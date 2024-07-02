Аппендицит

Боль начинается в верхней части брюшной полости или вокруг пупка, после чего появляются тошнота и рвота, а затем, через несколько часов, тошнота проходит и боль перемещается в правую нижнюю часть брюшной полости. Несмотря на то, что обычно описывают именно эти симптомы, они на самом деле встречаются менее чем у 50 % людей с аппендицитом.

При нажатии на правый нижний квадрант живота возникает ощущение болезненности, а при отпускании боль может резко увеличиться (болезненность при внезапном ослаблении давления).

Часто наблюдается повышенная температура от 37,7 до 38,3 °C. Движение и кашель усиливают боль.

У многих людей, особенно у младенцев и детей, боль может быть генерализованной, а не ограниченной правой нижней частью брюшной полости. У пожилых людей и у беременных женщин боль может быть слабее, а область менее болезненная.

Если аппендикс разрывается, боль может уменьшаться в течение нескольких часов. Затем возникает перитонит, и боль и жар могут усилиться. Ухудшение инфекции может привести к шоку.