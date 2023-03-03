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Болезнь Уиппла

(Болезнь Уиппла; кишечная липодистрофия)

Авторы:Zubair Malik, MD, Virtua Health System
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Основная информация

Болезнь Уиппла является результатом редкой бактериальной инфекции, которая повреждает слизистую оболочку тонкой кишки, приводя к нарушению всасывания, и может поражать другие органы тела.

  • Эта болезнь вызвана бактериальной инфекцией.

  • Типичные симптомы включают диарею, воспаление и болезненность суставов, снижение массы тела и боль в животе.

  • Диагноз основывается на результатах биопсии образцов тканей, взятых из тонкой кишки.

  • При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и приводит к летальному исходу.

  • Антибиотики могут ликвидировать инфекцию, но болезнь может рецидивировать.

Болезнь Уиппла поражает главным образом мужчин европеоидной расы в возрасте 30–60 лет.

Причины болезни Уиппла

Болезнь Уиппла вызывает инфицирование микроорганизмом Tropheryma whipplei. Инфекция почти всегда поражает тонкую кишку, но может поражать другие органы, такие как сердце, легкие, мозг, суставы и глаза.

Симптомы болезни Уиппла

Четыре основных симптома болезни Уиппла

  • Воспаленные и болезненные суставы

  • диарея;

  • боль в животе;

  • потеря веса.

К другим частым симптомам относятся жар, потеря аппетита, утомляемость и слабость, вызванные анемией, кашель и боль при дыхании, вызванная воспалением мембранных оболочек, покрывающих легкие (плевра). Жидкость может накапливаться в пространстве между плевральными оболочками (нарушение, называемое плевральным выпотом). Лимфатические узлы могут увеличиться.

У некоторых людей темнеет кожа .

У людей с болезнью Уиппла могут появиться шумы в сердце.

Дезориентация, потеря памяти или бесконтрольные движения глаз указывают на то, что инфекция распространилась в мозг.

Диагностика болезни Уиппла

  • Биопсия

Врач может диагностировать болезнь Уиппла, идентифицировав бактерии в тонкой кишке.

Чтобы идентифицировать бактерии, врачи обычно берут образец ткани (биопсия) из тонкой кишки с помощью эндоскопа (гибкого зонда, используемого для визуального исследования, который оснащен источником света и камерой; через него могут быть введены миниатюрные щипцы) или берут образец ткани из увеличенного лимфатического узла. Эту ткань затем исследуют под микроскопом.

Лечение болезни Уиппла

  • Антибиотики;

При отсутствии лечения болезнь Уиппла постепенно прогрессирует и приводит к летальному исходу.

Болезнь Уиппла можно вылечить антибиотиками. Обычно назначают сначала цефтриаксон или пенициллин внутривенно на 2–4 недели, а затем триметоприм/сульфаметоксазол или комбинацию доксициклина и гидроксихлорохина перорально в течение по меньшей мере 12 месяцев. Симптомы быстро исчезают.

Несмотря на первоначальный ответ на антибиотики, заболевание может рецидивировать.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.