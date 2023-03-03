Непереносимость лактозы — это неспособность переваривать сахар (лактозу) в связи с отсутствием пищеварительного фермента лактазы, что приводит к диарее и кишечным коликам.
Непереносимость лактозы вызвана недостатком фермента лактазы.
Симптомы, наблюдаемые у детей, включают диарею и плохое увеличение массы тела, в то время как симптомы у взрослых включают вздутие живота и спазмы, диарею, скопление газов и тошноту.
Диагноз основывается на том наблюдении, что симптомы появляются после того, как человек употребил в пищу молочные продукты, и могут быть подтверждены водородным дыхательным тестом.
Лечение включает в себя прием фермента лактазы в качестве добавки и исключение из рациона лактозы, особенно в молочных продуктах.
Лактоза, основной сахар, содержащийся в молоке и других молочных продуктах, расщепляется ферментом лактазой, который секретируют клетки внутренней оболочки тонкой кишки. Лактаза расщепляет лактозу, являющуюся сложным сахаром, на два ее компонента, глюкозу и галактозу. Эти простые сахара затем абсорбируются в кровоток через стенку кишечника. Если лактаза отсутствует, расщепление и всасывание лактозы не происходят. В результате высокие концентрации лактозы привлекают жидкость в тонкую кишку, что вызывает водянистую диарею. Лактоза затем проходит в толстую кишку, где она ферментируется бактериями, в процессе чего вырабатываются газы, приводящие к метеоризму, вздутию живота и брюшным спазмам.
Аллергия на коровье молоко отличается от непереносимости лактозы. В отличие от непереносимости лактозы, люди с аллергией на коровье молоко могут переваривать молоко должным образом, но белки коровьего молока инициируют реакцию иммунной системы (см. Общие сведения об аллергических реакциях). Аллергии на коровье молоко обычно подвержены дети.
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Причины непереносимости лактозы
У детей первого года жизни уровни лактазы высокие, что позволяет им переваривать молоко. Однако в большинстве этнических групп (у 80 % людей африканского и латиноамериканского происхождения и более чем у 90 % людей азиатского происхождения) уровень лактазы снижается после отнятия от груди. Такое снижение уровня означают, что дети старшего возраста и взрослые в этих этнических группах неспособны переваривать большие количества лактозы. Однако организм 80–85 % белого населения, выходцев из северо-западных регионов Европы, вырабатывают лактазу в течение жизни, и, таким образом, эти люди в состоянии переваривать молоко и молочные продукты во взрослом возрасте. Таким образом, в силу этнического состава населения Соединенных Штатов, от 30 миллионов до 50 миллионов человек в Соединенных Штатах, по-видимому, не переносят лактозу. Интересно, что эта «непереносимость» является действительно нормальным состоянием для более чем 75 % населения мира.
Временная непереносимость лактозы может развиться, когда расстройство такое как кишечная инфекция (см. Общие сведения о гастроэнтерите), повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника. Как только люди выздоравливают после этих расстройств, они способны снова переваривать лактозу.
Непереносимость других сахаров также встречается, но она относительно редка. Например, недостаток фермента сахаразы не позволяет сахарозе расщепляться и абсорбироваться в кровоток, а недостаток ферментов мальтазы и изомальтазы не позволяет сахару мальтозы расщепляться и абсорбироваться в кровоток.
Симптомы непереносимости лактозы
Люди с непереносимостью лактозы обычно не могут переносить молоко и все прочие молочные продукты, которые содержат лактозу. Симптомы у взрослых обычно появляются только после того, когда они начинают потреблять больше 250–375 миллилитров молока. Некоторые люди достаточно рано осознают, что молоко и другие молочные продукты вызывают у них желудочно-кишечные расстройства, и сознательно или подсознательно избегают молочных продуктов.
У детей с непереносимостью лактозы наблюдается диарея, и они могут не набирать вес, если молочные продукты являются частью их питания.
У взрослых может наблюдаться вздутие живота и колики, водянистая диарея, метеоризм, тошнота, бурчание или булькающие звуки в кишечнике (урчание в животе) и позывы к дефекации, появляющиеся в диапазоне от 30 минут до 2 часов после употребления в пищу продуктов, содержащих лактозу. У некоторых людей тяжелая диарея может препятствовать надлежащему всасыванию питательных веществ, потому что они выводятся из организма слишком быстро. Однако симптомы, являющиеся следствием непереносимости лактозы, обычно легкие. В отличие от них, симптомы, обусловленные нарушением всасывания при таких заболеваниях, как целиакия, тропическая спру и инфекции кишечника, являются более тяжелыми.
Аллергия на коровье молоко
У детей с аллергией на коровье молоко симптомы также появляются после потребления коровьего молока или молочных продуктов из коровьего молока. Однако эти симптомы, такие как зуд, сыпь и/или свистящие хрипы, напоминают другие аллергические реакции. Иногда у детей наблюдаются симптомы со стороны пищеварительного тракта, такие как рвота, боль в животе и, редко, диарея.
Аллергия на коровье молоко редко встречается у взрослых и также может вызывать рвоту и симптомы гастроэзофагеального рефлюкса.
Диагностика непереносимости лактозы
Оценка врачом симптомов, возникающих после употребления лактозы
Иногда водородный дыхательный тест
Подозрение на непереносимость лактозы возникает, когда симптомы появляются у человека после употребления молочных продуктов. Если соблюдение не содержащей молочных продуктов диеты в период исследования продолжительностью 3–4 недели приводит к исчезновению симптомов, и симптомы затем возвращаются, когда человек употребляет молочные продукты, то диагноз считается подтвержденным.
Специальные анализы редко необходимы, но в некоторых случаях врачи подтверждают диагноз с помощью дыхательного теста.
Общая продолжительность проведения дыхательного теста на водород (также называемый лактозным дыхательным тестом) составляет 4 часа. При проведении этого теста люди принимают небольшое измеренное количество лактозы. До и после приема лактозы врачи измеряют количество водорода в выдыхаемом человеком воздухе через 1-часовые интервалы. Они измеряют водород, поскольку бактерии кишечника производят водород, когда расщепляют неабсорбированную лактозу. Если количество водорода в выдыхаемом воздухе значительно повышается после употребления лактозы, то это свидетельствует о непереносимости человеком лактозы.
Анализ на переносимость лактозы является альтернативным, менее чувствительным тестом, который редко применяется в настоящее время. После того, как человек примет отмеренное количество лактозы, врачи наблюдают за симптомами и несколько раз измеряют уровень сахара (глюкозы) в крови. У людей, которые могут переваривать лактозу, не появляется никаких симптомов, а уровень глюкозы в крови повышается. У людей, которые не могут переваривать лактозу, развивается диарея, вздутие живота и дискомфорт через 20–30 минут, но уровень глюкозы у них в крови не повышается.
Лечение непереносимости лактозы
Неупотребление лактозы
Прием препаратов лактазы
Иногда препараты кальция
Непереносимость лактозы можно купировать посредством диеты ― отказа от продуктов, содержащих лактозу, прежде всего от молочных продуктов. Йогурт часто переносится, потому что он естественным образом содержит лактазу, производимую молочнокислыми бактериями. В сыре содержится меньшее количество лактозы, чем в молоке, и он часто хорошо переносится, в зависимости от съеденного количества. Молоко и другие продукты со сниженным содержанием лактозы доступны во многих супермаркетах.
Людям, которые должны избегать молочных продуктов, следует принимать кальций в виде пищевых добавок для предотвращения дефицита кальция.
Пищевые добавки ферментов лактазы доступны без рецепта, и их можно принимать во время еды или с напитками, содержащими лактозу.