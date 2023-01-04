Аноректальный абсцесс представляет собой заполненную гноем полость, сформировавшуюся под действием бактерий, проникших в секретирующую слизь железы заднего прохода и прямой кишки.

Бактерии инфицируют заблокированную железу заднего прохода или прямой кишки, что вызывает абсцесс.

Инфекция является причиной появления гноя; она вызывает боль и отек.

Диагноз основывается на результатах осмотра и, при необходимости, результатах визуализирующих обследований.

Рассечение и дренирование абсцесса являются лучшей формой лечения.

Прямая кишка — это сегмент пищеварительного тракта выше заднего прохода, в котором удерживается кал, прежде чем выйти через задний проход.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал удаляется из тела.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Пищеварительная система

Абсцесс развивается, когда секретирующая слизь железа заднего прохода или прямой кишки блокируется, а бактерии растут и размножаются. Хотя задний проход является областью, богатой бактериями, инфекция обычно не развивается вследствие активного кровообращения в этой области. Когда инфекция развивается, она обычно вызвана комбинацией различных типов бактерий.

Абсцесс может стать причиной существенного повреждения близлежащих тканей, а иногда может приводить к потере контроля над актом опорожнения кишечника (недержание кала). Люди с болезнью Крона относятся к особой группе риска развития абсцессов. Иногда абсцессы осложнены дивертикулитом или воспалительным заболеванием органов малого таза.

Абсцесс может быть расположен глубоко в прямой кишке или рядом с отверстием заднего прохода.

Симптомы аноректального абсцесса Абсцессы, расположенные прямо под кожей, могут быть раздутыми, покрасневшими, чувствительными при прикосновении и очень болезненными. Редко у людей возникает жар. Абсцессы, расположенные глубоко в прямой кишке, могут быть менее болезненными, но могут привести к повышению температуры и появлению боли в нижней части живота.

Диагностика аноректального абсцесса Обследование врачом;

Редко, компьютерная томография Врач обычно может увидеть абсцесс, если он расположен в коже, окружающей задний проход. Когда не наблюдается никакого внешнего отека или покраснения, врач может поставить диагноз аноректального абсцесса на основании исследования прямой кишки пальцем в перчатке. Болезненный отек в прямой кишке указывает на абсцесс. Если врач подозревает глубокий абсцесс или болезнь Крона, то с помощью компьютерной томографии (КТ) брюшной полости можно определить их размер и местоположение.