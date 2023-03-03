Ядерное сканирование пищеварительного тракта

Сканирование опорожнения желудка осуществляется с целью определения того, насколько быстро желудок опорожняется. У людей, желудок которых опорожняется медленно, наблюдается расстройство, именуемое гастропарез; оно может вызывать такие симптомы, как тошнота, рвота или ощущение сытости после небольшого приема пищи.

При таком сканировании пациенты выпивают напиток или употребляют пищу, которые содержат небольшое количество радиоактивного материала. Врачи затем используют гамма-камеру, чтобы пронаблюдать, как быстро материал выходит из желудка. В связи с тем, что этот анализ не может показать, что вызвало задержку опорожнения желудка: закупорка или гастропарез, в случае задержки опорожнения желудка проводятся дальнейшие исследования.

Это сканирование также может помочь врачам пронаблюдать, насколько хорошо пациенты реагируют на лекарственные препараты-прокинетики. Такие лекарственные препараты, как метоклопрамид и эритромицин, стимулируют движение содержимого через желудок и кишечник. Результаты этого сканирования могут быть искажены, если люди принимают опиоиды в связи с болью, или принимают другие лекарственные препараты, изменяющие скорость продвижения содержимого желудка.

В специализированных центрах могут быть выполнены дополнительные исследования, чтобы определить, сколько времени требуется пище для прохождения через тонкую кишку и весь кишечник. Исследование тонкой кишки проводится в течение 2-дневного периода, а исследование всего кишечника проводят в течение 4-дневного периода. Эти исследования полезны для людей, у которых врачи подозревают двигательные расстройства пищеварительного тракта, такие как тяжелый запор.