Инородные тела в прямой кишке

Внезапная, мучительная боль во время дефекаций позволяет предположить, что инородное тело, обычно в области аноректального соединения, травмирует слизистую оболочку заднего прохода или прямой кишки.

Другие симптомы зависят от размера и формы объекта, времени его пребывания там и от того, перфорировал (проколол) ли он задний проход или прямую кишку или вызвал ли инфекцию.