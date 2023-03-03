Чрезмерное развитие микрофлоры в тонкой кишке (SIBO)

Синдром чрезмерного развития микрофлоры в тонкой кишке представляет собой нарушение, при котором плохое движение содержимого кишечника позволяет определенным нормальным бактериям кишечника размножаться чрезмерно, что приводит к диарее и недостаточному всасыванию питательных веществ (нарушению всасывания).
Некоторые заболевания и нарушения замедляют или останавливают движение содержимого через кишечник.
У людей наблюдается абдоминальный дискомфорт, диарея, вздутие и чрезмерный метеоризм.
Диагноз ставится на основании симптомов, особенно у тех лиц, у кого были проведены некоторые виды хирургического вмешательства, или у которых имеются определенные нарушения.
Антибиотики могут ликвидировать избыток бактерий.
Причины синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике
Нормальное постоянное продвижение содержимого кишечника (перистальтика) важно для обеспечения надлежащего баланса бактерий в тонкой кишке. Избыточный рост бактерий обусловливают состояния, при которых продвижение содержимого кишечника замедлено или задерживается в одном месте. К таким состояниям относятся определенные типы хирургического вмешательства на желудке, кишечнике или обоих органах. Нарушения, такие как диабет, системный склероз и амилоидоз, также могут замедлить перистальтику, вызывая чрезмерное развитие микрофлоры.
Избыточные бактерии потребляют питательные вещества, включая углеводы и витамин B12, что приводит к более низкому потреблению организмом калорий и недостатку витамина B12. Бактерии также расщепляют секретируемые печенью соли желчных кислот, которые способствуют пищеварению (см. Желчный пузырь и желчевыводящий проток). Потеря солей желчных кислот затрудняет всасывание жиров, что приводит к диарее и плохому всасыванию питательных веществ.
Симптомы синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике
Наиболее распространенным симптомом чрезмерного развития микрофлоры тонкой кишки является вздутие живота.
Другие симптомы — дискомфорт в животе, диарея, избыточный метеоризм, потеря веса или симптомы дефицита питательных веществ. У некоторых людей наблюдается тяжелая диарея или стеаторея (мягкий, обильный, маслянистый и необычно дурно пахнущий кал светлого цвета).
Диагностика синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике
Оценка симптомов врачом
Дыхательный тест
Посев кишечного сока
Визуализирующие исследования
При постановке диагноза чрезмерного развития микрофлоры тонкой кишки врачи исходят из типичных симптомов, особенно у тех, кому были проведены некоторые хирургические вмешательства, или у которых имеются определенные нарушения.
Также врачи могут брать образец жидкости, используя гибкий зонд, введенный в тонкую кишку, в рамках процедуры под названием эндоскопия. Врачи проводят посев жидкости с целью определения числа присутствующих бактерий.
Либо врачи могут провести дыхательный тест. Когда бактерии в кишечнике расщепляют определенные сахара, образуются водород и метан. Врачи проводят дыхательный тест, помогающий определить, сколько водорода или метана человек выдыхает при дыхании. После употребления жидкости, содержащей определенный сахар (глюкозу или лактулозу), смешанный с водой, человек выдыхает в мешок с 1-часовыми интервалами в течение 4 часов. Затем содержимое этих мешков анализируют. Если количество водорода или метана в дыхании значительно увеличивается после употребления любой из жидкостей, у человека имеет место синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике.
Иногда у людей есть отклонения от нормы во внутреннем строении, что делает их уязвимыми к чрезмерному развитию микрофлоры. Для идентификации этих отклонений от нормы врачи проводят рентгенологическое исследование желудка и тонкой кишки (называемое исследованием верхнего отдела желудочно-кишечного [ЖК] тракта) после того, как человек выпьет жидкость, видимую на рентгеновских снимках.
Лечение синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике
Антибиотики
Изменения в рационе питания
Большинству людей становится лучше после лечения антибиотиками, применяемыми перорально в течение 10–14 дней.
Поскольку избыточный бактериальный рост происходит быстрее при наличии углеводов, людям необходимо принимать пищу с более высоким содержанием жиров и более низким содержанием углеводородов и клетчатки.
Чтобы скорректировать любую недостаточность питательных веществ, врачи назначают пищевые добавки.