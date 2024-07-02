Брюшные абсцессы

Конкретные симптомы абсцессов брюшной полости зависят от местоположения абсцесса, но большинство людей испытывают постоянный дискомфорт или боль, общее болезненное состояние (недомогание) и часто имеют повышенную температуру. Другие симптомы включают тошноту, потерю аппетита и снижение массы тела.

Поддиафрагмальный абсцесс может возникать, когда инфицированная жидкость, например, из разорванного аппендикса, поступает вверх под давлением органов брюшной полости и в результате разрежения, возникающего при движении диафрагмы во время дыхания. Симптомы могут включать кашель, болезненное дыхание, боль в груди и боль в одном плече. В данном случае боль, ощущаемая в одном плече, является примером иррадиирующей боли (боль, ощущаемая в одной области тела, которая неправильно отражает место локализации проблемы). Иррадиирующая боль возникает в связи с тем, что плечо и диафрагма имеют одни и те же нервы, и головной мозг неправильно определяет источник боли (см. Что такое иррадиирущая боль?).

Источниками абсцессов в средней части брюшной полости могут быть разорванный аппендикс, разорванный кишечник, воспалительное заболевание кишечника, дивертикулез или рана живота. В области абсцесса в брюшной полости обычно ощущается боль.

Абсцесс в нижней части живота может отдавать болью в бедро или область вокруг прямой кишки (называемую периректальной ямкой).

Внутритазовые абсцессы могут развиваться в результате тех же нарушений, которые вызывают абсцессы в средней части брюшной полости, или в результате гинекологических инфекций. Симптомы могут включать боль в животе, диарею, вызванную раздражением кишечника, и срочные или частые позывы к мочеиспусканию, вызванные раздражением мочевого пузыря.

Абсцессы позади брюшной полости (называемые забрюшинными абсцессами) расположены позади брюшины — мембраны, которая выстилает брюшную полость и органы. Причины, подобные причинам абсцессов в брюшной полости, включают воспаление и инфекцию аппендикса (аппендицит), поджелудочной железы (панкреатит) и почек (почки расположены за брюшною полостью). Боль, обычно в пояснице, усиливается, когда человек сгибает ногу в тазобедренном суставе.

Абсцессы поджелудочной железы, хотя и редки, обычно развиваются после приступа острого панкреатита. Симптомы, такие как повышенная температура, боль в животе, тошнота и рвота, часто начинают проявляться через неделю или более после того, как человек выздоровел после панкреатита.

Абсцессы печени могут быть вызваны бактериями или амебами (одноклеточными микроскопическими паразитами). Бактерии могут попадать в печень из инфицированного желчного пузыря, проникающего или слепого ранения, инфекции в брюшной полости (например, расположенного неподалеку абсцесса) или инфекции, поступившей с кровотоком из других частей организма. Амебы из очага кишечной инфекции попадают в печень по кровеносным сосудам. Симптомы абсцессов печени включают потерю аппетита, тошноту и повышенную температуру. У пациента может присутствовать или отсутствовать боль в животе.

Абсцессы в селезенке вызваны инфекцией, поступающей через кровоток к селезенке, поражением селезенки или распространением инфекции из расположенного неподалеку абсцесса, например, поддиафрагмального абсцесса. Боль может возникать с левой стороны брюшной полости, в спине или левом плече.