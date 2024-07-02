Грыжа брюшной стенки представляет собой отверстие или место, где прочность брюшной стенки снижена, через которое может выпячиваться содержимое брюшной полости.
Грыжа брюшной стенки вызывает заметное выпячивание, но лишь незначительный дискомфорт.
Диагноз ставится на основании результатов физикального обследования и иногда с помощью ультразвукового исследования.
Лечение включает хирургическое вмешательство для репарации грыжи.
(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).
Грыжи брюшной стенки встречаются очень часто.
Грыжи обычно называют по локализации области, в которой они возникают.
В большинстве участков брюшная стенка толстая и прочная, поэтому грыжи обычно возникают в слабых участках. Подъем тяжелых предметов или напряжение могут сделать грыжу более заметной, но не приводят к возникновению грыжи.
Типы грыж брюшной стенки
Грыжи брюшной стенки включают:
Паховые грыжи
Послеоперационные (вентральные) грыжи
Пупочные грыжи
Бедренные грыжи
Эпигастральные грыжи
Спигелиевы грыжи
Паховые грыжи появляются в паховой складке или в мошонке. Они более распространены среди мужчин. Паховые грыжи также возникают у детей. В зависимости от месторасположения, грыжи бывают двух типов — прямые и косвенные.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Послеоперационные грыжи иногда образуются через хирургический разрез в брюшной стенке. Этот тип грыжи может развиться спустя многие годы после проведения хирургического вмешательства.
Пупочные грыжи возникают вокруг пупка. У многих младенцев возникает небольшая пупочная грыжа, потому что отверстие, через которое проходили кровеносные сосуды пуповины, полностью не закрылось. У маленьких детей врачи иногда наблюдают пупочные грыжи, чтобы выяснить, закроются ли они самостоятельно.
У некоторых взрослых пупочная грыжа возникает вследствие ожирения, беременности или избытка жидкости в брюшной полости (асцит).
Бедренная грыжа может развиться чуть ниже паховой складки в середине бедра, где бедренная артерия и вена входят в ногу.
Эпигастральные грыжи формируются в результате естественных небольших дефектов на средней линии верхней брюшной стенки (выше пупка).
Спигелиевы грыжи выходят через дефекты в мышцах брюшной стенки (обычно ниже пупка).
Ущемление и странгуляция
Иногда петля кишечника или кусок жира застревает в грыже; такое состояние называется ущемлением. Ущемленная грыжа может заблокировать кишечник (т. е. нарушить его проходимость).
В редких случаях грыжа сдавливает кишечник так плотно, что это нарушает кровоснабжение — такое патологическое состояние называется странгуляцией. При странгуляции в заблокированной части кишечника в течение 6 часов может развиться гангрена. При гангрене стенка кишечника отмирает, обычно вызывая разрывы, которые приводят к перитониту (воспалению и обычно инфекции брюшной полости), шоку и, в отсутствие лечения, к летальному исходу.
Каковы причины странгуляции кишечника?
Странгуляция кишечника (нарушение кровоснабжения кишечника) обычно возникает по одной из трех причин: ущемленная грыжа, заворот кишок или инвагинация.
Спортивные грыжи
Спортивная грыжа не является настоящей грыжей ввиду отсутствия отверстия или слабости брюшной стенки. Также не наблюдается никакого выпячивания содержимого брюшной полости. Вместо этого данное нарушение характеризуется разрывом одной или более мышц, сухожилий или связок в нижней части живота или в паху, особенно в местах присоединения к лобковой кости. Термин спортивная грыжа, возможно, используют, потому что боль возникает в той же области, что и при паховой грыже.
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Симптомы грыжи брюшной стенки
Обычно большинство людей замечают только выпуклость на месте грыжи. Иногда грыжа появляется только при подъеме тяжестей, кашле или напряжении. Обычно ощущается минимальный дискомфорт или дискомфорт отсутствует, и выпячивание может быть вправлено самостоятельно или врачом.
Ущемленная грыжа обычно более болезненна, и выступающую часть нельзя уменьшить.
Ущемленная грыжа вызывает устойчивую, постепенно усиливающуюся боль, обычно с тошнотой и рвотой, не может быть вправлена и болит при прикосновении. Кожа над ущемленной грыжей может быть красной.
Диагностика грыжи брюшной стенки
Обследование врачом
Иногда ультразвуковое исследование
Врачи ставят диагноз грыжи, основываясь на результатах обследования. Узлы в паху, напоминающие грыжи, могут представлять собой увеличение лимфатических узлов или неопустившиеся яички. Отек мошонки может представлять собой варикоцеле (патологическое состояние, при котором вены, по которым проходит кровь к семеннику, расширяются), гидроцеле (скопление жидкости в тонкой оболочке, окружающей яичко), сперматоцеле (киста в мешочке, которая развивается рядом со скрученным канатиком, где сперма хранится до созревания [придаток яичка]) или опухоль в яичке.
Иногда, чтобы поставить диагноз, врач проводит ультразвуковое исследование.
Лечение грыжи брюшной стенки
Устранение дефектов хирургическим способом
Пупочные грыжи у детей первого года жизни редко перетягиваются; они не требуют лечения. Большинство из них исчезает без лечения в течение нескольких лет. Очень большие пупочные грыжи можно оперировать после достижения ребенком 2-летнего возраста.
Пупочные грыжи у взрослых вызывают косметические опасения, и может проводиться их репарация в период, когда человеку будет удобно (это называется плановое хирургическое вмешательство). Несмотря на то, что пупочные грыжи у взрослых обычно не перетягиваются и не ущемляются, эти осложнения возможны.
Поскольку другие типы грыж с большей вероятностью приводят к перетяжке, врачи обычно лечат их хирургическим путем после постановки диагноза. При ущемлении грыжи немедленно проводят хирургическое вмешательство. В противном случае проводится плановое хирургическое вмешательство. Хирургическое лечение направлено на закрытие или прикрытие отверстия, чтобы содержимое брюшной полости не могло выйти обратно. Хирургическое вмешательство обычно купирует симптомы грыжи, в зависимости от ее размера и вызываемого ею дискомфорта.
Поддержка грыжи с помощью бандажа или повязки или других средств иногда помогает человеку чувствовать себя более комфортно, но не снижает риска ущемления и не приводит к закрытию отверстия. Поэтому применение этих методов не рекомендуется.