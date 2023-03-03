У детей первого года жизни уровни лактазы высокие, что позволяет им переваривать молоко. Однако в большинстве этнических групп (у 80 % людей африканского и латиноамериканского происхождения и более чем у 90 % людей азиатского происхождения) уровень лактазы снижается после отнятия от груди. Такое снижение уровня означают, что дети старшего возраста и взрослые в этих этнических группах неспособны переваривать большие количества лактозы. Однако организм 80–85 % белого населения, выходцев из северо-западных регионов Европы, вырабатывают лактазу в течение жизни, и, таким образом, эти люди в состоянии переваривать молоко и молочные продукты во взрослом возрасте. Таким образом, в силу этнического состава населения Соединенных Штатов, от 30 миллионов до 50 миллионов человек в Соединенных Штатах, по-видимому, не переносят лактозу. Интересно, что эта «непереносимость» является действительно нормальным состоянием для более чем 75 % населения мира.

Временная непереносимость лактозы может развиться, когда расстройство такое как кишечная инфекция (см. Общие сведения о гастроэнтерите), повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника. Как только люди выздоравливают после этих расстройств, они способны снова переваривать лактозу.

Непереносимость других сахаров также встречается, но она относительно редка. Например, недостаток фермента сахаразы не позволяет сахарозе расщепляться и абсорбироваться в кровоток, а недостаток ферментов мальтазы и изомальтазы не позволяет сахару мальтозы расщепляться и абсорбироваться в кровоток.