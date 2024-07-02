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Кишечная непроходимость (илеус)

(Паралитическая непроходимость кишечника; Адинамическая кишечная непроходимость; Кишечный парез)

Авторы:Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Кишечная непроходимость представляет собой временное отсутствие нормальной перистальтики кишечника.

  • Частой причиной являются хирургическое вмешательство на брюшной полости и лекарственные препараты, воздействующие на перистальтику кишечника.

  • Наблюдаются вздутие, рвота, запор, колики и потеря аппетита.

  • Диагноз ставят на основании результатов рентгенографического исследования.

  • Большинство людей начинает чувствовать себя лучше при внутривенном введении жидкостей и временном воздержании от приема пищи или питья.

  • Чтобы облегчить скопление газа и жидкости, некоторым людям требуется введение через нос в желудок тонкой аспирационной трубки.

(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).

Как и непроходимость кишечника (закупорка), кишечная непроходимость не дает проходить пищи, жидкости, выделениям пищеварительного тракта и газу через кишечник. Однако в отличие от закупорки кишок кишечная непроходимость не вызвана физической блокадой (например, опухолью или рубцовой тканью) и редко приводит к разрыву.

Наиболее распространенной причиной кишечной непроходимости является

  • Абдоминальная хирургия

Кишечная непроходимость обычно возникает в течение 24–72 часов после хирургического вмешательства на брюшной полости, особенно при манипуляциях на кишечнике.

К другим причинам относятся лекарственные препараты, особенно опиоидные анальгетики и антихолинергические препараты (см. боковую панель Антихолинергический: что это значит?). Кишечная непроходимость может также быть вызвана инфекцией в брюшной полости, такой как аппендицит или дивертикулит. Кишечную непроходимость могут вызвать нарушения вне кишечника, такие как почечная недостаточность, недостаточная активность щитовидной железы, инфаркт миокарда или отклонение от нормы уровней электролитов в крови (например, низкие уровни калия или высокие уровни кальция).

Симптомы кишечной непроходимости

Симптомы кишечной непроходимости включают вздутие живота и боль, вызванную скоплением газа и жидкостей. Также возникают тошнота, рвота, выраженный запор, потеря аппетита и колики. Может быть водянистый стул.

Диагностика кишечной непроходимости

  • Обследование врачом

  • Рентгенологическое исследование

При аускультации не прослушиваются или слабо прослушиваются звуки, обычно производимые функционирующим кишечником (перистальтические шумы).

При рентгенологическом исследовании органов брюшной полости видны выпячивающиеся петли кишечника.

Лечение кишечной непроходимости

  • Временное ограничение пищи и жидкостей через рот

  • Жидкости, вводимые внутривенно

  • Отсасывание через назогастральный зонд

При ограничении пищи и жидкости через рот кишечная непроходимость обычно разрешается самостоятельно через 1-3 дня. В этот период жидкости и электролиты (такие как натрий, хлорид и калий) вводят в вену (внутривенно). По возможности, прекращаются или снижаются дозы сильных обезболивающих под названием опиоидные анальгетики.

Сильная рвота бывает редко, но если она возникает, необходимо устранять накопление газа и жидкости, вызванное непроходимостью кишечника. Обычно в желудок или тонкую кишку интраназально вводят зонд (назогастральный зонд) и используют аспирацию для уменьшения давления и расширения (вздутия). Человеку не разрешают принимать пищу или питье до нормализации функции кишечника. Иногда, если проблема связана, главным образом, с толстой кишкой, зонд для уменьшения давления вводят через задний проход в толстую кишку.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.