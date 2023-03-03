У взрослых могут быть пищеварительные симптомы или другие симптомы. У многих взрослых полностью отсутствуют пищеварительные симптомы.

У большинства заболевших взрослых людей наблюдается слабость и потеря аппетита. Часто встречается диарея с маслянистым или сальным стулом. Некоторые люди не получают достаточного количества питательных веществ, у них наблюдается небольшое снижение массы тела и анемия и, иногда, язвы в полости рта и воспаление языка.

У людей распространено истончение костей (остеопороз или остеопения).

Примерно у 10 % людей с целиакией появляется болезненная, зудящая сыпь с небольшими волдырями — заболевание, называемое «герпетиформным дерматитом».

У мужчин и у женщин может возникать проблема бесплодия.