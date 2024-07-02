Паховая грыжа представляет собой выпячивание части кишечника или другого органа брюшной полости через отверстие в брюшной стенке в паху.
У людей в паху или мошонке появляется выпячивание, которое может быть безболезненным или вызывать дискомфорт при увеличении.
Для диагностики может использоваться ультразвуковое исследование.
Хирургическое вмешательство проводится, если грыжи присутствуют у женщин, вызывают симптомы у мужчин либо пережимаются или ущемляются.
(См. также Грыжи брюшной стенки).
Что такое паховая грыжа?
При паховой грыже петля кишечника или другой орган брюшной полости выпирает через отверстие в брюшной стенке в паховый канал. Паховый канал содержит семенной канатик, состоящий из семявыносящего протока, кровеносных сосудов, нервов и других структур. До рождения яички, которые сформировались в брюшной полости, проходят через паховый канал, опускаясь в мошонку.
Паховая грыжа распространяется в пах и может распространиться в мошонку. Они более распространены среди мужчин.
В зависимости от месторасположения, грыжи бывают двух типов — прямые и косвенные.
В других местах возникают другие типы грыж (такие как пупочные грыжи и бедренные грыжи).
При паховой грыже отверстие в брюшной стенке может присутствовать с рождения или развиться позднее (см. Грыжа у детей).
Симптомы паховой грыжи
Паховые грыжи обычно вызывают появление безболезненной выпуклости в паху или мошонке. Выпуклость может увеличиваться при вставании и сокращаться, когда человек ложится, потому что кишечник под действием силы тяжести скользит туда-назад. Если грыжа увеличивается, она может вызывать дискомфорт при кашле или изменении положения.
В некоторых случаях часть кишечника захватывается в мошонке (ущемление), иногда вызывая более выраженный дискомфорт или боль. Если кишечник ущемлен, может быть нарушено его кровоснабжение. Ущемленный кишечник может отмереть (стать гангренозным) в течение нескольких часов.
Диагностика паховой грыжи
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование
Диагностика паховой грыжи основана на результатах осмотра. Врач обследует пах и просит человека покашлять в положении стоя. Кашель увеличивает давление в брюшной полости. Если у человека паховая грыжа, кашель приведет к выпячиванию грыжи наружу, что позволит врачу легче определить грыжу. Кроме того, у мужчин врач помещает палец на складку в верхней части мошонки и надавливает вверх по направлению к брюшной полости для обнаружения грыжи.
Иногда, чтобы поставить диагноз, врач проводит ультразвуковое исследование.
Лечение паховой грыжи
Устранение дефектов хирургическим способом
Паховые грыжи у женщин, а также вызывающие симптомы паховые грыжи у мужчин, необходимо лечить хирургическим путем. Мужчинам с бессимптомной паховой грыжей хирургическое вмешательство не требуется, если не развиваются симптомы. Хирургическое вмешательство может быть выполнено в удобные для человека сроки.
При ущемленных грыжах необходимо экстренное хирургическое вмешательство, чтобы извлечь кишечник из пахового канала.