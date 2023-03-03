Ядерное сканирование пищеварительного тракта

Ядерное сканирование — это исследования, которые предполагают использование безвредных радиоактивных материалов (см. Радиоизотопное сканирование). Радиоактивные материалы проглатываются с приемом пищи или напитка или вводятся в вену (внутривенно). Небольшое количество радиации, производимое этими материалами, используется для получения изображений внутренних структур.
После помещения этих материалов в организм врачи используют специальный сканер или камеру, чувствительные к радиации, которая называется гамма-камера, чтобы увидеть, где находятся эти материалы в организме. В зависимости от цели исследования и обследуемой части тела используются разные виды сканирования с различными ядерными материалами.
Сканирование для изучения эвакуации содержимого желудка
Сканирование опорожнения желудка осуществляется с целью определения того, насколько быстро желудок опорожняется. У людей, желудок которых опорожняется медленно, наблюдается расстройство, именуемое гастропарез; оно может вызывать такие симптомы, как тошнота, рвота или ощущение сытости после небольшого приема пищи.
При таком сканировании пациенты выпивают напиток или употребляют пищу, которые содержат небольшое количество радиоактивного материала. Врачи затем используют гамма-камеру, чтобы пронаблюдать, как быстро материал выходит из желудка. В связи с тем, что этот анализ не может показать, что вызвало задержку опорожнения желудка: закупорка или гастропарез, в случае задержки опорожнения желудка проводятся дальнейшие исследования.
Это сканирование также может помочь врачам пронаблюдать, насколько хорошо пациенты реагируют на лекарственные препараты-прокинетики. Такие лекарственные препараты, как метоклопрамид и эритромицин, стимулируют движение содержимого через желудок и кишечник. Результаты этого сканирования могут быть искажены, если люди принимают опиоиды в связи с болью, или принимают другие лекарственные препараты, изменяющие скорость продвижения содержимого желудка.
В специализированных центрах могут быть выполнены дополнительные исследования, чтобы определить, сколько времени требуется пище для прохождения через тонкую кишку и весь кишечник. Исследование тонкой кишки проводится в течение 2-дневного периода, а исследование всего кишечника проводят в течение 4-дневного периода. Эти исследования полезны для людей, у которых врачи подозревают двигательные расстройства пищеварительного тракта, такие как тяжелый запор.
Сканирование при кровотечении
Сканирование кровотечений иногда проводится для определения локализации кровотечения в пищеварительном тракте.
Для этого сканирования радиоактивный материал прикрепляется к эритроцитам или другому материалу, вводимому в кровоток. Гамма-камера может показать часть пищеварительного тракта, из которой клетки, помеченные радиоактивным материалом, просачиваются в кишечник, что указывает на локализацию кровотечения. Это сканирование полезно главным образом для людей с повышенным кровотечением из пищеварительного тракта, которым не рекомендуется проведение эндоскопии, или людей с кровотечением, у которых источник кровотечения не был обнаружен с использованием других диагностических тестов.
Сканирование кровотечений эффективно только при наличии активного кровотечения; оно не может показать место кровотечения после его остановки.
Меккелево сканирование
Меккелево сканирование проводится для определения проблем в тонкой кишке, таких как дивертикул Меккеля.
При данном обследовании в вену вводится радиоактивный материал. Данное вещество поглощается клетками стенки дивертикула Меккеля, который впоследствии можно увидеть с помощью гамма-камеры.