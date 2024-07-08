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Определение дивертикулеза

Авторы:Joel A. Baum, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai;
Rafael Antonio Ching Companioni, MD, HCA Florida Gulf Coast Hospital
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Для дивертикулеза характерно образование небольших, похожих на шары мешочков (дивертикулов), которые выступают через слои определенных структур желудочно-кишечного тракта (пищеварительного тракта).

    Отдельный шарик называется дивертикулом. Два или несколько шариков называются дивертикулами.

    Общепризнанно, что наиболее распространенным местом развития дивертикулов является толстая кишка (толстый кишечник). Дивертикулы толстой кишки появляются, когда внутренние слои кишечника выступают через внешние мышечные слои.

    Дивертикулы могут также развиться в пищеводе и редко в желудке. Меккелев дивертикул является частым проявлением дивертикулеза тонкой кишки. Он присутствует при рождении примерно у 2 % людей.

    Местоположение толстого кишечника

    Наличие одного или нескольких дивертикулов в толстой кишке называется дивертикулезом. Дивертикулез — это патология, которая обычно развивается в среднем возрасте.

    Если дивертикулы воспаляются, то такое нарушением называют дивертикулитом. Дивертикулит может быть инфекционной или неинфекционной этиологии.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.