Пилонидальная болезнь представляет собой заболевание, возникающее при врастании волосков в кожу в верхней части расщелины между ягодицами.
Это расстройство возникает, когда волосы у ягодиц врастают в кожу.
В случае развития инфекции симптомы включают боль, покраснение и отечность, а иногда и гной.
Диагноз ставится на основании осмотра.
Лечение включает меры по удалению абсцессов и свищей и пластике кист.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Пилонидальная болезнь обычно встречается у молодых, волосатых мужчин европеоидной расы, но может также встречаться и у женщин.
По неизвестным причинам волоски иногда раздражают кожу и растут в кожу, формируя впадину, которая может содержать волоски. Такую впадину называют пилонидальной кистой, и она обычно формируется в верхней части расщелины между ягодицами. Пилонидальная киста может не вызывать никаких симптомов, но может инфицироваться и вызывать боль.
Если инфекция вызывает скопление гноя, это называют пилонидальным абсцессом. Пилонидальный абсцесс вызывает боль, покраснение и припухлость. Иногда гной из абсцесса дренируется спонтанно.
Пилонидальная киста — это рана с хроническим дренированием.
Диагностика пилонидальной болезни
Обследование врачом
Чтобы отличить пилонидальную болезнь от других инфекций, врач ищет крошечные впадинки на поверхности или рядом с зараженной областью (ямки).
Лечение пилонидальной болезни
В случае пилонидального абсцесса, рассечение и дренирование
В случае пилонидальной кисты, хирургическое удаление
В случае более крупных кист, процедура формирования лоскута
Обычно врач должен рассечь и дренировать пилонидальный абсцесс. Антибиотики зачастую не требуются.
Обычно пилонидальную кисту следует удалять хирургически.
Более крупные кисты могут потребовать закрытия при помощи процедуры формирования лоскута. При процедуре формирования лоскута кожа и иногда мышцы переносятся из ближайшей области для закрытия области, из которой была удалена киста.