Пролапс прямой кишки представляет собой безболезненную протрузию прямой кишки через задний проход.

Провоцирующим фактором пролапса прямой кишки часто является натуживание, например, во время дефекации.

Диагноз основывается на результатах обследования и различных визуализирующих исследований.

Пролапс прямой кишки у младенцев и детей обычно излечивается без хирургического вмешательства.

Пролапс прямой кишки у взрослых лечится хирургически.

Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Пролапс — это выпадение какого-либо органа из его нормального положения в теле. Пролапс прямой кишки заставляет прямую кишку выворачиваться наизнанку так, что слизистая оболочка прямой кишки (ректальная слизистая оболочка) видна вне тела как темно-красный, влажный выступ из заднего прохода. Может возникать кровотечение из прямой кишки. Частым симптомом является потеря контроля над дефекацией (недержание кала).

Реже прямая кишка выпирает во влагалище (ректоцеле). Это нарушение вызывает боль только в случае возникновения осложнений или в случае пролапса тяжелой степени.

Пролапс прямой кишки Скрыть подробности На этой фотографии слизистая оболочка прямой кишки видна снаружи тела в виде темно-красного влажного отростка, выступающего из ануса (отверстия в конце пищеварительного тракта, через которое кал выходит из организма). SCIENCE PHOTO LIBRARY

Временный пролапс только слизистой оболочки прямой кишки часто встречается (и редко бывает серьезным) у здоровых в остальном младенцев; происходит это, вероятно, когда ребенок тужится во время дефекации.

У взрослых пролапс слизистой оболочки прямой кишки обычно сохраняется и может усугубиться, так что выпячивается все большая часть прямой кишки.

Полный пролапс прямой кишки (иногда формально называемый «выпадение», но этот термин может быть применен к полному пролапсу любого органа) возникает чаще всего у женщин старше 60 лет.

Диагностика пролапса прямой кишки Обследование врачом

Сигмоидоскопия, колоноскопия или рентгенологическое исследование с бариевой клизмой Чтобы определить степень пролапса, врач исследует область, когда человек стоит или садится на корточки и напрягается. Путем пальпирования анального сфинктера пальцем в перчатке врач часто обнаруживает сниженный мышечный тонус. Сигмоидоскопия, колоноскопия или рентгенологическое исследование с бариевой клизмой толстой кишки позволяют определить первопричинное заболевание.