Паховая грыжа представляет собой выпячивание части кишечника или другого органа брюшной полости через отверстие в брюшной стенке в паху.

У людей в паху или мошонке появляется выпячивание, которое может быть безболезненным или вызывать дискомфорт при увеличении.

Для диагностики может использоваться ультразвуковое исследование.

Хирургическое вмешательство проводится, если грыжи присутствуют у женщин, вызывают симптомы у мужчин либо пережимаются или ущемляются.

(См. также Грыжи брюшной стенки).

Что такое паховая грыжа?

Паховая грыжа распространяется в пах и может распространиться в мошонку. Они более распространены среди мужчин.

В зависимости от месторасположения, грыжи бывают двух типов — прямые и косвенные.

Паховая грыжа Скрыть подробности На этом изображении показан кишечник, который проталкивается через отверстие в брюшной стенке в паховый канал, что приводит к выпячиванию под кожей.

В других местах возникают другие типы грыж (такие как пупочные грыжи и бедренные грыжи).

При паховой грыже отверстие в брюшной стенке может присутствовать с рождения или развиться позднее (см. Грыжа у детей).

Симптомы паховой грыжи Паховые грыжи обычно вызывают появление безболезненной выпуклости в паху или мошонке. Выпуклость может увеличиваться при вставании и сокращаться, когда человек ложится, потому что кишечник под действием силы тяжести скользит туда-назад. Если грыжа увеличивается, она может вызывать дискомфорт при кашле или изменении положения. В некоторых случаях часть кишечника захватывается в мошонке (ущемление), иногда вызывая более выраженный дискомфорт или боль. Если кишечник ущемлен, может быть нарушено его кровоснабжение. Ущемленный кишечник может отмереть (стать гангренозным) в течение нескольких часов. Паховая грыжа (правая паховая область) Скрыть подробности На этой фотографии показана паховая грыжа (выглядит как выпячивание) в правой паховой области. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика паховой грыжи Обследование врачом

Иногда ультразвуковое исследование Диагностика паховой грыжи основана на результатах осмотра. Врач обследует пах и просит человека покашлять в положении стоя. Кашель увеличивает давление в брюшной полости. Если у человека паховая грыжа, кашель приведет к выпячиванию грыжи наружу, что позволит врачу легче определить грыжу. Кроме того, у мужчин врач помещает палец на складку в верхней части мошонки и надавливает вверх по направлению к брюшной полости для обнаружения грыжи. Иногда, чтобы поставить диагноз, врач проводит ультразвуковое исследование.