Грыжи брюшной стенки включают:

Паховые грыжи

Послеоперационные (вентральные) грыжи

Пупочные грыжи

Бедренные грыжи

Эпигастральные грыжи

Спигелиевы грыжи

Паховые грыжи появляются в паховой складке или в мошонке. Они более распространены среди мужчин. Паховые грыжи также возникают у детей. В зависимости от месторасположения, грыжи бывают двух типов — прямые и косвенные.

Паховая грыжа (правая паховая область) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Послеоперационные грыжи иногда образуются через хирургический разрез в брюшной стенке. Этот тип грыжи может развиться спустя многие годы после проведения хирургического вмешательства.

Послеоперационная грыжа Скрыть подробности На этой фотографии показана абдоминальная грыжа в месте предшествующего операционного разреза. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Пупочные грыжи возникают вокруг пупка. У многих младенцев возникает небольшая пупочная грыжа, потому что отверстие, через которое проходили кровеносные сосуды пуповины, полностью не закрылось. У маленьких детей врачи иногда наблюдают пупочные грыжи, чтобы выяснить, закроются ли они самостоятельно.

Пупочная грыжа Скрыть подробности На этой фотографии показана пупочная грыжа у ребенка. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

У некоторых взрослых пупочная грыжа возникает вследствие ожирения, беременности или избытка жидкости в брюшной полости (асцит).

Бедренная грыжа может развиться чуть ниже паховой складки в середине бедра, где бедренная артерия и вена входят в ногу.

Эпигастральные грыжи формируются в результате естественных небольших дефектов на средней линии верхней брюшной стенки (выше пупка).

Спигелиевы грыжи выходят через дефекты в мышцах брюшной стенки (обычно ниже пупка).