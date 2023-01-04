Аноректальный свищ представляет собой аномальный канал, обычно ведущий от заднего прохода или прямой кишки к коже около заднего прохода, но в некоторых случаях может вести к другому органу, такому как влагалище.
Аноректальные свищи часто встречаются у людей с аноректальным абсцессом, болезнью Крона или туберкулезом.
Аноректальные свищи могут вызывать боль и образование гноя.
Диагноз основывается на обследовании и результатах других визуализирующих исследований.
Лечение может включать в себя хирургическое вмешательство, но существуют некоторые менее инвазивные альтернативы.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.
Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Большинство свищей начинается глубоко в железе стенки заднего прохода или прямой кишки. Иногда свищи образуются после дренирования аноректального абсцесса, но часто установить причину не удается. Свищи чаще встречаются у людей с болезнью Крона или туберкулезом. Они также встречаются у людей с дивертикулитом, онкологическими заболеваниями, либо с анальным или ректальным повреждением. Свищи у детей первого года жизни обычно являются врожденным дефектом и более распространены среди мальчиков, чем среди девочек.
Свищи, соединяющие прямую кишку и влагалище (именуемые «влагалищно-прямокишечный свищ»), могут возникать вследствие лучевой терапии, онкологических заболеваний, болезни Крона или травмы, полученной матерью во время родов.
Симптомы аноректального свища
Инфицированный свищ может быть болезненным и может выделять гной с кровью.
Диагностика аноректального свища
Обследование врачом;
Иногда аноскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия
Врач обычно может увидеть одно или более свищевых отверстий или может пальпировать свищ под поверхностью.
Можно ввести зонд для исследования глубины и направления свища. На основании обследования с помощью аноскопа (короткой жесткой трубки), введенного в прямую кишку, и исследования, проводимого с помощью зонда, врач может определить локализацию внутреннего отверстия свища. Обследование с помощью сигмоидоскопа (см. Эндоскопия), который представляет собой инструмент для визуального исследования гораздо большей длины, также помогает врачу определить локализацию внутреннего отверстия свища и решить, вызвана ли проблема онкологическими заболеваниями, болезнью Крона или другим нарушением. Колоноскопия проводится, если врач подозревает болезнь Крона (см. Диагностика болезни Крона).
Лечение аноректального свища
Хирургические процедуры
При свищах, вызванных болезнью Крона, лекарственные препараты
Ранее единственным эффективным лечением было хирургическое вмешательство — вскрытие свища (фистулотомия или фистулэктомия). При хирургическом вмешательстве иногда частично рассекают сфинктер. Если разрезают слишком большую часть сфинктера, то у человека могут возникать проблемы с контролем дефекаций.
Альтернативные методы лечения включают перемещаемые лоскуты (лоскут растягивают над отверстием свища), биологические пробки, инстилляцию фибринового клея и другие процедуры для закрытия свищевого хода.
Если человек страдает от диареи или болезни Крона, хирургическое вмешательство обычно не проводят, поскольку может быть замедленное заживление раны и недержание кала.
Лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Крона, могут помочь закрыть свищ.