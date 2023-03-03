Эндоскопическое исследование

Эндоскопия представляет собой обследование внутренних структур с помощью гибкого зонда для визуального исследования. Помимо обследований, врачи могут использовать эндоскопию для проведения биопсии и лечения.
Эндоскопы гибкие и содержат источник освещения и небольшую камеру, что позволяет врачам хорошо рассмотреть слизистую пищеварительного тракта. Врачи могут увидеть участки раздражения, язв, воспаления и аномального роста ткани. Некоторые эндоскопы на конце имеют ультразвуковые зонды. Изображения с этих зондов могут показать детали, которые недоступны с ультразвуковых зондов, применяемых на коже.
Диаметр эндоскопов варьируется примерно от ½ сантиметра до 1¼ сантиметра, а длина варьируется от 30½ сантиметра до почти 2 метров. Выбор эндоскопа зависит от того, какую часть пищеварительного тракта необходимо исследовать.
При введении через рот эндоскоп может использоваться для обследования следующих структур:
пищевод (эзофагоскопия);
желудок (гастроскопия);
верхняя часть тонкой кишки (эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта);
другие отделы тонкой кишки (энтероскопия).
При другом типе эндоскопии, называемом видеокапсульной эндоскопией, врачи не используют эндоскоп, а просят человека проглотить работающую от батарейки капсулу, которая оснащена камерой, передающей изображения частей тонкой кишки, которые слишком трудно увидеть с помощью эндоскопа.
При введении через задний проход эндоскоп может использоваться для обследования следующих структур:
прямая кишка (аноскопия);
нижний отдел толстой кишки, прямая кишка и задний проход (сигмоидоскопия);
вся толстая кишка, прямая кишка и задний проход (колоноскопия).
Обследование пищеварительного тракта с помощью эндоскопа
Для обследования различных частей пищеварительного тракта используется гибкий зонд, называемый эндоскопом. При введении через рот (как показано на иллюстрации слева) эндоскоп может использоваться для обследования пищевода, желудка и части тонкой кишки. При введении в задний проход эндоскоп (на иллюстрации справа) может использоваться для обследования прямой кишки и всей толстой кишки.
Подготовка:
Перед проведением любой эндоскопической процедуры человеку необходимо воздерживаться от приема пищи в течение 8 часов и не употреблять жидкости в течение 2–4 часов. Наличие пищи в желудке может заблокировать визуализацию для врача и может вызвать рвоту во время процедуры.
Перед введением эндоскопа в прямую кишку и толстую кишку человеку обычно назначают легкие слабительные и иногда ставят клизмы для удаления остатков кала. Для проведения некоторых процедур пациентам может потребоваться употреблять только жидкости (например, желатин или бульон) в день накануне процедуры.
Непосредственно перед большинством эндоскопических процедур пациентам вводят лекарственные препараты в вену (внутривенно), чтобы успокоить их и предотвратить дискомфорт (седация). Как правило, для проведения аноскопии и сигмоидоскопии седация не требуется.
Скрининг
Врачи могут использовать эндоскопию для скрининга на определенные заболевания такие как рак толстой кишки.
Например, пациенты с высоким риском развития рака толстой кишки и в возрасте 45 лет и старше должны проходить колоноскопию для выявления полипов или других изменений. Колоноскопию следует проводить каждые 10 лет у людей, у которых отсутствуют факторы риска развития рака толстой кишки, или чаще, или в более раннем возрасте у людей, которые имели полипы в толстой кишке или у которых в семейном анамнезе имеется рак толстой кишки.
Биопсия
Для взятия образцов ткани (эндоскопической биопсии) с помощью эндоскопов можно вводить небольшие инструменты. Эти образцы затем могут быть обследованы на наличие воспаления, инфекции или онкологических заболеваний. Поскольку слизистая и внутренние слои стенок пищеварительного тракта не имеют нервов, способных ощущать боль (за исключением нижней части заднего прохода), эта процедура безболезненна.
Лечение
Эндоскопы могут также использоваться для проведения лечения. Врач может вводить различные инструменты через небольшой канал в эндоскопе. Например, электрод на конце эндоскопа может использоваться для разрушения аномальной ткани, удаления небольших новообразований или прижигания кровеносного сосуда. Игла на конце эндоскопа может использоваться для введения лекарственного препарата в расширенные вены пищевода и остановки кровотечения из них.
Эндоскопы также используются для установки стентов, дренирования кист, удаления инородных тел, установки зондов для питания и удаления полипов.
Осложнения
Осложнения в результате эндоскопии довольно редки, и большинство связаны с лекарственными препаратами, используемыми для седации.
Хотя эндоскопы могут повредить или даже перфорировать участок пищеварительного тракта, чаще они вызывают раздражение слизистой и небольшие кровотечения, которые обычно проходят сами по себе.