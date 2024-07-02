Ишемический колит представляет собой повреждение толстой кишки, возникающее в результате нарушения кровотока.
Частыми симптомами являются боль в животе и кровянистый стул.
Обычно проводят компьютерную томографию и иногда колоноскопию.
Большинство людей начинает чувствовать себя лучше при внутривенном введении жидкостей и временном воздержании от приема пищи или питья, но некоторым необходимо хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).
Ишемический колит возникает в результате прерывания кровотока через артерии, снабжающие толстую кишку. Часто врачи не могут найти причину снижения кровотока, но это чаще случается у людей с заболеванием сердца и кровеносных сосудов, перенесших хирургическое вмешательство на аорте, или с повышенным свертыванием крови. Ишемический колит преимущественно развивается у людей в возрасте 60 лет или старше.
Снижение кровотока повреждает внутреннюю слизистую оболочку и внутренние слои стенки толстой кишки, вызывая изъязвление (появление ран) слизистой оболочки толстой кишки, которое может приводить к кровотечению.
Симптомы ишемического колита
Обычно человек испытывает боль в животе. Боль возникает чаще с левой стороны, но может развиваться в любом месте брюшной полости.
У человека часто бывает жидкий стул, в котором присутствуют темно-красные сгустки. Иногда выделяется ярко-красная кровь без кала.
Часто возникает небольшое повышение температуры (обычно ниже 37,7 °C).
Диагностика ишемического колита
Компьютерная томография (КТ) или иногда колоноскопия
Врач может подозревать ишемический колит на основе симптомов боли и кровотечения, особенно, если человек старше 60 лет. Для врачей важно отличить ишемический колит от острой мезентериальной ишемии — более опасного заболевания, при котором кровоток к части кишечника может полностью и необратимо блокироваться.
Врачи обычно проводят КТ, а иногда также колоноскопию (обследование толстой кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования), чтобы отличить ишемический колит от других форм воспаления, таких как инфекция или воспалительное заболевание кишечника.
Лечение ишемического колита
Жидкости и антибиотики внутривенно
Редко хирургическое восстановление
Людей с ишемическим колитом госпитализируют.
Первоначально человек не получает перорально жидкостей и пищи, чтобы кишечник мог успокоиться. Жидкости, электролиты, антибиотики и питательные вещества вводят через вену (внутривенно). В течение нескольких дней прием пищи и питье возобновляют.
Если у людей появляется рубцово-измененная ткань, может потребоваться хирургическая репарация.
Прогноз при ишемическом колите
Почти все люди с ишемическим колитом чувствуют себя лучше и выздоравливают в течение 1–2 недель. Однако в случае более сильного или более длительного нарушения кровоснабжения пораженную часть толстой кишки, вероятно, нужно хирургически удалить.
В некоторых случаях состояние людей улучшается, но позднее у них появляется рубцово-измененная ткань в пораженной области.