненным калом.
Люди, принимающие преднизон или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), подвержены высокому риску развития дивертикулита. Однако у них может проявляться мало симптомов.
Воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит и болезнь Крона)
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Расширение толстой кишки (токсичный мегаколон)
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Иногда спонтанно
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Травма, которая возникает при хирургическом удалении желчного пузыря (холецистэктомии) или биопсии печени
Изредка воспаление желчного пузыря (холецистит)
Травма может быть связана с желчным пузырем или желчными протоками.
Симптомы перфорации органов пищеварительного тракта
Перфорация стенки пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки вызывает внезапную сильную боль, которая может иррадиировать (отдавать) в плечо. Человек выглядит очень больным; у него наблюдаются учащенное сердцебиение, потливость и боль в животе при прикосновении. Поскольку перфорация тонкой или толстой кишки часто возникает во время другого болезненного состояния (например, дивертикулита или аппендицита) и в связи с тем, что просочившееся содержимое иногда располагается в небольшой части брюшной полости без дальнейшего распространения, симптомы могут быть менее существенными и могут ошибочно оцениваться как обострение исходной проблемы.
При всех типах перфорации у человека обычно наблюдается тошнота, рвота и потеря аппетита.
Диагностика перфорации органов пищеварительного тракта
Рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости
иногда компьютерная томография (КТ).
Врач обычно проводит рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости, которая может показать наличие воздуха, просочившегося из пищеварительной системы, верного признака перфорации.
Иногда для подтверждения диагноза врачу необходимо провести КТ брюшной полости.
Лечение перфорации органов пищеварительного тракта
Хирургическое вмешательство
Жидкости и антибиотики внутривенно
Если врачи диагностируют перфорацию, обычно необходимо экстренное хирургическое вмешательство. Врачи выбирают тип операции на основании местоположения и причины перфорации. Основная цель врачей состоит в том, чтобы остановить подтекание кишечного содержимого в брюшную или грудную полость. Перед проведением хирургического вмешательства человеку вводят в вену (внутривенно) жидкости и антибиотики.
Иногда в желудок интраназально вводят небольшой зонд для аспирации желудочных соков, чтобы воспрепятствовать их подтеканию из места перфорации и уменьшить давление в кишечнике.