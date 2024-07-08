Дивертикулез толстой кишки

Дивертикулез представляет собой наличие одного или нескольких напоминающих маленький воздушный шарик мешковидных выпячиваний (дивертикулов), обычно в толстой кишке (толстом кишечнике).

Причина дивертикулеза неизвестна, но может быть связана с питанием, малоподвижным образом жизни, ожирением, курением и применением определенных лекарственных препаратов.

Полагают, что другой причиной дивертикулов являются спазмы мышечного слоя кишечника.

Дивертикулы обычно не вызывают никаких симптомов, но иногда они воспаляются или кровоточат, приводя к появлению крови в кале или к кровотечениям из прямой кишки.

Как правило, диагноз подтверждают колоноскопией, бариевой клизмой, компьютерной томографией (КТ) или видеокапсульной эндоскопией.

Назначают диету с высоким содержанием клетчатки и увеличивающие объем стула наполнители, но иногда случается кровотечение, которое требует проведения колоноскопии или даже хирургического вмешательства.

Что такое дивертикулез?

(См. также Определение дивертикулеза).

Дивертикулы в толстой кишке возникают, когда в толстом, мышечном среднем слое кишечника развивается дефект. Тонкие внутренние слои кишечника выступают через дефект и создают небольшой шарик. Дивертикулы обычно не вызывают никаких проблем, но иногда они воспаляются или кровоточат.

Толстая кишка

Дивертикулы могут развиться в любом месте толстой кишки, но чаще всего они встречаются в сигмовидной кишке, которая является последней частью толстой кишки, расположенной как раз перед прямой кишкой.

Размер дивертикулов варьируется в диаметре от 3 до более 10 миллиметров. Гигантские дивертикулы, которые встречаются редко, достигают в диаметре примерно 4 сантиметров. У человека может быть всего один гигантский дивертикул.

Дивертикулы редко развиваются до 40 лет, но после этого возраста встречаются чаще. Они встречаются у большинства людей в возрасте старше 70 лет.

Причины дивертикулеза толстой кишки Причина дивертикулеза неизвестна, но может быть связана с низким содержанием клетчатки или высоким содержанием красного мяса в рационе питания, малоподвижным образом жизни, ожирением и курением, а также использованием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), аспирина, кортикостероидов или опиоидов. К другим возможным факторам риска относятся семейный анамнез и изменения в структуре толстой кишки, а также характер продвижения по ней продуктов жизнедеятельности. Полагают, что дивертикулы вызваны спазмами мышечного слоя кишечника. Возникающее давление, которое эти спазмы оказывают на содержимое кишечника, заставляет часть стенки выпячиваться в слабой точке, обычно рядом с тем местом, где артерия проходит сквозь мышечный слой толстой кишки. Часто при обследовании сигмовидной кишки у людей с дивертикулезом обнаруживают увеличение толщины мышечного слоя. Причина развития гигантского дивертикула не ясна.

Симптомы дивертикулеза толстой кишки Сами по себе дивертикулы не представляют опасности. У большинства людей с дивертикулезом нет никаких симптомов. Однако у больных дивертикулезом могут иногда вызывать необъяснимые болезненные колики или нарушения дефекации. Осложнения дивертикулеза Осложнения дивертикулеза чаще развиваются среди курильщиков, лиц, страдающих ожирением, ВИЧ-инфекцией, принимающих НПВП или проходящих химиотерапию рака. Наиболее распространенные осложнения: Дивертикулит

Желудочно-кишечное кровотечение Дивертикулит — это воспаление и/или инфицирование дивертикула, которое вызывает боль в животе и может привести к накоплению гноя (абсцессу) вокруг воспаленного дивертикула. Если в дивертикуле появляется отверстие (перфорация), жидкость и бактерии могут просачиваться в брюшную полость и вызвать очень серьезную патологию под названием перитонит. Дивертикул может кровоточить в кишечник. Кровотечение безболезненно, но может быть тяжелым и привести к прохождению крови через прямую кишку (см. Желудочно-кишечное кровотечение). Большинство эпизодов кровотечения прекращаются спонтанно. Однако некоторым людям врачам приходится проводить эндоскопию или хирургическое вмешательство, чтобы остановить кровотечение. Кровотечение может быть достаточно серьезным, чтобы потребовалось переливание крови.

Диагностика дивертикулеза толстой кишки Колоноскопия или компьютерная томография Дивертикулез подозревают, когда появляются симптомы, такие как необъяснимые болезненные колики, нарушения дефекации или безболезненное кровотечение из прямой кишки, особенно у людей пожилого возраста. Дивертикулы, которые не вызывают симптомов, обычно обнаруживаются случайно в ходе колоноскопии, видеокапсульной эндоскопии, исследования с бариевой клизмой, КТ или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Диагноз дивертикулеза обычно подтверждается путем исследования толстой кишки с использованием гибкой смотровой трубки (колоноскопии) или иногда КТ брюшной полости. При сильной боли в животе врачи обычно предпочитают КТ, чтобы не разорвать воспаленный кишечник. Дивертикулез Скрыть подробности На этом изображении показаны множественные входные отверстия дивертикулов (стрелки) в толстой кишке (толстом кишечнике). Чтобы увидеть дивертикулы, врач осматривает толстую кишку с помощью гибкого визуализирующего зонда (процедура, называемая колоноскопией). Изображение предоставлено д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD). Если в кале содержится кровь, то обычно лучшим методом является колоноскопия, которая позволяет идентифицировать источник. Однако при большом кровотечении для определения источника кровотечения может потребоваться КТ-ангиография или радионуклидное сканирование, проводимое после инъекции радиоактивных эритроцитов в вену.