Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.
Пищеварительная система
Задний проход сформирован частично из поверхностных тканей тела, включая кожу, а частично из кишки.
Слизистая оболочка прямой кишки состоит из блестящей красной ткани, содержащей слизистые железы, что во многом аналогично всей остальной слизистой оболочке кишечника. Слизистая оболочка прямой кишки относительно нечувствительна к боли, однако нервы заднего прохода и расположенной рядом внешней кожи очень чувствительны к боли.
Вены от прямой кишки и заднего прохода несут кровь в основном в воротную вену, ведущую к печени, а затем в общую систему кровообращения. Некоторые из этих вен несут кровь непосредственно в тазовые вены, а затем в общую систему кровообращения. Лимфатические сосуды прямой кишки идут в лимфатические узлы в нижней части живота. Лимфатические сосуды заднего прохода идут в лимфатические узлы в паху.
Мышечное кольцо (анальный сфинктер) держит задний проход закрытым. Этот сфинктер подсознательно контролируется вегетативной нервной системой. Однако часть сфинктера может расслабляться или сжиматься при необходимости.
Расстройства заднего прохода и прямой кишки включают:
Диагностика заболеваний заднего прохода и прямой кишки
Обследование врачом;
Аноскопия или сигмоидоскопия
Возможны компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Для диагностики заболеваний заднего прохода и прямой кишки врач обследует кожу вокруг заднего прохода на наличие каких-либо нарушений. Врач исследует прямую кишку пальцем в перчатке. У женщин это обследование часто проводится вместе с мануальным исследованием влагалища (см. Гинекологический осмотр). Врачи также часто осматривают брюшную полость.
Затем врач обследует задний проход и прямую кишку с помощью жесткой трубки длиной 7–25 см для визуального исследования (аноскоп или ректоскоп). Затем может быть введен более длинный, гибкий зонд (сигмоидоскоп), чтобы врач мог обследовать 60 или более сантиметров толстой кишки.
Аноскопия или сигмоидоскопия (см. Эндоскопия) представляет собой обычно неприятную, но безболезненную процедуру. Однако, если область в заднем проходе или вокруг заднего прохода болезненна вследствие каких-либо отклонений от нормы, то перед продолжением обследования врач может применять обезболивающую мазь (например, лидокаин) или давать обезболивающее средство местного, регионарного или даже общего действия. Иногда перед сигмоидоскопией делают очистительную клизму для очистки нижней части толстой кишки от кала.
Во время проведения сигмоидоскопии могут быть взяты ткани и образцы кала для микроскопического исследования и для посева.
Также могут выполняться КТ-сканирование или МРТ.