Эндоскопическое исследование

Эндоскопия представляет собой обследование внутренних структур с помощью гибкого зонда для визуального исследования. Помимо обследований, врачи могут использовать эндоскопию для проведения биопсии и лечения.

Эндоскопы гибкие и содержат источник освещения и небольшую камеру, что позволяет врачам хорошо рассмотреть слизистую пищеварительного тракта. Врачи могут увидеть участки раздражения, язв, воспаления и аномального роста ткани. Некоторые эндоскопы на конце имеют ультразвуковые зонды. Изображения с этих зондов могут показать детали, которые недоступны с ультразвуковых зондов, применяемых на коже.

Диаметр эндоскопов варьируется примерно от ½ сантиметра до 1¼ сантиметра, а длина варьируется от 30½ сантиметра до почти 2 метров. Выбор эндоскопа зависит от того, какую часть пищеварительного тракта необходимо исследовать.

При введении через рот эндоскоп может использоваться для обследования следующих структур:

пищевод (эзофагоскопия);

желудок (гастроскопия);

верхняя часть тонкой кишки (эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта);

другие отделы тонкой кишки (энтероскопия).

При другом типе эндоскопии, называемом видеокапсульной эндоскопией, врачи не используют эндоскоп, а просят человека проглотить работающую от батарейки капсулу, которая оснащена камерой, передающей изображения частей тонкой кишки, которые слишком трудно увидеть с помощью эндоскопа.

При введении через задний проход эндоскоп может использоваться для обследования следующих структур:

прямая кишка (аноскопия);

нижний отдел толстой кишки, прямая кишка и задний проход (сигмоидоскопия);

вся толстая кишка, прямая кишка и задний проход (колоноскопия).

Колоноскопия

Обследование пищеварительного тракта с помощью эндоскопа

Эндоскопия: Визуальное обследо... Видео

Подготовка: Перед проведением любой эндоскопической процедуры человеку необходимо воздерживаться от приема пищи в течение 8 часов и не употреблять жидкости в течение 2–4 часов. Наличие пищи в желудке может заблокировать визуализацию для врача и может вызвать рвоту во время процедуры. Перед введением эндоскопа в прямую кишку и толстую кишку человеку обычно назначают легкие слабительные и иногда ставят клизмы для удаления остатков кала. Для проведения некоторых процедур пациентам может потребоваться употреблять только жидкости (например, желатин или бульон) в день накануне процедуры. Непосредственно перед большинством эндоскопических процедур пациентам вводят лекарственные препараты в вену (внутривенно), чтобы успокоить их и предотвратить дискомфорт (седация). Как правило, для проведения аноскопии и сигмоидоскопии седация не требуется.

Скрининг Врачи могут использовать эндоскопию для скрининга на определенные заболевания такие как рак толстой кишки. Например, пациенты с высоким риском развития рака толстой кишки и в возрасте 45 лет и старше должны проходить колоноскопию для выявления полипов или других изменений. Колоноскопию следует проводить каждые 10 лет у людей, у которых отсутствуют факторы риска развития рака толстой кишки, или чаще, или в более раннем возрасте у людей, которые имели полипы в толстой кишке или у которых в семейном анамнезе имеется рак толстой кишки.

Биопсия Для взятия образцов ткани (эндоскопической биопсии) с помощью эндоскопов можно вводить небольшие инструменты. Эти образцы затем могут быть обследованы на наличие воспаления, инфекции или онкологических заболеваний. Поскольку слизистая и внутренние слои стенок пищеварительного тракта не имеют нервов, способных ощущать боль (за исключением нижней части заднего прохода), эта процедура безболезненна. Колоноскопия: Взятие образца д... Видео

Лечение Эндоскопы могут также использоваться для проведения лечения. Врач может вводить различные инструменты через небольшой канал в эндоскопе. Например, электрод на конце эндоскопа может использоваться для разрушения аномальной ткани, удаления небольших новообразований или прижигания кровеносного сосуда. Игла на конце эндоскопа может использоваться для введения лекарственного препарата в расширенные вены пищевода и остановки кровотечения из них. Эндоскопы также используются для установки стентов, дренирования кист, удаления инородных тел, установки зондов для питания и удаления полипов.