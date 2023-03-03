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Тропическая спру

Авторы:Zubair Malik, MD, Virtua Health System
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Основная информация

Тропическая спру представляет собой редкое нарушение неизвестной этиологии, поражающее людей, живущих в тропических и субтропических регионах, у которых развиваются нарушения со стороны слизистой оболочки тонкой кишки, что приводит к нарушению всасывания и недостатку многих питательных веществ.

  • Причина неизвестна, но предположительно вызвана инфекцией.

  • Типичные симптомы включают анемию, кал светлого цвета, хроническую диарею и снижение массы тела.

  • Врач ставит диагноз на основании симптомов у тех, кто живет или недавно посещал один из регионов, в которых обычно встречается данное нарушение.

  • Это заболевание лечат антибиотиком тетрациклином.

Тропическая спру встречаются в основном в странах Карибского бассейна, южной Индии и Юго-Восточной Азии. Заболевание может развиться как у коренных жителей, так и у временно проживающих (кто провел по меньшей мере 1 месяц в этом регионе), но оно редко встречается у детей. Это нарушение редко регистрируют в Соединенных Штатах. Во всем мире его частота уменьшалась в последние десятилетия.

Причина тропической спру неизвестна, но имеющиеся данные позволяют предположить инфекционную причину.

Симптомы тропического спру

Типичными симптомами тропической спру являются кал светлого цвета, мягкий, обильный, маслянистый и необычно дурно пахнущий (стеаторея), хроническая диарея, повышенная температура, общее болезненное состояние (недомогание) и снижение массы тела.

Могут развиться другие симптомы нарушения всасывания определенных питательных веществ. Воспаление языка развивается в результате недостатка витамина В2. Анемия обычно развивается как результат недостатка железа, недостатка витамина B12 или недостатка фолата (фолиевой кислоты), что вызывает утомляемость и слабость.

Диагностика тропического спру

  • Биопсия

  • Анализы крови

Врач предполагает диагноз тропической спру у человека с анемией и симптомами нарушения всасывания, проживающего в одном из регионов, в которых обычно встречается данное заболевание или недавно посещавшего такой регион.

Врач подтверждает диагноз, взяв образец ткани (биопсия) из тонкой кишки с помощью эндоскопа (гибкого зонда, используемого для визуального исследования, который оснащен источником света и камерой, и через который можно ввести миниатюрные щипцы), и исследовав ткань под микроскопом. Врач может идентифицировать некоторые характерные изменения в тонком кишечнике пациента.

Обычно делают анализ кала, чтобы исключить паразитарное или бактериальное заражение как причину.

Для определения недостаточности питания проводятся анализы крови.

Лечение тропического спру

  • Тетрациклин

  • Препараты фолиевой кислоты и витамина B12

Лечение тропической спру обычно заканчивается полным восстановлением.

Если подозревают тропическую спру, то назначают антибиотик тетрациклин. Этот антибиотик назначается на срок до 6 месяцев.

Пищевые добавки, особенно фолат и инъекции витамина B12, назначают в течение нескольких недель. При необходимости, назначают другие замены питательных веществ.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.