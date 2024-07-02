Острая боль в животе

Боль в животе является распространенной и часто легкой. Однако внезапная сильная боль в животе почти всегда указывает на значительную проблему. Боль может быть единственным признаком необходимости хирургического вмешательства и требует незамедлительного оказания медицинской помощи. Пожилые люди, люди с ВИЧ-инфекцией и те, кто принимает иммунодепрессанты (включая кортикостероиды), могут испытывать меньшую боль в животе, чем более молодые или здоровые люди с подобным расстройством, и даже в случае серьезного заболевания боль может развиваться постепенно. У маленьких детей, особенно новорожденных и младенцев, может развиться боль в животе, но они не могут сообщить, что их беспокоит.
Типы боли в животе
Боли в животе могут быть различными, в зависимости от затронутых процессом структур.
Висцеральная боль возникает в органах брюшной полости (которые называются внутренними органами). Нервы внутренних органов не реагируют на разрез, разрывы или воспаление. Вместо этого эти нервы реагируют на растяжение органа (например, когда кишечник раздувается от наполнения газом) или на сокращение окружающих мышц. Висцеральная боль обычно неопределенная, тупая и вызывающая тошноту. Место возникновения боли может быть трудно определить. Боль в верхней части живота возникает в результате расстройств в таких органах, как желудок, двенадцатиперстная кишка, печень и поджелудочная железа. Боль в средней части живота (около пупка) возникает в результате расстройств в структурах, таких как тонкая кишка, верхняя часть толстой кишки и аппендикс. Боль в нижней части живота возникает в результате расстройств в нижней части толстой кишки и органов мочеполовой системы.
Соматическая боль возникает в оболочке (брюшине), выстилающей брюшную полость. В отличие от нервов в висцеральных органах, нервы в брюшине реагируют на разрез и раздражение (например, в результате кровотечения, инфекции, применения химических веществ или воспаления). Соматическая боль является острой, и ее довольно легко локализовать.
Иррадиирующая боль — это боль, которая ощущается в отдаленном от источника месте (см. рисунок Что такое иррадиирующая боль?). Например, человек с заболеванием желчного пузыря может чувствовать боль в лопатке. Источником боли является желчный пузырь, который находится в брюшной полости, но боль ощущается в плече.
Что такое иррадиирующая боль?
Боль, ощущаемая в одной части тела, не всегда указывает на место нарушения, поскольку болевое ощущение в этом месте может быть отражением боли на другом участке. Например, боль при инфаркте миокарда может ощущаться исходящей из руки, поскольку сенсорная информация из сердца и руки сходится в одних и тех же нервных путях в спинном мозге.
Перитонит
Перитонит — это воспаление брюшной полости.
Он чрезвычайно болезнен и почти всегда указывает на очень серьезное или опасное для жизни расстройство. Перитонит может возникнуть в результате любой проблемы в животе, которая привела к воспалению или инфекции органов. Распространенными примерами являются аппендицит, дивертикулит и панкреатит. Кроме того, при попадании в брюшную полость кровь и биологические жидкости (такие как кишечное содержимое или моча) действуют как очень сильные раздражители и могут вызвать перитонит. Расстройства, приводящие к просачиванию крови и биологических жидкостей, включают спонтанный разрыв органов (например, перфорацию стенки кишечника или разрыв трубы при внематочной беременности) и тяжелую травму органов брюшной полости.
У людей с жидкостью в перитонеальной полости (явление называется асцит) повышен риск развития инфекции. Такая инфекция называется спонтанным бактериальным перитонитом.
Через несколько часов после развития перитонита воспаление приводит к протеканию жидкости в брюшную полость. У пациента может развиться обезвоживание и шок. Воспалительные вещества, выделяемые в кровоток, могут воздействовать на различные органы, вызывая тяжелое воспаление легких, почечную недостаточность, печеночную недостаточность и другие проблемы. Без успешного лечения возможен смертельный исход.
Причины острой боли в животе
Боль может возникать в результате многих причин, включая инфекцию, воспаление, язвы, перфорацию или разрыв органов, некоординируемые или блокируемые обструкцией сокращения мышц, а также блокаду кровотока к органам.
К опасным для жизни расстройствам, требующим быстрой постановки диагноза и хирургического вмешательства, относятся:
Разрыв аневризмы брюшной аорты
Блокада притока крови к кишечнику (мезентериальная ишемия)
Разрыв трубы при внематочной беременности
К серьезным расстройствам, которые являются почти такими же срочными, относятся:
Внезапное (острое) воспаление поджелудочной железы (панкреатит).
