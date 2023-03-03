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Лимфангиэктазия кишечника

Авторы:Zubair Malik, MD, Virtua Health System
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Основная информация

Лимфангиэктазия кишечника является редким нарушением, при котором происходит закупорка лимфатических сосудов, снабжающих кровью оболочку тонкой кишки, в результате чего возникает нарушение всасывания.

  • Это нарушение — результат неправильно сформированных кишечных лимфатических сосудов или закупорки лимфатического потока из кишечника.

  • Основные симптомы — диарея и отекшие ноги.

  • Диагноз основывается на результатах биопсии.

  • Как только причина этого нарушения излечена, соблюдение высокобелковой диеты с низким содержанием жиров и прием добавок могут купировать симптомы.

По лимфатическим сосудам (см. Общие сведения о лимфатической системе) от пищеварительного тракта переносятся переваренные жиры, абсорбированные тонкой кишкой. Иногда дети рождаются с лимфатическими сосудами стенки кишечника, которые неправильно сформированы от рождения, что приводит к блокированию тока лимфатической жидкости. Этим детям обычно ставят диагноз до 3-летнего возраста.

Реже поток лимфатической жидкости из пищеварительного тракта может блокироваться позднее в результате таких заболеваний, как воспаление поджелудочной железы (панкреатит), опухоли или утолщение листков перикарда, окружающих сердце (констриктивный перикардит). Закупорка лимфатического потока заставляет лимфатическую жидкость просачиваться назад в кишечник, препятствуя всасыванию жиров и белков.

Симптомы лимфангиэктазии кишечника

У человека с лимфангиэктазией кишечника наблюдается отек одной или обеих ног и диарея.

Могут также появиться тошнота, рвота, стеаторея и боль в животе.

У детей наблюдается задержка роста.

Диагноз лимфангиэктазии кишечника

  • Биопсия

  • иногда контрастную лимфангиографию.

Врачи обычно ставят диагноз после взятия образца ткани (биопсия) из тонкой кишки с помощью эндоскопа (гибкого зонда, который используется для визуального исследования и оснащен источником света и камерой и через который могут быть введены миниатюрные щипцы). Взятую ткань затем исследуют под микроскопом.

Иногда врачи вводят в лимфатические сосуды стопы жидкость, которая видна в рентгеновских лучах (контрастное вещество). Это называют «контрастной лимфангиографией». Жидкость перемещается в брюшную полость и грудную клетку и позволяет выявлять аномальные лимфатические сосуды кишечника.

Другие анализы крови делают для поиска осложнений данного заболевания. У человека могут быть низкие уровни белка, холестерина и лейкоцитов в крови. Низкий уровень белка приводит к припухлости тканей.

Лечение лимфангиэктазии кишечника

  • Лечение причины

  • Пищевые добавки и изменения в рационе питания

  • Иногда хирургическое вмешательство

Когда лимфангиэктазия кишечника вызвана определенным заболеванием, то лечится причина.

Исчезновению симптомов может помочь высокобелковая диета с низким содержанием жиров, а также прием добавок кальция, витаминов и определенных триглицеридов (среднецепочечных триглицеридов), которые абсорбируются непосредственно в кровь, а не через лимфатические сосуды.

иногда может помочь хирургическое вмешательство на кишечнике или закупоренных лимфатических сосудах.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.