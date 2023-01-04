Синдром мышцы, поднимающей задний проход

Синдром леватора (мышцы, поднимающей задний проход) представляет собой спорадическую боль в прямой кишке, вызванную спазмом мышцы, расположенной около заднего прохода (мышцы, поднимающей задний проход).
Причина спазма мышцы вблизи ануса, как правило, неизвестна.
Боль может быть кратковременной или же может продолжаться несколько часов.
Диагноз ставится на основании осмотра.
Лечение включает обезболивающие и сидячие ванны, а иногда и физиотерапию.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.
Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Пищеварительная система
Прокталгия скоротечная — мимолетная боль в прямой кишке. Кокцигодиния — боль в области копчика. Оба эти нарушения являются вариациями синдрома мышцы, поднимающей задний проход.
Неизвестно, почему происходит спазм мышцы, поднимающей задний проход.
Симптомы синдрома леватора (мышцы, поднимающей задний проход)
Мышечный спазм причиняет боль, которая обычно не связана с дефекацией. Боль обычно длится меньше 20 минут. Боль может быть краткой и интенсивной или неопределенной и ощущаемой высоко в прямой кишке. Она может возникать спонтанно или в положении сидя и может разбудить человека ночью. Боль может ощущаться так, как если бы ее облегчило освобождение от газов или дефекация.
В тяжелых случаях боль может сохраниться в течение многих часов и часто может рецидивировать.
Для купирования этих симптомов человек, возможно, подвергался различным безуспешным ректальным операциям.
Диагностика синдрома леватора
Обследование врачом
Врач выполняет физикальное обследование для исключения других болезненных ректальных нарушений (таких как тромбированный геморрой, трещины или абсцессы). Физикальное обследование часто дает нормальные результаты, но мышца может быть болезненной или тугой.
В редких случаях боль вызвана заболеваниями предстательной железы или поясницы.
Лечение синдрома леватора
Обезболивающие средства и сидячие ванны
Физиотерапия органов малого таза
Врач объясняет, что данное заболевание не представляет угрозы для жизни или не является тяжелым.
Эпизод может быть облегчен освобождением от газов, дефекацией или легким обезболивающим средством (таким как аспирин). Эпизод также может быть облегчен погружением заднего прохода в теплую (не горячую) воду в так называемой сидячей ванне. Погружение проводится сидя на корточках или сидя в течение 10–15 минут в частично заполненной ванне, либо при использовании заполненной теплой водой емкости, установленной на унитаз или стульчак.
Когда симптомы синдрома мышцы, поднимающей задний проход, более интенсивны, можно пройти физиотерапию органов малого таза.