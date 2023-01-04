Наружный геморрой формирует узел в заднем проходе. Если формируется сгусток крови (называемый тромбированным наружным геморроем), узел становится больше и более болезненным и более раздутым, чем не тромбированный геморрой.

Наружный геморрой Скрыть подробности На этом снимке показан выступающий геморрой. Образование тромбов (так называемый тромбоз наружных геморроидальных узлов) приводит к увеличению, болезненности и отеканию геморроидальных узлов. Д-Р ЛАРПЕНТ (DR LARPENT)/G.R.E.H.G.E.P./SCIENCE PHOTO LIBRARY

Внутренний геморрой часто не вызывает появления видимых узлов или боли, но он может кровоточить. Кровотечение из внутренних геморроидальных узлов обычно происходит при дефекации, являясь причиной стула с прожилками крови или появления крови на туалетной бумаге. Кровь может окрасить воду в унитазе в красный цвет. Однако количество крови обычно небольшое, и геморрой редко приводит к серьезной потере крови или к анемии.

Геморрой может выделять слизь, при этом создается ощущение, что прямая кишка не полностью освобождена после дефекации. Зуд в анальной области (анальный зуд или зуд в заднем проходе) обычно не является симптомом геморроя, но зуд может развиться, если геморрой осложняет надлежащее очищение анальной области.