Болезнь Уиппла

Четыре основных симптома болезни Уиппла

Воспаленные и болезненные суставы

диарея;

боль в животе;

потеря веса.

К другим частым симптомам относятся жар, потеря аппетита, утомляемость и слабость, вызванные анемией, кашель и боль при дыхании, вызванная воспалением мембранных оболочек, покрывающих легкие (плевра). Жидкость может накапливаться в пространстве между плевральными оболочками (нарушение, называемое плевральным выпотом). Лимфатические узлы могут увеличиться.

У некоторых людей темнеет кожа .

У людей с болезнью Уиппла могут появиться шумы в сердце.

Дезориентация, потеря памяти или бесконтрольные движения глаз указывают на то, что инфекция распространилась в мозг.