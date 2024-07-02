Аппендицит — это воспаление и инфекция червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса).
Часто блокада в аппендиксе приводит к его воспалению и инфицированию.
Часто наблюдаются боль в животе, тошнота и повышенная температура.
Проводят диагностическое хирургическое вмешательство или визуализирующее обследование, такое как компьютерная томография или ультразвуковое исследование.
Лечение включает хирургическое вмешательство для удаления аппендикса и прием антибиотиков для лечения инфекции.
(См. также Острая боль в животе).
Аппендикс представляет собой небольшой, имеющий форму пальца, отросток от толстой кишки, расположенный около точки, где она соединяется с тонкой кишкой. Аппендикс может выполнять некоторую иммунную функцию, однако не является важным органом.
Пищеварительная система
Аппендицит является наиболее распространенной причиной внезапной, сильной боли в животе и хирургического вмешательства на брюшной полости в США. Более чем у 5 % населения в какое-то время возникает аппендицит. Аппендицит обычно возникает у подростков и у молодых людей в возрасте около 20 лет, но может развиваться в любом возрасте.
Причины аппендицита
Причина возникновения аппендицита не полностью понятна. Однако в большинстве случаев процесс, вероятно, начинается в результате закупорки аппендикса. Причиной закупорки может быть небольшой, твердый кусок кала (каловый конкремент), инородное тело, опухоль или, в редких случаях, даже глисты. В результате закупорки аппендикс воспаляется и инфицируется. Если воспаление продолжается без лечения, может произойти разрыв аппендикса.
Разрыв аппендикса также может привести к образованию заполненного гноем инфицированного кармана (абсцесса). В результате может развиться перитонит (воспаление и обычно инфекция брюшной полости, которые могут привести к инфекции, угрожающей жизни). У женщин могут быть инфицированы яичники и маточные трубы, а возникшие шрамы могут заблокировать маточные трубы и привести к бесплодию. Разрыв аппендикса также может привести к инфицированию кровотока бактериями, опасному для жизни состоянию, называемому сепсисом.
Симптомы аппендицита
Боль начинается в верхней части брюшной полости или вокруг пупка, после чего появляются тошнота и рвота, а затем, через несколько часов, тошнота проходит и боль перемещается в правую нижнюю часть брюшной полости. Несмотря на то, что обычно описывают именно эти симптомы, они на самом деле встречаются менее чем у 50 % людей с аппендицитом.
При нажатии на правый нижний квадрант живота возникает ощущение болезненности, а при отпускании боль может резко увеличиться (болезненность при внезапном ослаблении давления).
Часто наблюдается повышенная температура от 37,7 до 38,3 °C. Движение и кашель усиливают боль.
У многих людей, особенно у младенцев и детей, боль может быть генерализованной, а не ограниченной правой нижней частью брюшной полости. У пожилых людей и у беременных женщин боль может быть слабее, а область менее болезненная.
Если аппендикс разрывается, боль может уменьшаться в течение нескольких часов. Затем возникает перитонит, и боль и жар могут усилиться. Ухудшение инфекции может привести к шоку.
Знаете ли Вы, что...
Диагностика аппендицита
Обследование врачом
Визуализирующие исследования
Лапароскопия
Врач может подозревать аппендицит после рассмотрения наблюдающихся у человека симптомов и исследования брюшной полости. Как правило, если врач имеет веские подозрения на аппендицит, то немедленно проводят хирургическое вмешательство.
Если диагноз аппендицита неясен, врачи обычно проводят визуализирующее обследование, такое как компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование особенно полезно для детей, у которых важно ограничить воздействие радиации, чтобы уменьшить риск будущих онкологических заболеваний.
Хирурги также могут провести лапароскопию, чтобы осмотреть брюшную полость и облегчить постановку диагноза.
Анализ крови часто показывает умеренное увеличение количества лейкоцитов из-за инфекции, но для диагностики аппендицита не существует определенного анализа крови.
Лечение аппендицита
Хирургическое удаление аппендикса
Антибиотики и жидкости внутривенно
Хирургическое вмешательство является основным видом лечения аппендицита. Задержка хирургического вмешательства до установления причины боли в животе может привести к летальному исходу: Инфицированный аппендикс может разорваться меньше чем через 36 часов после возникновения симптомов.
При обнаружении аппендицита вводят внутривенно жидкости и антибиотики и удаляют аппендикс (аппендэктомия). Если врач проводит операцию и не обнаруживает аппендицит, аппендикс обычно удаляют в любом случае, чтобы предотвратить любой будущий риск аппендицита.
Недавно появился интерес к лечению аппендицита только антибиотиками, чтобы хирургическое вмешательство можно быть отложить или избежать его. Хотя у некоторых людей это лечение может быть успешным, многие из них в конечном итоге нуждаются в хирургическом вмешательстве. Хирургическое удаление аппендицита все еще считается наиболее эффективным и поэтому обычно рекомендуемым методом лечения аппендицита.
Прогноз при аппендиците
В случае своевременно проведенной операции шанс смерти от аппендицита очень низкий. Через 1-3 дня человек обычно может выписаться из больницы, и его выздоровление, как правило, проходит быстро и в полной мере. Однако у пожилых людей восстановление часто занимает больше времени.
Без хирургического вмешательства или антибиотиков (как, например, у человека в отдаленном регионе без доступа к современной медицинской помощи) аппендицит во многих случаях приводит к смерти.
Прогноз хуже у пожилых людей и у людей с разрывом аппендикса, абсцессом или перитонитом.