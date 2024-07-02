Брюшные абсцессы

Абсцесс представляет собой гнойный карман, обычно возникающий в результате бактериальной инфекции.
У большинства людей с абсцессом брюшной полости наблюдается постоянная боль в животе и повышенная температура.
Абсцесс можно отличить от других проблем с помощью компьютерной томографии или другого визуализирующего исследования.
Лечение включает в себя дренаж гноя из абсцесса и назначение антибиотиков.
(См. также Острая боль в животе).
Абсцессы брюшной полости могут возникать под диафрагмой, в средней части брюшной полости, в тазовой области или позади брюшной полости. Абсцессы также могут возникать вокруг любых органов брюшной полости, таких как почки, селезенка, поджелудочная железа или печень, или в этих органах, или в предстательной железе. Непролеченные абсцессы могут расти и повреждать ближайшие кровеносные сосуды и органы.
Иногда бактерии из абсцесса попадают в кровоток (сепсис) и распространяются в удаленные органы и ткани. Такое распространение может быть смертельным.
Пищеварительная система
Причины абсцессов брюшной полости
Более частые причины абсцессов брюшной полости включают распространение инфекции или воспаление, вызванное такими заболеваниями, как аппендицит, дивертикулит, болезнь Крона, панкреатит или воспалительное заболевание органов малого таза.
Иногда абсцессы брюшной полости вызваны перфорацией кишечника вследствие рака, язвы или травмы, а иногда абсцессы образуются после травмы брюшной полости или после хирургического вмешательства на брюшной полости.
Симптомы абсцессов брюшной полости
Конкретные симптомы абсцессов брюшной полости зависят от местоположения абсцесса, но большинство людей испытывают постоянный дискомфорт или боль, общее болезненное состояние (недомогание) и часто имеют повышенную температуру. Другие симптомы включают тошноту, потерю аппетита и снижение массы тела.
Поддиафрагмальный абсцесс может возникать, когда инфицированная жидкость, например, из разорванного аппендикса, поступает вверх под давлением органов брюшной полости и в результате разрежения, возникающего при движении диафрагмы во время дыхания. Симптомы могут включать кашель, болезненное дыхание, боль в груди и боль в одном плече. В данном случае боль, ощущаемая в одном плече, является примером иррадиирующей боли (боль, ощущаемая в одной области тела, которая неправильно отражает место локализации проблемы). Иррадиирующая боль возникает в связи с тем, что плечо и диафрагма имеют одни и те же нервы, и головной мозг неправильно определяет источник боли (см. Что такое иррадиирущая боль?).
Источниками абсцессов в средней части брюшной полости могут быть разорванный аппендикс, разорванный кишечник, воспалительное заболевание кишечника, дивертикулез или рана живота. В области абсцесса в брюшной полости обычно ощущается боль.
Абсцесс в нижней части живота может отдавать болью в бедро или область вокруг прямой кишки (называемую периректальной ямкой).
Внутритазовые абсцессы могут развиваться в результате тех же нарушений, которые вызывают абсцессы в средней части брюшной полости, или в результате гинекологических инфекций. Симптомы могут включать боль в животе, диарею, вызванную раздражением кишечника, и срочные или частые позывы к мочеиспусканию, вызванные раздражением мочевого пузыря.
Абсцессы позади брюшной полости (называемые забрюшинными абсцессами) расположены позади брюшины — мембраны, которая выстилает брюшную полость и органы. Причины, подобные причинам абсцессов в брюшной полости, включают воспаление и инфекцию аппендикса (аппендицит), поджелудочной железы (панкреатит) и почек (почки расположены за брюшною полостью). Боль, обычно в пояснице, усиливается, когда человек сгибает ногу в тазобедренном суставе.
Абсцессы поджелудочной железы, хотя и редки, обычно развиваются после приступа острого панкреатита. Симптомы, такие как повышенная температура, боль в животе, тошнота и рвота, часто начинают проявляться через неделю или более после того, как человек выздоровел после панкреатита.
Абсцессы печени могут быть вызваны бактериями или амебами (одноклеточными микроскопическими паразитами). Бактерии могут попадать в печень из инфицированного желчного пузыря, проникающего или слепого ранения, инфекции в брюшной полости (например, расположенного неподалеку абсцесса) или инфекции, поступившей с кровотоком из других частей организма. Амебы из очага кишечной инфекции попадают в печень по кровеносным сосудам. Симптомы абсцессов печени включают потерю аппетита, тошноту и повышенную температуру. У пациента может присутствовать или отсутствовать боль в животе.
Абсцессы в селезенке вызваны инфекцией, поступающей через кровоток к селезенке, поражением селезенки или распространением инфекции из расположенного неподалеку абсцесса, например, поддиафрагмального абсцесса. Боль может возникать с левой стороны брюшной полости, в спине или левом плече.
Диагностика абсцессов брюшной полости
Визуализирующие исследования
Пункционная биопсия
Врачи могут легко ошибиться при диагностике абсцесса, потому что первые симптомы, которые он вызывает, обычно неопределенные и легкие и могут быть приняты за менее серьезные и более распространенные проблемы.
Если врачи подозревают наличие абсцесса, они обычно проводят компьютерную томографию (КТ) брюшной полости и таза или иногда ультразвуковое обследование (ультрасонографию), рентгенологическое исследование брюшной полости и грудной клетки или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Эти обследования могут помочь отличить абсцесс от других проблем, а также определить причину, размер и местоположение абсцесса.
Чтобы поставить точный диагноз и вылечить абсцесс, врачи иногда вводят через кожу иглу для получения образца гноя из абсцесса (пункционная биопсия) и установки дренажа. Для визуализации процесса введения иглы врачи используют ультразвуковое обследование или КТ. После этого проводят лабораторное исследование образца жидкости для идентификации инфицирующего микроорганизма, чтобы можно было подобрать наиболее эффективный антибиотик.
Лечение абсцессов брюшной полости
Дренаж гноя
Антибиотики
Гной необходимо дренировать почти из всех абдоминальных абсцессов посредством хирургического вмешательства или при помощи иглы и небольшой гибкой трубки (катетера). Для визуализации процесса введения иглы и катетера врач использует ультразвуковое обследование или КТ. Как только врач убеждается в том, что игла и катетер достигли абсцесса, иглу вынимают, а катетер оставляют на месте. Гной выходит через катетер обычно в течение периода от нескольких дней до недель.
Антибиотики обычно используют в дополнение к дренажу, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции и полностью устранить инфекцию. С помощью лабораторного анализа гноя выявляют инфицирующий микроорганизм, чтобы можно было подобрать наиболее эффективный антибиотик. Без проведения дренажа антибиотики редко излечивают абсцессы.
Если не удается безопасно достичь абсцесса иглой и катетером, может потребоваться хирургический дренаж. После дренажа абсцесса проводят хирургическое лечение источника инфекции. Например, если абсцесс вызван перфорацией (отверстием) в кишечнике, врачи обычно удаляют эту часть кишечника.
Важно обеспечить надлежащее питание. Если люди не могут принимать пищу в связи с абсцессом или по причине, вызвавшей абсцесс, они могут получать питание через трубку (это называется энтеральное питание через зонд) или через вену (это называется парентеральное питание).
Прогноз при абсцессах брюшной полости
Абсцессы брюшной полости у некоторых людей могут становиться причиной смерти. Причина абсцесса и общее состояние здоровья человека влияют на прогноз больше, чем специфический характер и место абсцесса.
У людей, у которых развивается сепсис, прогноз хуже.