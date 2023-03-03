Тропическая спру представляет собой редкое нарушение неизвестной этиологии, поражающее людей, живущих в тропических и субтропических регионах, у которых развиваются нарушения со стороны слизистой оболочки тонкой кишки, что приводит к нарушению всасывания и недостатку многих питательных веществ.
Причина неизвестна, но предположительно вызвана инфекцией.
Типичные симптомы включают анемию, кал светлого цвета, хроническую диарею и снижение массы тела.
Врач ставит диагноз на основании симптомов у тех, кто живет или недавно посещал один из регионов, в которых обычно встречается данное нарушение.
Это заболевание лечат антибиотиком тетрациклином.
Тропическая спру встречаются в основном в странах Карибского бассейна, южной Индии и Юго-Восточной Азии. Заболевание может развиться как у коренных жителей, так и у временно проживающих (кто провел по меньшей мере 1 месяц в этом регионе), но оно редко встречается у детей. Это нарушение редко регистрируют в Соединенных Штатах. Во всем мире его частота уменьшалась в последние десятилетия.
Причина тропической спру неизвестна, но имеющиеся данные позволяют предположить инфекционную причину.
Симптомы тропического спру
Типичными симптомами тропической спру являются кал светлого цвета, мягкий, обильный, маслянистый и необычно дурно пахнущий (стеаторея), хроническая диарея, повышенная температура, общее болезненное состояние (недомогание) и снижение массы тела.
Могут развиться другие симптомы нарушения всасывания определенных питательных веществ. Воспаление языка развивается в результате недостатка витамина В2. Анемия обычно развивается как результат недостатка железа, недостатка витамина B12 или недостатка фолата (фолиевой кислоты), что вызывает утомляемость и слабость.
Диагностика тропического спру
Биопсия
Анализы крови
Врач предполагает диагноз тропической спру у человека с анемией и симптомами нарушения всасывания, проживающего в одном из регионов, в которых обычно встречается данное заболевание или недавно посещавшего такой регион.
Врач подтверждает диагноз, взяв образец ткани (биопсия) из тонкой кишки с помощью эндоскопа (гибкого зонда, используемого для визуального исследования, который оснащен источником света и камерой, и через который можно ввести миниатюрные щипцы), и исследовав ткань под микроскопом. Врач может идентифицировать некоторые характерные изменения в тонком кишечнике пациента.
Обычно делают анализ кала, чтобы исключить паразитарное или бактериальное заражение как причину.
Для определения недостаточности питания проводятся анализы крови.
Лечение тропического спру
Тетрациклин
Препараты фолиевой кислоты и витамина B12
Лечение тропической спру обычно заканчивается полным восстановлением.
Если подозревают тропическую спру, то назначают антибиотик тетрациклин. Этот антибиотик назначается на срок до 6 месяцев.
Пищевые добавки, особенно фолат и инъекции витамина B12, назначают в течение нескольких недель. При необходимости, назначают другие замены питательных веществ.