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Пилонидальная болезнь

Авторы:Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Пилонидальная болезнь представляет собой заболевание, возникающее при врастании волосков в кожу в верхней части расщелины между ягодицами.

  • Это расстройство возникает, когда волосы у ягодиц врастают в кожу.

  • В случае развития инфекции симптомы включают боль, покраснение и отечность, а иногда и гной.

  • Диагноз ставится на основании осмотра.

  • Лечение включает меры по удалению абсцессов и свищей и пластике кист.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Пилонидальная болезнь обычно встречается у молодых, волосатых мужчин европеоидной расы, но может также встречаться и у женщин.

По неизвестным причинам волоски иногда раздражают кожу и растут в кожу, формируя впадину, которая может содержать волоски. Такую впадину называют пилонидальной кистой, и она обычно формируется в верхней части расщелины между ягодицами. Пилонидальная киста может не вызывать никаких симптомов, но может инфицироваться и вызывать боль.

Если инфекция вызывает скопление гноя, это называют пилонидальным абсцессом. Пилонидальный абсцесс вызывает боль, покраснение и припухлость. Иногда гной из абсцесса дренируется спонтанно.

Пилонидальная киста — это рана с хроническим дренированием.

Пилонидальная киста
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На этой фотографии показана пилонидальная киста в расщелине между ягодицами.
IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика пилонидальной болезни

  • Обследование врачом

Чтобы отличить пилонидальную болезнь от других инфекций, врач ищет крошечные впадинки на поверхности или рядом с зараженной областью (ямки).

Лечение пилонидальной болезни

  • В случае пилонидального абсцесса, рассечение и дренирование

  • В случае пилонидальной кисты, хирургическое удаление

  • В случае более крупных кист, процедура формирования лоскута

Обычно врач должен рассечь и дренировать пилонидальный абсцесс. Антибиотики зачастую не требуются.

Обычно пилонидальную кисту следует удалять хирургически.

Более крупные кисты могут потребовать закрытия при помощи процедуры формирования лоскута. При процедуре формирования лоскута кожа и иногда мышцы переносятся из ближайшей области для закрытия области, из которой была удалена киста.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.