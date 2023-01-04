Анальная трещина — это разрыв или язва на слизистой оболочке заднего прохода (отверстия в конце пищеварительного тракта, через которое кал выводится из организма).
Анальные трещины могут возникать после дефекации с жестким или крупным по размеру калом.
Симптомы включают боль или кровотечение во время или после дефекации.
Диагностика основана на результатах обследования ануса.
Лечение включает применение смягчающих слабительных средств, защитных мазей и сидячих ванн, а иногда инъекции ботулотоксина или хирургическую процедуру.
Анальные трещины могут быть вызваны повреждением вследствие движения по кишке твердых или крупных каловых масс во время дефекации или вследствие частого жидкого стула. Редко они могут также быть вызваны повреждением заднего прохода во время анального секса.
Трещины вызывают спазмы анального сфинктера (мышечного кольца, закрывающего задний проход), что усиливает боль и препятствует заживлению.
Анальные трещины могут возникать у людей любого возраста, но чаще всего встречаются у младенцев.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Симптомы анальной трещины
Трещины причиняют боль и вызывают кровотечение, обычно во время или вскоре после дефекации. Боль длится от нескольких минут до нескольких часов, а затем успокаивается до следующей дефекации.
Диагностика анальной трещины
Обследование врачом
Врач диагностирует трещины путем осторожного обследования заднего прохода.
Лечение анальной трещины
Смягчающие слабительные средства и клетчатка
Защитные мази и сидячие ванны
Введение ботулотоксина и применение мази с нитроглицерином или блокаторами кальциевого канала
Смягчающее слабительное средство и добавки, содержащие клетчатку, или увеличенное содержание пищевых волокон может уменьшить вероятность повреждения при движении твердых или крупных каловых масс.
Заживлению способствует использование мазей с окисью цинка или глицериновых суппозиториев, которые смазывают нижний отдел прямой кишки и размягчают стул.
Применение местных обезболивающих (таких как бензокаин или лидокаин) в области заднего прохода или пребывание в теплой (не горячей) сидячей ванне в течение 10–15 минут после каждой дефекации уменьшают ощущение дискомфорта и помогают усилить кровоток, что способствует заживлению. Погружение проводится сидя на корточках или в частично заполненной ванне, либо при использовании заполненной теплой водой емкости, установленной на унитаз или стульчак.
Для уменьшения спазма сфинктера и заживления трещин врачи могут вводить в сфинктер ботулотоксин или посоветовать нанесение в области трещины мази с нитроглицерином или блокаторами кальциевого канала (такими как крем с нифедипином или гель с дилтиаземом).
Если эти меры не помогают, может потребоваться хирургическое вмешательство. Для облегчения спазмов сфинктера врачи рассекают часть внутреннего сфинктера (эта процедура называется внутренняя анальная сфинктеротомия).