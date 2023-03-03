Лимфангиэктазия кишечника

Биопсия

иногда контрастную лимфангиографию.

Врачи обычно ставят диагноз после взятия образца ткани (биопсия) из тонкой кишки с помощью эндоскопа (гибкого зонда, который используется для визуального исследования и оснащен источником света и камерой и через который могут быть введены миниатюрные щипцы). Взятую ткань затем исследуют под микроскопом.

Иногда врачи вводят в лимфатические сосуды стопы жидкость, которая видна в рентгеновских лучах (контрастное вещество). Это называют «контрастной лимфангиографией». Жидкость перемещается в брюшную полость и грудную клетку и позволяет выявлять аномальные лимфатические сосуды кишечника.

Другие анализы крови делают для поиска осложнений данного заболевания. У человека могут быть низкие уровни белка, холестерина и лейкоцитов в крови. Низкий уровень белка приводит к припухлости тканей.