Аноректальный свищ представляет собой аномальный канал, обычно ведущий от заднего прохода или прямой кишки к коже около заднего прохода, но в некоторых случаях может вести к другому органу, такому как влагалище.

Аноректальные свищи часто встречаются у людей с аноректальным абсцессом, болезнью Крона или туберкулезом.

Аноректальные свищи могут вызывать боль и образование гноя.

Диагноз основывается на обследовании и результатах других визуализирующих исследований.

Лечение может включать в себя хирургическое вмешательство, но существуют некоторые менее инвазивные альтернативы.

Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Большинство свищей начинается глубоко в железе стенки заднего прохода или прямой кишки. Иногда свищи образуются после дренирования аноректального абсцесса, но часто установить причину не удается. Свищи чаще встречаются у людей с болезнью Крона или туберкулезом. Они также встречаются у людей с дивертикулитом, онкологическими заболеваниями, либо с анальным или ректальным повреждением. Свищи у детей первого года жизни обычно являются врожденным дефектом и более распространены среди мальчиков, чем среди девочек.

Свищи, соединяющие прямую кишку и влагалище (именуемые «влагалищно-прямокишечный свищ»), могут возникать вследствие лучевой терапии, онкологических заболеваний, болезни Крона или травмы, полученной матерью во время родов.

Аноректальный свищ 3D модель

Симптомы аноректального свища Инфицированный свищ может быть болезненным и может выделять гной с кровью.

Диагностика аноректального свища Обследование врачом;

Иногда аноскопия, сигмоидоскопия или колоноскопия Врач обычно может увидеть одно или более свищевых отверстий или может пальпировать свищ под поверхностью. Можно ввести зонд для исследования глубины и направления свища. На основании обследования с помощью аноскопа (короткой жесткой трубки), введенного в прямую кишку, и исследования, проводимого с помощью зонда, врач может определить локализацию внутреннего отверстия свища. Обследование с помощью сигмоидоскопа (см. Эндоскопия), который представляет собой инструмент для визуального исследования гораздо большей длины, также помогает врачу определить локализацию внутреннего отверстия свища и решить, вызвана ли проблема онкологическими заболеваниями, болезнью Крона или другим нарушением. Колоноскопия проводится, если врач подозревает болезнь Крона (см. Диагностика болезни Крона).