Болезнь Уиппла является результатом редкой бактериальной инфекции, которая повреждает слизистую оболочку тонкой кишки, приводя к нарушению всасывания, и может поражать другие органы тела.
Эта болезнь вызвана бактериальной инфекцией.
Типичные симптомы включают диарею, воспаление и болезненность суставов, снижение массы тела и боль в животе.
Диагноз основывается на результатах биопсии образцов тканей, взятых из тонкой кишки.
При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и приводит к летальному исходу.
Антибиотики могут ликвидировать инфекцию, но болезнь может рецидивировать.
Болезнь Уиппла поражает главным образом мужчин европеоидной расы в возрасте 30–60 лет.
Причины болезни Уиппла
Болезнь Уиппла вызывает инфицирование микроорганизмом Tropheryma whipplei. Инфекция почти всегда поражает тонкую кишку, но может поражать другие органы, такие как сердце, легкие, мозг, суставы и глаза.
Симптомы болезни Уиппла
Четыре основных симптома болезни Уиппла
Воспаленные и болезненные суставы
диарея;
боль в животе;
потеря веса.
К другим частым симптомам относятся жар, потеря аппетита, утомляемость и слабость, вызванные анемией, кашель и боль при дыхании, вызванная воспалением мембранных оболочек, покрывающих легкие (плевра). Жидкость может накапливаться в пространстве между плевральными оболочками (нарушение, называемое плевральным выпотом). Лимфатические узлы могут увеличиться.
У некоторых людей темнеет кожа .
У людей с болезнью Уиппла могут появиться шумы в сердце.
Дезориентация, потеря памяти или бесконтрольные движения глаз указывают на то, что инфекция распространилась в мозг.
Диагностика болезни Уиппла
Биопсия
Врач может диагностировать болезнь Уиппла, идентифицировав бактерии в тонкой кишке.
Чтобы идентифицировать бактерии, врачи обычно берут образец ткани (биопсия) из тонкой кишки с помощью эндоскопа (гибкого зонда, используемого для визуального исследования, который оснащен источником света и камерой; через него могут быть введены миниатюрные щипцы) или берут образец ткани из увеличенного лимфатического узла. Эту ткань затем исследуют под микроскопом.
Лечение болезни Уиппла
Антибиотики;
При отсутствии лечения болезнь Уиппла постепенно прогрессирует и приводит к летальному исходу.
Болезнь Уиппла можно вылечить антибиотиками. Обычно назначают сначала цефтриаксон или пенициллин внутривенно на 2–4 недели, а затем триметоприм/сульфаметоксазол или комбинацию доксициклина и гидроксихлорохина перорально в течение по меньшей мере 12 месяцев. Симптомы быстро исчезают.
Несмотря на первоначальный ответ на антибиотики, заболевание может рецидивировать.