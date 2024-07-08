Дивертикулит представляет собой воспаление или инфекцию одного или нескольких напоминающих маленький воздушный шарик мешковидных выпячиваний (дивертикулов). Инфекция может присутствовать или отсутствовать.

Дивертикулит обычно поражает толстую кишку (толстый кишечник).

Типичными симптомами является боль в левой нижней части брюшной полости, болезненность и жар.

Диагноз ставят на основании результатов компьютерной томографии (КТ), а колоноскопия проводится после окончания эпизода дивертикулита.

Для лечения людей со слабо выраженными симптомами дивертикулита может быть назначен покой, тогда как людей с тяжелыми симптомами госпитализируют для проведения лечения антибиотиками, вводимыми внутривенно, и в некоторых случаях для хирургического вмешательства.

Дивертикулы в толстой кишке возникают, когда в толстом, мышечном среднем слое кишечника развивается дефект. Тонкие внутренние слои кишечника выступают через дефект и создают небольшой шарик. Один шарик — это дивертикул.

(См. также Определение дивертикулеза).

Толстая кишка

Дивертикулит более распространен у людей старше 40 лет. У лиц старше 50 лет дивертикулит более распространен среди женщин. У лиц младше 50 лет дивертикулит более распространен среди мужчин. Дивертикулит более распространен среди людей европеоидной расы.

Дивертикулит может протекать тяжело у людей любого возраста, хотя самые тяжелые проявления наблюдаются у пожилых людей, особенно у тех, кто принимает кортикостероиды или другие лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему и, таким образом, увеличивающие риск развития инфекции, включая инфекцию кишечника. Люди, страдающие ВИЧ-инфекцией и проходящие химиотерапию, подвержены повышенному риску развития дивертикулита.

Причины дивертикулита Дивертикулит возникает у людей с дивертикулезом, когда в дивертикуле появляется небольшое (иногда микроскопическое) отверстие, через которое выходят бактерии из кишечника. Некоторые врачи считают, что дивертикул может воспаляться даже без образования отверстия. Дивертикулит обычно поражает сигмовидную кишку, которая является последней частью толстой кишки, расположенной как раз перед прямой кишкой. Врачи считают, что может существовать связь между дивертикулитом и количеством красного мяса, которое люди съедают за неделю, а также тем, курят ли они, и наличием у них ожирения. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (включая аспирин), кортикостероидов и опиоидов также повышает риск развития дивертикулеза и дивертикулита. Дивертикулит не вызывается употреблением орехов, семечек, кукурузы или попкорна.

Симптомы дивертикулита Симптомы дивертикулита обычно включают боль и/или болезненную чувствительность (обычно в левой нижней части брюшной полости), повышение температуры, а иногда и тошноту со рвотой. Дивертикулит обычно не вызывает желудочно-кишечных кровотечений. Осложнения дивертикулита Осложнения дивертикулита включают Свищи

Абсцесс

Перитонит

Сужение (стриктура) Фистула — это аномальный канал, соединяющий один орган с другим или с кожей. Воспаление кишечника в результате дивертикулита может привести к развитию свищей, которые соединяют толстую кишку с другими органами. Свищи обычно формируются, когда воспаленный дивертикул в толстой кишке касается другого органа (такого как мочевой пузырь). Развивающееся в результате воспаление, а также бактериальное содержимое толстой кишки медленно проникают в соседний орган, приводя к формированию свища. Большинство свищей формируется между сигмовидной кишкой и мочевым пузырем. Такие свищи более распространены среди мужчин, чем среди женщин, несмотря на то что женщины, перенесшие гистерэктомию (удаление матки), подвержены повышенному риску, поскольку толстая кишка и мочевой пузырь больше не разделены маткой. Когда свищи формируются между толстой кишкой и мочевым пузырем, содержимое кишечника, включая нормальные бактерии, попадает в мочевой пузырь и вызывает инфекции мочевыводящих путей. Реже свищ может сформироваться между толстой кишкой и тонкой кишкой, маткой, влагалищем, брюшной стенкой или даже бедром. Абсцесс — это полость, наполненная гноем. Абдоминальный абсцесс может образовываться вокруг воспаленного дивертикула, вызывая ухудшение боли и повышение температуры. Перитонит — это инфекция брюшной полости, которая может развиться при разрыве стенки дивертикула. Другие возможные осложнения дивертикулита включают воспаление близлежащих органов (таких как матка, мочевой пузырь или другие области пищеварительного тракта). Повторяющиеся обострения дивертикулита могут привести к сужению (стриктуре) кишечника, поскольку происходящее в результате обострения рубцевание и уплотнение мышц могут сузить внутреннюю часть толстой кишки и препятствовать прохождению твердых каловых масс. Осложнения дивертикулита

Диагностика дивертикулита Компьютерная томография (КТ) брюшной полости и органов малого таза

Колоноскопия после окончания эпизода Если врач знает, что у человека уже есть дивертикулез, то диагностика дивертикулита может почти полностью основываться на симптомах. Однако симптомы, подобные дивертикулиту, могут вызвать многие другие заболевания, поражающие толстую кишку и другие органы брюшной полости и таза, включая аппендицит, рак толстой кишки или рак яичников, абсцесс, не связанный с дивертикулитом, и незлокачественные (доброкачественные) разрастания на стенке матки (маточные фибромы). КТ брюшной полости и органов малого таза может быть полезной при определении того, что проблемой является дивертикулит, а не аппендицит или другой диагноз. Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это альтернативное исследование для беременных женщин или молодых людей. Иногда в отделении или учреждении неотложной помощи проводится ультразвуковое исследование. Как только воспаление успокаивается или инфекцию вылечивают, врач проводит колоноскопию (обследование толстой кишки с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования). Колоноскопия может проводиться при наличии осложнений (например, перфорации или абсцесса), или при наличии факторов риска развития онкологических заболеваний (например, тонкий кал, кровотечение, анемия, потеря веса или семейный анамнез рака толстой кишки). Проведение колоноскопии обычно необходимо отложить на 1–3 месяца после лечения, поскольку при проведении такой процедуры можно повредить или разорвать воспаленный кишечник. Для подтверждения диагноза диагностическое хирургическое вмешательство обычно не требуется. Diverticulum With Bleeding Изображение Photos courtesy of Drs. Joel A. Baum and Rafael A. Ching Companioni.