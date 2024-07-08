Дивертикулит представляет собой воспаление или инфекцию одного или нескольких напоминающих маленький воздушный шарик мешковидных выпячиваний (дивертикулов). Инфекция может присутствовать или отсутствовать.
Дивертикулит обычно поражает толстую кишку (толстый кишечник).
Типичными симптомами является боль в левой нижней части брюшной полости, болезненность и жар.
Диагноз ставят на основании результатов компьютерной томографии (КТ), а колоноскопия проводится после окончания эпизода дивертикулита.
Для лечения людей со слабо выраженными симптомами дивертикулита может быть назначен покой, тогда как людей с тяжелыми симптомами госпитализируют для проведения лечения антибиотиками, вводимыми внутривенно, и в некоторых случаях для хирургического вмешательства.
Дивертикулы в толстой кишке возникают, когда в толстом, мышечном среднем слое кишечника развивается дефект. Тонкие внутренние слои кишечника выступают через дефект и создают небольшой шарик. Один шарик — это дивертикул.
(См. также Определение дивертикулеза).
Дивертикулит более распространен у людей старше 40 лет. У лиц старше 50 лет дивертикулит более распространен среди женщин. У лиц младше 50 лет дивертикулит более распространен среди мужчин. Дивертикулит более распространен среди людей европеоидной расы.
Дивертикулит может протекать тяжело у людей любого возраста, хотя самые тяжелые проявления наблюдаются у пожилых людей, особенно у тех, кто принимает кортикостероиды или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему и, таким образом, увеличивающие риск развития инфекции, включая инфекцию кишечника. Люди, страдающие ВИЧ-инфекцией и проходящие химиотерапию, подвержены повышенному риску развития дивертикулита.
Причины дивертикулита
Дивертикулит возникает у людей с дивертикулезом, когда в дивертикуле появляется небольшое (иногда микроскопическое) отверстие, через которое выходят бактерии из кишечника. Некоторые врачи считают, что дивертикул может воспаляться даже без образования отверстия. Дивертикулит обычно поражает сигмовидную кишку, которая является последней частью толстой кишки, расположенной как раз перед прямой кишкой.
Врачи считают, что может существовать связь между дивертикулитом и количеством красного мяса, которое люди съедают за неделю, а также тем, курят ли они, и наличием у них ожирения. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (включая аспирин), кортикостероидов и опиоидов также повышает риск развития дивертикулеза и дивертикулита.
Дивертикулит не вызывается употреблением орехов, семечек, кукурузы или попкорна.
Симптомы дивертикулита
Симптомы дивертикулита обычно включают боль и/или болезненную чувствительность (обычно в левой нижней части брюшной полости), повышение температуры, а иногда и тошноту со рвотой. Дивертикулит обычно не вызывает желудочно-кишечных кровотечений.
Осложнения дивертикулита
Осложнения дивертикулита включают
Свищи
Абсцесс
Перитонит
Сужение (стриктура)
Фистула — это аномальный канал, соединяющий один орган с другим или с кожей. Воспаление кишечника в результате дивертикулита может привести к развитию свищей, которые соединяют толстую кишку с другими органами.
Свищи обычно формируются, когда воспаленный дивертикул в толстой кишке касается другого органа (такого как мочевой пузырь). Развивающееся в результате воспаление, а также бактериальное содержимое толстой кишки медленно проникают в соседний орган, приводя к формированию свища.
Большинство свищей формируется между сигмовидной кишкой и мочевым пузырем. Такие свищи более распространены среди мужчин, чем среди женщин, несмотря на то что женщины, перенесшие гистерэктомию (удаление матки), подвержены повышенному риску, поскольку толстая кишка и мочевой пузырь больше не разделены маткой. Когда свищи формируются между толстой кишкой и мочевым пузырем, содержимое кишечника, включая нормальные бактерии, попадает в мочевой пузырь и вызывает инфекции мочевыводящих путей.
Реже свищ может сформироваться между толстой кишкой и тонкой кишкой, маткой, влагалищем, брюшной стенкой или даже бедром.
Абсцесс — это полость, наполненная гноем. Абдоминальный абсцесс может образовываться вокруг воспаленного дивертикула, вызывая ухудшение боли и повышение температуры.
Перитонит — это инфекция брюшной полости, которая может развиться при разрыве стенки дивертикула.
Другие возможные осложнения дивертикулита включают воспаление близлежащих органов (таких как матка, мочевой пузырь или другие области пищеварительного тракта). Повторяющиеся обострения дивертикулита могут привести к сужению (стриктуре) кишечника, поскольку происходящее в результате обострения рубцевание и уплотнение мышц могут сузить внутреннюю часть толстой кишки и препятствовать прохождению твердых каловых масс.
Осложнения дивертикулита
При дивертикулезе дивертикул может кровоточить в кишечник. Если дивертикул разрывается, содержимое кишечника, включая бактерии и кровь, протекает в брюшную полость, часто вызывая инфекцию. Аномальный канал (свищ) может формироваться между толстой кишкой и другим органом, таким как мочевой пузырь — обычно, когда рвется дивертикул, касающийся другого органа.
