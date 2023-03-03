Чрезмерное развитие микрофлоры в тонкой кишке (SIBO)

Оценка симптомов врачом

Дыхательный тест

Посев кишечного сока

Визуализирующие исследования

При постановке диагноза чрезмерного развития микрофлоры тонкой кишки врачи исходят из типичных симптомов, особенно у тех, кому были проведены некоторые хирургические вмешательства, или у которых имеются определенные нарушения.

Также врачи могут брать образец жидкости, используя гибкий зонд, введенный в тонкую кишку, в рамках процедуры под названием эндоскопия. Врачи проводят посев жидкости с целью определения числа присутствующих бактерий.

Либо врачи могут провести дыхательный тест. Когда бактерии в кишечнике расщепляют определенные сахара, образуются водород и метан. Врачи проводят дыхательный тест, помогающий определить, сколько водорода или метана человек выдыхает при дыхании. После употребления жидкости, содержащей определенный сахар (глюкозу или лактулозу), смешанный с водой, человек выдыхает в мешок с 1-часовыми интервалами в течение 4 часов. Затем содержимое этих мешков анализируют. Если количество водорода или метана в дыхании значительно увеличивается после употребления любой из жидкостей, у человека имеет место синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике.

Иногда у людей есть отклонения от нормы во внутреннем строении, что делает их уязвимыми к чрезмерному развитию микрофлоры. Для идентификации этих отклонений от нормы врачи проводят рентгенологическое исследование желудка и тонкой кишки (называемое исследованием верхнего отдела желудочно-кишечного [ЖК] тракта) после того, как человек выпьет жидкость, видимую на рентгеновских снимках.