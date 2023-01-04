Анальная трещина — это разрыв или язва на слизистой оболочке заднего прохода (отверстия в конце пищеварительного тракта, через которое кал выводится из организма).

Анальные трещины могут возникать после дефекации с жестким или крупным по размеру калом.

Симптомы включают боль или кровотечение во время или после дефекации.

Диагностика основана на результатах обследования ануса.

Лечение включает применение смягчающих слабительных средств, защитных мазей и сидячих ванн, а иногда инъекции ботулотоксина или хирургическую процедуру.

Анальные трещины могут быть вызваны повреждением вследствие движения по кишке твердых или крупных каловых масс во время дефекации или вследствие частого жидкого стула. Редко они могут также быть вызваны повреждением заднего прохода во время анального секса.

Трещины вызывают спазмы анального сфинктера (мышечного кольца, закрывающего задний проход), что усиливает боль и препятствует заживлению.

Анальные трещины могут возникать у людей любого возраста, но чаще всего встречаются у младенцев.

(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).

Симптомы анальной трещины Трещины причиняют боль и вызывают кровотечение, обычно во время или вскоре после дефекации. Боль длится от нескольких минут до нескольких часов, а затем успокаивается до следующей дефекации. Анальная трещина Скрыть подробности На этой фотографии показана анальная трещина. BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика анальной трещины Обследование врачом Врач диагностирует трещины путем осторожного обследования заднего прохода.