Инородные тела в прямой кишке

Инородные предметы в прямой кишке обычно представляют собой объекты, которые были вставлены в прямую кишку, но также могли быть проглочены.
Предметы, которые были вставлены в прямую кишку преднамеренно или проглочены, могут застрять в ней.
Симптомы зависят от размера и формы предмета и от наличия осложнений.
Диагноз основывается на физикальном обследовании, рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии.
Если врач не может вытянуть предмет с помощью ретрактора, он удаляется хирургическим путем.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.
Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Пищеварительная система
Проглоченные предметы, такие как зубочистки, куриные или рыбьи кости, могут застрять в области соединения заднего прохода с прямой кишкой (которое называют аноректальным соединением). Кроме того, наконечники клизмы, хирургические губки или инструменты, термометры и объекты, используемые для половой стимуляции, могут застрять в прямой кишке после того, как они были проведены через задний проход. Пакеты с наркотиками, вставленные в прямую кишку в попытке скрыть их от представителей правоохранительных органов, могут быть введены намеренно, но застрять неумышленно.
Симптомы инородных тел в прямой кишке
Внезапная, мучительная боль во время дефекаций позволяет предположить, что инородное тело, обычно в области аноректального соединения, травмирует слизистую оболочку заднего прохода или прямой кишки.
Другие симптомы зависят от размера и формы объекта, времени его пребывания там и от того, перфорировал (проколол) ли он задний проход или прямую кишку или вызвал ли инфекцию.
Диагностика инородных тел в прямой кишке
Обследование врачом
Иногда визуализирующие обследования органов брюшной полости и грудной клетки
Врач может нащупать предмет во время пальпирования пальцем в перчатке при проведении обследования.
Рентгенологическое исследование брюшной полости и грудной клетки могут помочь врачам выявить предмет и определить наличие осложнений. Компьютерная томография (КT) может быть выполнена, если предмет не удается выявить с помощью рентгенологического исследования.
Лечение при инородных телах в прямой кишке
Если объект нащупывается, удаление при помощи ректального ретрактора
Если предмет нельзя нащупать или увидеть, проводится хирургическое вмешательство по извлечению.
После удаления, сигмоидоскопия
Если врач может нащупать предмет, то обычно обезболивающее местного действия вводят под кожу и в оболочку заднего прохода для обезболивания этой области. Затем задний проход можно открыть шире с помощью инструмента, называемого ректальным ретрактором, а объект может быть захвачен и удален. Иногда врачи применяют общую анестезию, которая расслабляет задний проход и позволяет удалить объект без хирургического вмешательства.
Если врач не может нащупать предмет или если предмет нельзя увидеть и вытащить через задний проход, врач ждет, пока предмет не спустится вниз после естественных волнообразных движений стенки толстой кишки (называемых перистальтикой), что сделает возможным его удаление.
Если врач не может удалить инородное тело, пациента госпитализируют и требуется хирургическое вмешательство. Во время хирургического вмешательства пациенту проводят регионарную или общую анестезию, и предмет осторожно проводят по направлению к заднему проходу. В редких случаях прямую кишку приходиться разрезать, чтобы удалить предмет.
После того как объект удален, врач проводит сигмоидоскопию (гибкий зонд вводится в задний проход для обследования нижнего отдела толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода), чтобы определить, была ли прямая кишка перфорирована или травмирована иным образом.