Иногда боль в животе может быть вызвана расстройствами вне брюшной полости. Примеры включают инфаркт миокарда, пневмонию и перекручивание яичка (перекрут яичка). К менее распространенным проблемам вне брюшной полости, вызывающим боль в животе, относятся диабетический кетоацидоз, порфирия, серповидноклеточная анемия и определенные укусы и яды (такие как укус паука «черная вдова», отравление тяжелыми металлами или метанолом, а также укусы некоторых видов скорпионов).
Боль в животе у новорожденных, младенцев и маленьких детей может быть обусловлена различными причинами, не встречающимися у взрослых.
Некоторые причины боли в животе у новорожденных, младенцев и маленьких детей
Причина боли
Описание
Комментарии
Мекониевый перитонит
Воспаление и иногда инфекция брюшной полости и ее слизистой оболочки (перитонит), вызванная перфорацией кишечника и утечкой мекония (темно-зеленого фекального материала, вырабатываемого в кишечнике до рождения)
Развивается, когда младенец еще находится в матке, или вскоре после рождения
Блокада выхода из желудка (двенадцатиперстной кишки)
После кормления бывает сильная (струей) рвота
Обычно начинается в период между рождением и до 4-месячного возраста
Заворот кишок
Закручивание петли кишечника
Вызывает непроходимость кишечника и препятствует кровоснабжению кишечника
Обычно рвота, диарея, вздутие живота и эпизодический и сильный плач (колики)
Порок развития заднего прохода (заращение заднего прохода)
Сужение или блокада анального отверстия
Обычно обнаруживается врачами при обследовании младенцев после рождения и обычно требует экстренного хирургического вмешательства
Сжатие и наползание (телескопическое) одной части кишечника на другую
Вызывает непроходимость кишечника и препятствует кровоснабжению кишечника
Вызывает внезапную боль, сонливость, рвоту, кровавый кал и повышение температуры
Обычно возникает у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет
Блокада, полностью останавливающая или серьезно ухудшающая прохождение кишечного содержимого
Обычно вызывается врожденным пороком, меконием или заворотом кишок у новорожденных и детей первого года жизни
Различные симптомы, в зависимости от типа обструкции, которые могут включать спастическую боль в животе, вздутие живота, потерю аппетита, рвоту, тяжелый запор, диарею и повышение температуры
Обследование при острой боли в животе
Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
У людей с острой болью в животе причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают:
Сильную боль
признаки шока (например, учащенное сердцебиение, пониженное артериальное давление, повышенное потоотделение и дезориентация);
симптомы перитонита (например, постоянная боль, сгибающая человека пополам, и/или боль, которая усиливается при осторожном прикосновении, при движении или при легком толчке кровати);
Вздутие живота
Когда обращаться к врачу
Пациенты с настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу.
Людям без настораживающих признаков следует посетить врача в течение дня.
Что делает врач
В первую очередь врач изучает медицинский анамнез пациента и расспрашивает о симптомах, а затем проводит физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования помогают врачам решить, какие анализы, в случае необходимости, следует провести. Врачи используют один и тот же подход независимо от того, какую боль они оценивают — легкую или сильную, хотя при оценке сильной боли в животе в обследовании с самого начала может участвовать хирург.
При сборе медицинского анамнеза (см. таблицу Анамнез у людей с острой болью в животе) врачи задают вопросы о локализации боли (см. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения) и ее особенностях, о том, наблюдались ли у человека подобные симптомы в прошлом, а также о том, какие другие симптомы наблюдаются у человека, помимо боли в животе. Симптомы, такие как изжога, тошнота, рвота, диарея, запор, желтуха, кровь в кале или моче, кровохарканье и снижение массы тела, помогают врачу при обследовании. Врачи расспрашивают о принимаемых лекарственных препаратах, в том числе об отпускаемых по рецепту лекарственных препаратах и запрещенных веществах, а также о потреблении алкоголя.
Врачи расспрашивают об известных заболеваниях и о ранее проведенных хирургических вмешательствах на брюшной полости. Женщин спрашивают, не беременны ли они или не могли ли они быть беременными.
При проведении физикального обследования врачи сначала оценивают общий внешний вид пациента. У человека, который выглядит удовлетворительно, редко имеются серьезные проблемы, в отличие от человека, у которого наблюдается беспокойство, бледность, повышенное потоотделение или очевидная боль. Обследование сфокусировано на животе, и врачи осматривают, простукивают и прощупывают (процесс, называемый пальпацией) область брюшной полости. Они обычно обследуют прямую кишку и область таза (у женщин), чтобы определить локализацию болезненности, новообразований и кровотечений.
