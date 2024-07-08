Определение дивертикулеза

Для дивертикулеза характерно образование небольших, похожих на шары мешочков (дивертикулов), которые выступают через слои определенных структур желудочно-кишечного тракта (пищеварительного тракта).

Отдельный шарик называется дивертикулом. Два или несколько шариков называются дивертикулами.

Общепризнанно, что наиболее распространенным местом развития дивертикулов является толстая кишка (толстый кишечник). Дивертикулы толстой кишки появляются, когда внутренние слои кишечника выступают через внешние мышечные слои.

Дивертикулы могут также развиться в пищеводе и редко в желудке. Меккелев дивертикул является частым проявлением дивертикулеза тонкой кишки. Он присутствует при рождении примерно у 2 % людей.

Местоположение толстого кишечника

Наличие одного или нескольких дивертикулов в толстой кишке называется дивертикулезом. Дивертикулез — это патология, которая обычно развивается в среднем возрасте.

Если дивертикулы воспаляются, то такое нарушением называют дивертикулитом. Дивертикулит может быть инфекционной или неинфекционной этиологии.