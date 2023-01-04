Пилонидальная болезнь представляет собой заболевание, возникающее при врастании волосков в кожу в верхней части расщелины между ягодицами.

Это расстройство возникает, когда волосы у ягодиц врастают в кожу.

В случае развития инфекции симптомы включают боль, покраснение и отечность, а иногда и гной.

Диагноз ставится на основании осмотра.

Лечение включает меры по удалению абсцессов и свищей и пластике кист.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Пилонидальная болезнь обычно встречается у молодых, волосатых мужчин европеоидной расы, но может также встречаться и у женщин.

По неизвестным причинам волоски иногда раздражают кожу и растут в кожу, формируя впадину, которая может содержать волоски. Такую впадину называют пилонидальной кистой, и она обычно формируется в верхней части расщелины между ягодицами. Пилонидальная киста может не вызывать никаких симптомов, но может инфицироваться и вызывать боль.

Если инфекция вызывает скопление гноя, это называют пилонидальным абсцессом. Пилонидальный абсцесс вызывает боль, покраснение и припухлость. Иногда гной из абсцесса дренируется спонтанно.

Пилонидальная киста — это рана с хроническим дренированием.

Пилонидальная киста Скрыть подробности На этой фотографии показана пилонидальная киста в расщелине между ягодицами. IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика пилонидальной болезни Обследование врачом Чтобы отличить пилонидальную болезнь от других инфекций, врач ищет крошечные впадинки на поверхности или рядом с зараженной областью (ямки).