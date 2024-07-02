Ишемический колит представляет собой повреждение толстой кишки, возникающее в результате нарушения кровотока.

Частыми симптомами являются боль в животе и кровянистый стул.

Обычно проводят компьютерную томографию и иногда колоноскопию.

Большинство людей начинает чувствовать себя лучше при внутривенном введении жидкостей и временном воздержании от приема пищи или питья, но некоторым необходимо хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).

Ишемический колит возникает в результате прерывания кровотока через артерии, снабжающие толстую кишку. Часто врачи не могут найти причину снижения кровотока, но это чаще случается у людей с заболеванием сердца и кровеносных сосудов, перенесших хирургическое вмешательство на аорте, или с повышенным свертыванием крови. Ишемический колит преимущественно развивается у людей в возрасте 60 лет или старше.

Снижение кровотока повреждает внутреннюю слизистую оболочку и внутренние слои стенки толстой кишки, вызывая изъязвление (появление ран) слизистой оболочки толстой кишки, которое может приводить к кровотечению.

Симптомы ишемического колита Обычно человек испытывает боль в животе. Боль возникает чаще с левой стороны, но может развиваться в любом месте брюшной полости. У человека часто бывает жидкий стул, в котором присутствуют темно-красные сгустки. Иногда выделяется ярко-красная кровь без кала. Часто возникает небольшое повышение температуры (обычно ниже 37,7 °C).

Диагностика ишемического колита Компьютерная томография (КТ) или иногда колоноскопия Врач может подозревать ишемический колит на основе симптомов боли и кровотечения, особенно, если человек старше 60 лет. Для врачей важно отличить ишемический колит от острой мезентериальной ишемии — более опасного заболевания, при котором кровоток к части кишечника может полностью и необратимо блокироваться. Врачи обычно проводят КТ, а иногда также колоноскопию (обследование толстой кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования), чтобы отличить ишемический колит от других форм воспаления, таких как инфекция или воспалительное заболевание кишечника. Ишемический колит (колоноскопия) Скрыть подробности На данной фотографии изображено повреждение слизистой оболочки кишечника, вызванное закупоркой кровотока. Слизистая оболочка кишечника имеет красный цвет и покрыта язвами (белые области). Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Лечение ишемического колита Жидкости и антибиотики внутривенно

Редко хирургическое восстановление Людей с ишемическим колитом госпитализируют. Первоначально человек не получает перорально жидкостей и пищи, чтобы кишечник мог успокоиться. Жидкости, электролиты, антибиотики и питательные вещества вводят через вену (внутривенно). В течение нескольких дней прием пищи и питье возобновляют. Если у людей появляется рубцово-измененная ткань, может потребоваться хирургическая репарация.