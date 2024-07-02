Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Определенные желудочно-кишечные нарушения могут быть опасными для жизни и потребовать неотложного лечения. Для многих людей неотложное лечение включает хирургическое вмешательство.

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта обычно сопровождаются болью в животе, часто сильной. Если у человека боль в животе, врач должен решить, необходимо ли экстренное оперативное вмешательство, чтобы идентифицировать и лечить проблему, или может ли хирургическое вмешательство быть отложено до тех пор, пока не будут получены результаты диагностических анализов. Неотложное хирургическое вмешательство на брюшной полости часто проводится, когда есть подозрения на то, что боль в животе возникает в результате

Не все желудочно-кишечные заболевания лечатся хирургическим вмешательством (см. Илеус).

Желудочно-кишечное кровотечение, которое обычно безболезненно, также может представлять опасность для жизни. Врачи обычно проводят эндоскопию (обследование внутренних структур с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования), чтобы найти и устранить источник кровотечения. Когда источник кровотечения нельзя найти или вылечить, иногда требуется хирургическая процедура.

Пищеварительная система