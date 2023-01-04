Геморрой представляет собой расширенные, скрученные кровеносные сосуды, расположенные в стенке нижней части прямой кишки и заднего прохода.
Расширение сосудов вызвано увеличением давления.
Геморроидальные узлы формируются внутри или снаружи заднего прохода, что может причинять боль или вызывать кровотечение.
Диагноз основывается на результатах обследования заднего прохода и прямой кишки, часто с помощью аноскопа, сигмоидоскопа или колоноскопа.
Большинство симптомов геморроя исчезают без лечения, но прием пищевых волокон, смягчающих слабительных средств и сидячие ванны могут облегчить состояние.
Некоторые геморроидальные узлы излечивают наложением эластичных колец, инъекционной склеротерапией, инфракрасной фотокоагуляцией или иногда с помощью хирургического вмешательства.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.
Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Геморрой возникает при расширении кровеносных сосудов нижней части прямой кишки или заднего прохода.
Внутренний геморрой — это геморрой, формирующийся выше соединения заднего прохода с прямой кишкой (аноректальное соединение).
Наружный геморрой — это геморрой, формирующийся ниже аноректального соединения.
Как внутренний геморрой, так и наружный геморрой может оставаться в заднем проходе или выступать наружу из заднего прохода.
Причины геморроя
Повышенное давление в кровеносных сосудах аноректальной области приводит к геморрою. Это давление может быть обусловлено беременностью, частым подъемом тяжестей или частым напряжением во время опорожнения кишечника (дефекации). Запор может способствовать такому натуживанию.
Симптомы геморроя
Наружный геморрой формирует узел в заднем проходе. Если формируется сгусток крови (называемый тромбированным наружным геморроем), узел становится больше и более болезненным и более раздутым, чем не тромбированный геморрой.
Внутренний геморрой часто не вызывает появления видимых узлов или боли, но он может кровоточить. Кровотечение из внутренних геморроидальных узлов обычно происходит при дефекации, являясь причиной стула с прожилками крови или появления крови на туалетной бумаге. Кровь может окрасить воду в унитазе в красный цвет. Однако количество крови обычно небольшое, и геморрой редко приводит к серьезной потере крови или к анемии.
Геморрой может выделять слизь, при этом создается ощущение, что прямая кишка не полностью освобождена после дефекации. Зуд в анальной области (анальный зуд или зуд в заднем проходе) обычно не является симптомом геморроя, но зуд может развиться, если геморрой осложняет надлежащее очищение анальной области.
Осложнения геморроя
Геморрой может воспалиться или тромбироваться. Внутренний геморрой может кровоточить.
Диагностика геморроя
Обследование врачом
Аноскопия
иногда сигмоидоскопия или колоноскопия.
Врач может легко диагностировать раздутый, болезненный геморрой при осмотре заднего прохода и прямой кишки.
Для оценки безболезненного или кровоточащего геморроя проводится осмотр с аноскопией (обследование прямой кишки с помощью короткой жесткой трубки). Людям с кровотечениями из прямой кишки может потребоваться проведение сигмоидоскопии или колоноскопии (см. Эндоскопия), чтобы исключить более серьезное заболевание, такое как опухоль.
Лечение геморроя
Размягчители стула и сидячие ванны
Для внешнего тромбированного геморроя, удаление сгустка крови
При внутреннем геморрое — инъекционная склеротерапия, перевязка эластичными кольцами или инфракрасная фотокоагуляция
Иногда хирургическое удаление
Если геморрой не вызывают появления симптомов, то лечение обычно не требуется. Принимая размягчители кала или уплотняя кал пищевыми добавками с клетчаткой (например, псиллиумом), можно облегчить натуживание при дефекации. Симптомы геморроя могут иногда купироваться при погружении заднего прохода в теплую воду, что известно под названием «сидячая ванна». Погружение проводится сидя на корточках или сидя в течение 10–15 минут в частично заполненной ванне, либо при использовании заполненной теплой (не горячей) водой емкости, установленной на унитаз или стульчак.
В случае внешнего тромбированного геморроя, особенно при наличии сильной боли, врач может ввести местный анестетик для обезболивания области и удалить кровяной сгусток или геморрой, что иногда быстрее облегчает боль.
Прием ацетаминофена или нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) может снять боль при тромбированном геморрое. Также могут помочь обезболивающие мази местного применения или компрессы с гамамелисом. Боль и припухлость обычно уменьшаются за короткое время, а сгустки исчезают за 4–6 недель.
При кровотечениях внутренних геморроидальных узлов врач может ввести вещество, в результате которого сформируется рубцовая ткань и геморрой будет устранен. Такая процедура называется инъекционной склеротерапией. Альтернатива инъекционной склеротерапии — инфракрасная фотокоагуляция. Во время этой процедуры для лечения кровоточащего геморроя используют инфракрасный свет.
Большие внутренние геморроидальные узлы, а также узлы, которые не поддаются инъекционной склеротерапии, могут быть удалены перевязкой с помощью резинового кольца (процедура, называемая перевязкой резиновым кольцом). Перевязка приводит к усыханию и безболезненному отторжению геморроя. Один геморроидальный узел лечится приблизительно каждые 2 недели.
Перевязывание геморроя
Некоторые внутренние геморроидальные узлы удаляют путем перевязывания их круглыми эластичными резинками в ходе амбулаторной процедуры, называемой перевязкой резиновым кольцом. Используемый инструмент (инструмент для перевязки труднодоступных сосудов) состоит из пинцета, окруженного цилиндром с эластичными резинками размером ½ сантиметра, размещенными на одном конце. Инструмент для перевязки труднодоступных сосудов вводят в задний проход через аноскоп (короткую жесткую трубку для визуального исследования), а геморрой захватывают пинцетом. Цилиндр перемещают вверх по пинцету и геморроидальному узлу, выталкивая круглые резинки из цилиндра и налагая их вокруг основания геморроидального узла. Круглые резинки препятствуют кровоснабжению геморроидального узла, заставляя его усохнуть и безболезненно отторгнуться через несколько дней. Приблизительно каждые 2 недели лигируется один геморроидальный узел. Может потребоваться несколько процедур. В некоторых случаях несколько геморроидальных узлов могут быть перевязаны в ходе одного визита.
Если другие методы лечения неэффективны, может потребоваться хирургическое вмешательство по удалению геморроя. Однако хирургическое вмешательство по удалению геморроя (под названием геморроидэктомия) может привести к сильной боли, а также задержке мочи и запору.
Другую методику называют «круговой скобочной геморроидопексией», при проведении которой используется круговой хирургический сшивающий аппарат. Эта методика вызывает меньше боли после ее проведения, но она может привести к большему числу осложнений, чем традиционная хирургическая геморроидэктомия, а геморрой может при этом повториться.
В настоящее время испытываются другие методы разрушения внутренних геморроидальных узлов, например, перевязка геморроидальных артерий под контролем допплерографии. При использовании этого метода геморроидальные артерии выявляют с помощью ультразвукового исследования и перевязывают шовным материалом, тем самым уменьшая кровоснабжение геморроидальных узлов.
Эффективность лечения с использованием лазеров, замораживания с помощью специальных зондов или с использованием электрического тока (электрокоагуляция) не была доказана. Перевязка резиновым кольцом до сих пор остается стандартным лечением.