Диагностика дивертикулита
Компьютерная томография (КТ) брюшной полости и органов малого таза
Колоноскопия после окончания эпизода
Если врач знает, что у человека уже есть дивертикулез, то диагностика дивертикулита может почти полностью основываться на симптомах. Однако симптомы, подобные дивертикулиту, могут вызвать многие другие заболевания, поражающие толстую кишку и другие органы брюшной полости и таза, включая аппендицит, рак толстой кишки или рак яичников, абсцесс, не связанный с дивертикулитом, и незлокачественные (доброкачественные) разрастания на стенке матки (маточные фибромы).
КТ брюшной полости и органов малого таза может быть полезной при определении того, что проблемой является дивертикулит, а не аппендицит или другой диагноз. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это альтернативное исследование для беременных женщин или молодых людей. Иногда в отделении или учреждении неотложной помощи проводится ультразвуковое исследование.
Как только воспаление успокаивается или инфекцию вылечивают, врач проводит колоноскопию (обследование толстой кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования). Колоноскопия может проводиться при наличии осложнений (например, перфорации или абсцесса), или при наличии факторов риска развития онкологических заболеваний (например, тонкий кал, кровотечение, анемия, потеря веса или семейный анамнез рака толстой кишки). Проведение колоноскопии обычно необходимо отложить на 1–3 месяца после лечения, поскольку при проведении такой процедуры можно повредить или разорвать воспаленный кишечник. Для подтверждения диагноза диагностическое хирургическое вмешательство обычно не требуется.
Photos courtesy of Drs. Joel A. Baum and Rafael A. Ching Companioni.
Лечение дивертикулита
При легком дивертикулите покой
При тяжелом дивертикулите прием пищи или жидкостей внутрь исключается и назначаются антибиотики
иногда хирургическое вмешательство.
Легкий дивертикулит можно лечить в домашних условиях, соблюдая покой. Симптомы дивертикулита обычно облегчаются быстро. Люди, у которых нет осложнений, могут употреблять прозрачные жидкости в течение 2–3 дней, а затем, когда боль уменьшится, пищу с низким содержанием клетчатки.
При тяжелом дивертикулите требуется другое лечение. Людей с тяжелыми симптомами, такими как боль в животе, температура тела выше 38,3 °C и другие признаки серьезной инфекции или осложнений, госпитализируют. В стационаре вводят жидкости и антибиотики в вену (внутривенно), назначают постельный режим и ничего не дают перорально до тех пор, пока не уменьшатся симптомы. Пациенты остаются в больнице до исчезновения симптомов. Затем они могут употреблять мягкую пищу. После окончания эпизода люди могут употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки. Чтобы снизить риск рецидива, следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Через 1–3 месяца проводится колоноскопия для оценки толстой кишки.
Некоторым пациентам, в том числе с небольшими абсцессами, все что требуется для лечения тяжелого дивертикулита — это покой и иногда антибиотики.
Дренирование абсцессов
Более крупные абсцессы дренируют с помощью иглы, вводимой через кожу и контролируемой КТ сканированием, либо с помощью эндоскопического ультразвукового исследования.
Если дренирование помогает, люди остаются в стационаре до облегчения симптомов и возобновления питания в соответствии со щадящей диетой. Если дренирование не помогает, требуется хирургическое вмешательство.
Хирургическое вмешательство при дивертикулите
Срочное хирургическое вмешательство необходимо людям, у которых кишечник разорван или у которых перитонит. К другим людям, требующим хирургического вмешательства, относятся пациенты с симптомами тяжелого дивертикулита, которые не купируются нехирургическими методами лечения (например, антибиотиками) в течение 3–5 дней. Людям, страдающим от усиливающейся боли, болезненной чувствительности и повышенной температуры, также необходимо хирургическое вмешательство.
Хирург удаляет пораженный участок кишечника. У здоровых людей при отсутствии перфорации, абсцесса или тяжелого воспаления кишечника концы немедленно соединяют. Другим людям требуется временная колостома.
Колостома представляет собой отверстие, создаваемое в результате соединения толстой кишки с поверхностью кожи. Примерно через 10–12 недель (иногда дольше), после того как воспаление прекратится, а состояние человека улучшится, созданные во время операции концы кишки соединяют в ходе дополнительной операции, а колостому закрывают.
Лечение свища включает удаление секции толстой кишки, в которой свищ начинается, соединение созданных во время операции концов толстой кишки и восстановление другой пораженной зоны (например, мочевого пузыря или тонкой кишки).
Иногда после разговора с врачом пациенты выбирают плановое хирургическое вмешательство (хирургическое вмешательство, которое не требуется немедленно и может быть отложено на некоторое время) для лечения дивертикулеза. Плановое хирургическое вмешательство, как правило, рассматривается у людей, перенесших многократные приступы дивертикулита, или у тех, у кого имеются осложнения, такие как сужение толстой кишки в связи с рубцеванием.
Суть колостомии
При колостомии толстую кишку (ободочную кишку) разрезают. Здоровый конец толстой кишки, который находится перед закупоркой, выводится на поверхность кожи через хирургически созданное отверстие в брюшной стенке. Затем его пришивают к коже отверстия. Кал выводится через отверстие в сменный мешок. Колостома позволяет оставшейся части толстой кишки отдохнуть, пока человек выздоравливает. После выздоровления от хирургического вмешательства и заживления толстой кишки оба конца можно снова соединить таким образом, чтобы восстановить нормальное движения кала.