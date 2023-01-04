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Аноректальный свищ

(Свищ в заднем проходе)

Авторы:Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Аноректальный свищ представляет собой аномальный канал, обычно ведущий от заднего прохода или прямой кишки к коже около заднего прохода, но в некоторых случаях может вести к другому органу, такому как влагалище.

  • Аноректальные свищи часто встречаются у людей с аноректальным абсцессом, болезнью Крона или туберкулезом.

  • Аноректальные свищи могут вызывать боль и образование гноя.

  • Диагноз основывается на обследовании и результатах других визуализирующих исследований.

  • Лечение может включать в себя хирургическое вмешательство, но существуют некоторые менее инвазивные альтернативы.

Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Большинство свищей начинается глубоко в железе стенки заднего прохода или прямой кишки. Иногда свищи образуются после дренирования аноректального абсцесса, но часто установить причину не удается. Свищи чаще встречаются у людей с болезнью Крона или туберкулезом. Они также встречаются у людей с дивертикулитом, онкологическими заболеваниями, либо с анальным или ректальным повреждением. Свищи у детей первого года жизни обычно являются врожденным дефектом и более распространены среди мальчиков, чем среди девочек.

Свищи, соединяющие прямую кишку и влагалище (именуемые «влагалищно-прямокишечный свищ»), могут возникать вследствие лучевой терапии, онкологических заболеваний, болезни Крона или травмы, полученной матерью во время родов.

Симптомы аноректального свища

Инфицированный свищ может быть болезненным и может выделять гной с кровью.

Диагностика аноректального свища

  • Обследование врачом;

  • Иногда аноскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия

Врач обычно может увидеть одно или более свищевых отверстий или может пальпировать свищ под поверхностью.

Можно ввести зонд для исследования глубины и направления свища. На основании обследования с помощью аноскопа (короткой жесткой трубки), введенного в прямую кишку, и исследования, проводимого с помощью зонда, врач может определить локализацию внутреннего отверстия свища. Обследование с помощью сигмоидоскопа (см. Эндоскопия), который представляет собой инструмент для визуального исследования гораздо большей длины, также помогает врачу определить локализацию внутреннего отверстия свища и решить, вызвана ли проблема онкологическими заболеваниями, болезнью Крона или другим нарушением. Колоноскопия проводится, если врач подозревает болезнь Крона (см. Диагностика болезни Крона).

Лечение аноректального свища

  • Хирургические процедуры

  • При свищах, вызванных болезнью Крона, лекарственные препараты

Ранее единственным эффективным лечением было хирургическое вмешательство — вскрытие свища (фистулотомия или фистулэктомия). При хирургическом вмешательстве иногда частично рассекают сфинктер. Если разрезают слишком большую часть сфинктера, то у человека могут возникать проблемы с контролем дефекаций.

Альтернативные методы лечения включают перемещаемые лоскуты (лоскут растягивают над отверстием свища), биологические пробки, инстилляцию фибринового клея и другие процедуры для закрытия свищевого хода.

Если человек страдает от диареи или болезни Крона, хирургическое вмешательство обычно не проводят, поскольку может быть замедленное заживление раны и недержание кала.

Лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Крона, могут помочь закрыть свищ.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.