Врачи осторожно прощупывают всю брюшную полость, чтобы обнаружить особенно болезненные области, а также защитное напряжение, ригидность, болезненность при ослаблении давления на стенку живота и любые новообразования. Защитное напряжение — это когда у человека непроизвольно сокращаются мышцы стенки живота при прикосновении врача к животу. Ригидность наблюдается, когда мышцы передней брюшной стенки остаются сильно сокращенными, даже если врач их не касается. Болезненность при ослаблении давления наблюдается, когда у человека возникает резкая боль после того, как врач быстро убирает руку. Защитное напряжение, ригидность и болезненность при ослаблении давления на стенку живота являются симптомами перитонита.
Анамнез у людей с острой болью в животе
Вопросы, которые задают врачи
Возможные ответы
Возможные причины или источник
Где вы испытываете боль?
См. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения
См. рисунок Причины боли в животе, в зависимости от местоположения
На что похожа боль?
Приступы острой боли, при которой «перехватывает дыхание»
Почечные или желчные колики (приступы сильной боли в почках или желчном пузыре)
Приступы тупой боли, сопровождающиеся рвотой
Коликообразная боль, которая становится устойчивой
Сдавливающая непроходимость кишечника (блокада, которая препятствует кровоснабжению кишечника)
Мезентериальный тромбоз (блокада кровотока к части кишечника вследствие образования кровяного сгустка или накопления жировых материалов в артерии)
Острая, постоянная боль, ухудшающаяся при движении
Раздирающая боль
Расслоение аорты (разрыв внутреннего слоя аорты)
Тупая боль
Инфекция почек
Была ли она у вас раньше?
Да
Рецидивирующие проблемы, такие как пептическая язвенная болезнь, желчные камни, дивертикулит или овуляторный синдром (боль во время овуляции, обычно в середине менструального цикла)
Началась ли боль внезапно?
Внезапно («как выключателем щелкнули»)
Разрыв трубы при внематочной беременности
Перекручивание яичника или перекручивание яичка
Некоторые разрывы аневризм
Менее внезапные
Большинство других причин
Насколько сильна боль?
Сильную боль
Разрыв (перфорация) органа
Сильная боль, но относительно нормальные результаты физикального обследования
Перемещается ли боль в какую-либо другую часть вашего тела?
Правая лопатка
Боль в желчном пузыре
Область левого плеча
Лобковая кость или влагалище
Почечная боль
Спина
Разрыв аневризмы аорты
Иногда перфорирующая язва
Что облегчает боль?
антациды;
Пребывание в положении лежа, не шевелясь
Какими другими симптомами сопровождается боль?
Рвота, которая предшествует боли и сопровождается диареей
Отсроченная рвота, отсутствие дефекаций и неотхождение газов (метеоризм)
Внезапная (острая) непроходимость кишечника
Сильная рвота, которая предшествует сильной боли в верхней части середины живота, левой части грудной клетки или плеча
Причины боли в животе, в зависимости от местоположения
Проведение анализов
Иногда результаты исследований у людей настолько значительны, что врачи сразу же понимают, что пациентам необходимо хирургическое вмешательство. У таких людей врачи стараются не задерживать хирургическое вмешательство проведением анализов. Однако чаще бывает так, что врачи должны сделать анализы, чтобы из нескольких различных причин, на которые указывают симптомы пациента и результаты физикального обследования, выбрать одну. На основании предполагаемых причин врачи определяют, какие анализы требуется выполнить:
Анализ мочи на беременность у всех девушек и женщин детородного возраста
Визуализирующие исследования основаны на предполагаемом диагнозе
Компьютерная томография (КТ) брюшной полости помогает выявить многие, но не все, причины боли в животе.
Анализы мочи (например, общий анализ мочи) часто проводят для выявления признаков инфекции мочевыводящих путей или камней в почках.
Анализы крови проводятся часто, однако они редко выявляют конкретную причину (хотя анализы крови могут использоваться для диагностики панкреатита).
Если врачи подозревают расстройство желчного пузыря или гинекологическое расстройство, может оказаться полезным ультразвуковое исследование.
Может потребоваться эндоскопическое обследование с использованием камеры для осмотра желудочно-кишечного тракта изнутри.
Лечение острой боли в животе
Проводится лечение конкретной причины боли. До недавнего времени врачи считали нецелесообразным назначать обезболивающие препараты людям с сильной болью в животе до постановки диагноза, поскольку обезболивающий препарат может маскировать важные симптомы. Однако в настоящее время обезболивающие препараты иногда назначаются, чаще в малых дозах, в рамках проведения анализов.
Ключевые моменты
Врачи в первую очередь ищут любые опасные для жизни причины боли.
Врачи исключают беременность у девушек и женщин детородного возраста.
Анализы крови редко позволяют выявить конкретную причину острой боли в животе.