Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.

Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.

Пищеварительная система

Задний проход сформирован частично из поверхностных тканей тела, включая кожу, а частично из кишки.

Слизистая оболочка прямой кишки состоит из блестящей красной ткани, содержащей слизистые железы, что во многом аналогично всей остальной слизистой оболочке кишечника. Слизистая оболочка прямой кишки относительно нечувствительна к боли, однако нервы заднего прохода и расположенной рядом внешней кожи очень чувствительны к боли.

Вены от прямой кишки и заднего прохода несут кровь в основном в воротную вену, ведущую к печени, а затем в общую систему кровообращения. Некоторые из этих вен несут кровь непосредственно в тазовые вены, а затем в общую систему кровообращения. Лимфатические сосуды прямой кишки идут в лимфатические узлы в нижней части живота. Лимфатические сосуды заднего прохода идут в лимфатические узлы в паху.

Мышечное кольцо (анальный сфинктер) держит задний проход закрытым. Этот сфинктер подсознательно контролируется вегетативной нервной системой. Однако часть сфинктера может расслабляться или сжиматься при необходимости.

Расстройства заднего прохода и прямой кишки включают: