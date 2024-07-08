Дивертикулез толстой кишки

Дивертикулез представляет собой наличие одного или нескольких напоминающих маленький воздушный шарик мешковидных выпячиваний (дивертикулов), обычно в толстой кишке (толстом кишечнике).
Причина дивертикулеза неизвестна, но может быть связана с питанием, малоподвижным образом жизни, ожирением, курением и применением определенных лекарственных препаратов.
Полагают, что другой причиной дивертикулов являются спазмы мышечного слоя кишечника.
Дивертикулы обычно не вызывают никаких симптомов, но иногда они воспаляются или кровоточат, приводя к появлению крови в кале или к кровотечениям из прямой кишки.
Как правило, диагноз подтверждают колоноскопией, бариевой клизмой, компьютерной томографией (КТ) или видеокапсульной эндоскопией.
Назначают диету с высоким содержанием клетчатки и увеличивающие объем стула наполнители, но иногда случается кровотечение, которое требует проведения колоноскопии или даже хирургического вмешательства.
Что такое дивертикулез?
При дивертикулезе множественные, напоминающие маленький воздушный шарик мешковидные выпячивания (дивертикулы) развиваются в толстой кишке, обычно в последней ее части (сигмовидной кишке). Диаметр большинства дивертикулов колеблется от 3 до более 10 миллиметров. По неясным причинам некоторые дивертикулы становятся очень большими. Гигантские дивертикулы, которые встречаются редко, достигают в диаметре примерно 4 сантиметров.
(См. также Определение дивертикулеза).
Дивертикулы в толстой кишке возникают, когда в толстом, мышечном среднем слое кишечника развивается дефект. Тонкие внутренние слои кишечника выступают через дефект и создают небольшой шарик. Дивертикулы обычно не вызывают никаких проблем, но иногда они воспаляются или кровоточат.
Дивертикулы могут развиться в любом месте толстой кишки, но чаще всего они встречаются в сигмовидной кишке, которая является последней частью толстой кишки, расположенной как раз перед прямой кишкой.
Размер дивертикулов варьируется в диаметре от 3 до более 10 миллиметров. Гигантские дивертикулы, которые встречаются редко, достигают в диаметре примерно 4 сантиметров. У человека может быть всего один гигантский дивертикул.
Дивертикулы редко развиваются до 40 лет, но после этого возраста встречаются чаще. Они встречаются у большинства людей в возрасте старше 70 лет.
Причины дивертикулеза толстой кишки
Причина дивертикулеза неизвестна, но может быть связана с низким содержанием клетчатки или высоким содержанием красного мяса в рационе питания, малоподвижным образом жизни, ожирением и курением, а также использованием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), аспирина, кортикостероидов или опиоидов.
К другим возможным факторам риска относятся семейный анамнез и изменения в структуре толстой кишки, а также характер продвижения по ней продуктов жизнедеятельности.
Полагают, что дивертикулы вызваны спазмами мышечного слоя кишечника. Возникающее давление, которое эти спазмы оказывают на содержимое кишечника, заставляет часть стенки выпячиваться в слабой точке, обычно рядом с тем местом, где артерия проходит сквозь мышечный слой толстой кишки. Часто при обследовании сигмовидной кишки у людей с дивертикулезом обнаруживают увеличение толщины мышечного слоя.
Причина развития гигантского дивертикула не ясна.
Симптомы дивертикулеза толстой кишки
Сами по себе дивертикулы не представляют опасности. У большинства людей с дивертикулезом нет никаких симптомов. Однако у больных дивертикулезом могут иногда вызывать необъяснимые болезненные колики или нарушения дефекации.
Осложнения дивертикулеза
Осложнения дивертикулеза чаще развиваются среди курильщиков, лиц, страдающих ожирением, ВИЧ-инфекцией, принимающих НПВП или проходящих химиотерапию рака.
Наиболее распространенные осложнения:
Дивертикулит — это воспаление и/или инфицирование дивертикула, которое вызывает боль в животе и может привести к накоплению гноя (абсцессу) вокруг воспаленного дивертикула. Если в дивертикуле появляется отверстие (перфорация), жидкость и бактерии могут просачиваться в брюшную полость и вызвать очень серьезную патологию под названием перитонит.
Дивертикул может кровоточить в кишечник. Кровотечение безболезненно, но может быть тяжелым и привести к прохождению крови через прямую кишку (см. Желудочно-кишечное кровотечение). Большинство эпизодов кровотечения прекращаются спонтанно. Однако некоторым людям врачам приходится проводить эндоскопию или хирургическое вмешательство, чтобы остановить кровотечение. Кровотечение может быть достаточно серьезным, чтобы потребовалось переливание крови.
Диагностика дивертикулеза толстой кишки
Колоноскопия или компьютерная томография
Дивертикулез подозревают, когда появляются симптомы, такие как необъяснимые болезненные колики, нарушения дефекации или безболезненное кровотечение из прямой кишки, особенно у людей пожилого возраста.
Дивертикулы, которые не вызывают симптомов, обычно обнаруживаются случайно в ходе колоноскопии, видеокапсульной эндоскопии, исследования с бариевой клизмой, КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Диагноз дивертикулеза обычно подтверждается путем исследования толстой кишки с использованием гибкой смотровой трубки (колоноскопии) или иногда КТ брюшной полости. При сильной боли в животе врачи обычно предпочитают КТ, чтобы не разорвать воспаленный кишечник.
Если в кале содержится кровь, то обычно лучшим методом является колоноскопия, которая позволяет идентифицировать источник. Однако при большом кровотечении для определения источника кровотечения может потребоваться КТ-ангиография или радионуклидное сканирование, проводимое после инъекции радиоактивных эритроцитов в вену.
Лечение дивертикулеза толстой кишки
Люди, не имеющие симптомов, не нуждаются в лечении.
Изменения в рационе питания для людей с симптомами
Лечение кровотечения
Лицам с бессимптомными дивертикулами не требуется лечение или изменения в рационе питания.
Цель лечения у людей с симптомами обычно заключается в уменьшении спазмов кишечника, что лучше всего может быть достигнуто соблюдением рациона с высоким содержанием клетчатки (который состоит из овощей, фруктов и продуктов из цельного зерна) и потреблением большого количества жидкостей. Увеличение объема кала в толстой кишке уменьшает спазмы, что, в свою очередь, уменьшает давление на стенки толстой кишки. Тем не менее, нет четких доказательств того, что клетчатка сильно помогает. Если простое соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки неэффективно, то может помочь ежедневное применение добавок с пшеничными отрубями или объемообразующим веществом, таким как подорожник или метилцеллюлоза. Лицам, страдающим запорами, также могут назначаться слабительные, которые увеличивают объем содержимого толстой кишки.
Большинство кровотечений прекращается без лечения, в противном случае врачи часто проводят колоноскопию, чтобы обнаружить и прижечь кровоточащую область (провести коагуляцию) с помощью зажимов, тепла или лазера, либо ввести в эту область лекарственный препарат.
Как вариант, врачи могут провести ангиографию, чтобы остановить кровотечение. Во время этой процедуры врачи вводят катетер в артерию, которая ведет в кровоточащий дивертикул, а затем вводят материал (процесс, который называется эмболизация) для уменьшения притока крови к кровоточащему дивертикулу.
Изредка, если кровотечение не удается остановить или оно часто рецидивирует, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению части или всей толстой кишки (процедура, называемая колэктомией).
Хирургическое вмешательство может потребоваться при гигантском дивертикуле, потому что существует высокая вероятность его инфицирования и разрыва.