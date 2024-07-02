Кишечная непроходимость (илеус)

Кишечная непроходимость представляет собой временное отсутствие нормальной перистальтики кишечника.

Частой причиной являются хирургическое вмешательство на брюшной полости и лекарственные препараты, воздействующие на перистальтику кишечника.

Наблюдаются вздутие, рвота, запор, колики и потеря аппетита.

Диагноз ставят на основании результатов рентгенографического исследования.

Большинство людей начинает чувствовать себя лучше при внутривенном введении жидкостей и временном воздержании от приема пищи или питья.

Чтобы облегчить скопление газа и жидкости, некоторым людям требуется введение через нос в желудок тонкой аспирационной трубки.

(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).

Как и непроходимость кишечника (закупорка), кишечная непроходимость не дает проходить пищи, жидкости, выделениям пищеварительного тракта и газу через кишечник. Однако в отличие от закупорки кишок кишечная непроходимость не вызвана физической блокадой (например, опухолью или рубцовой тканью) и редко приводит к разрыву.

Наиболее распространенной причиной кишечной непроходимости является

Абдоминальная хирургия

Кишечная непроходимость обычно возникает в течение 24–72 часов после хирургического вмешательства на брюшной полости, особенно при манипуляциях на кишечнике.

К другим причинам относятся лекарственные препараты, особенно опиоидные анальгетики и антихолинергические препараты (см. боковую панель Антихолинергический: что это значит?). Кишечная непроходимость может также быть вызвана инфекцией в брюшной полости, такой как аппендицит или дивертикулит. Кишечную непроходимость могут вызвать нарушения вне кишечника, такие как почечная недостаточность, недостаточная активность щитовидной железы, инфаркт миокарда или отклонение от нормы уровней электролитов в крови (например, низкие уровни калия или высокие уровни кальция).

Симптомы кишечной непроходимости Симптомы кишечной непроходимости включают вздутие живота и боль, вызванную скоплением газа и жидкостей. Также возникают тошнота, рвота, выраженный запор, потеря аппетита и колики. Может быть водянистый стул.

Диагностика кишечной непроходимости Обследование врачом

Рентгенологическое исследование При аускультации не прослушиваются или слабо прослушиваются звуки, обычно производимые функционирующим кишечником (перистальтические шумы). При рентгенологическом исследовании органов брюшной полости видны выпячивающиеся петли кишечника.