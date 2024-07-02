Острая боль в животе

Боли в животе могут быть различными, в зависимости от затронутых процессом структур.

Висцеральная боль возникает в органах брюшной полости (которые называются внутренними органами). Нервы внутренних органов не реагируют на разрез, разрывы или воспаление. Вместо этого эти нервы реагируют на растяжение органа (например, когда кишечник раздувается от наполнения газом) или на сокращение окружающих мышц. Висцеральная боль обычно неопределенная, тупая и вызывающая тошноту. Место возникновения боли может быть трудно определить. Боль в верхней части живота возникает в результате расстройств в таких органах, как желудок, двенадцатиперстная кишка, печень и поджелудочная железа. Боль в средней части живота (около пупка) возникает в результате расстройств в структурах, таких как тонкая кишка, верхняя часть толстой кишки и аппендикс. Боль в нижней части живота возникает в результате расстройств в нижней части толстой кишки и органов мочеполовой системы.

Соматическая боль возникает в оболочке (брюшине), выстилающей брюшную полость. В отличие от нервов в висцеральных органах, нервы в брюшине реагируют на разрез и раздражение (например, в результате кровотечения, инфекции, применения химических веществ или воспаления). Соматическая боль является острой, и ее довольно легко локализовать.

Иррадиирующая боль — это боль, которая ощущается в отдаленном от источника месте (см. рисунок Что такое иррадиирующая боль?). Например, человек с заболеванием желчного пузыря может чувствовать боль в лопатке. Источником боли является желчный пузырь, который находится в брюшной полости, но боль ощущается в плече.

Что такое иррадиирующая боль?