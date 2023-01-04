Синдром мышцы, поднимающей задний проход

Мышечный спазм причиняет боль, которая обычно не связана с дефекацией. Боль обычно длится меньше 20 минут. Боль может быть краткой и интенсивной или неопределенной и ощущаемой высоко в прямой кишке. Она может возникать спонтанно или в положении сидя и может разбудить человека ночью. Боль может ощущаться так, как если бы ее облегчило освобождение от газов или дефекация.

В тяжелых случаях боль может сохраниться в течение многих часов и часто может рецидивировать.

Для купирования этих симптомов человек, возможно, подвергался различным безуспешным ректальным операциям.