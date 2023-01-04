Аноректальный абсцесс представляет собой заполненную гноем полость, сформировавшуюся под действием бактерий, проникших в секретирующую слизь железы заднего прохода и прямой кишки.
Бактерии инфицируют заблокированную железу заднего прохода или прямой кишки, что вызывает абсцесс.
Инфекция является причиной появления гноя; она вызывает боль и отек.
Диагноз основывается на результатах осмотра и, при необходимости, результатах визуализирующих обследований.
Рассечение и дренирование абсцесса являются лучшей формой лечения.
Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.
Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Пищеварительная система
Абсцесс развивается, когда секретирующая слизь железа заднего прохода или прямой кишки блокируется, а бактерии растут и размножаются. Хотя задний проход является областью, богатой бактериями, инфекция обычно не развивается вследствие активного кровообращения в этой области. Когда инфекция развивается, она обычно вызвана комбинацией различных типов бактерий.
Абсцесс может стать причиной существенного повреждения близлежащих тканей, а иногда может приводить к потере контроля над актом опорожнения кишечника (недержание кала). Люди с болезнью Крона относятся к особой группе риска развития абсцессов. Иногда абсцессы осложнены дивертикулитом или воспалительным заболеванием органов малого таза.
Абсцесс может быть расположен глубоко в прямой кишке или рядом с отверстием заднего прохода.
Симптомы аноректального абсцесса
Абсцессы, расположенные прямо под кожей, могут быть раздутыми, покрасневшими, чувствительными при прикосновении и очень болезненными. Редко у людей возникает жар.
Абсцессы, расположенные глубоко в прямой кишке, могут быть менее болезненными, но могут привести к повышению температуры и появлению боли в нижней части живота.
Диагностика аноректального абсцесса
Обследование врачом;
Редко, компьютерная томография
Врач обычно может увидеть абсцесс, если он расположен в коже, окружающей задний проход. Когда не наблюдается никакого внешнего отека или покраснения, врач может поставить диагноз аноректального абсцесса на основании исследования прямой кишки пальцем в перчатке. Болезненный отек в прямой кишке указывает на абсцесс.
Если врач подозревает глубокий абсцесс или болезнь Крона, то с помощью компьютерной томографии (КТ) брюшной полости можно определить их размер и местоположение.
Лечение аноректального абсцесса
Рассечение и дренирование абсцесса
Для некоторых людей антибиотики
Для абсцесса, расположенного прямо под кожей, лечение заключается во вскрытии абсцесса и дренировании гноя после применения местного анестетика для обезболивания этой области.
При более глубоких абсцессах человека обычно госпитализируют, и абсцесс дренируют в операционной после применения общей анестезии.
Антибиотики обычно назначают только людям с повышенной температурой тела, ослабленной иммунной системой, диабетом, флегмоной или инфекцией, развивающейся в другой части организма. Людям с аномально низким количеством лейкоцитов (нейтропения) назначают антибиотики, но обычно не дренируют абсцесс.
Даже при надлежащем лечении дренированный абсцесс может привести к формированию аномального канала от заднего прохода или прямой кишки к коже (аноректальный свищ).