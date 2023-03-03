Ультразвуковое обследование (ультрасонография) брюшной полости

При ультразвуковом обследовании для получения изображений внутренних органов используются звуковые волны (см. также Ультразвуковое исследование).

Ультразвуковое обследование может показать размер и форму многих органов, таких как печень и поджелудочная железа, а также может показать находящиеся в них аномалии, такие как кисты и некоторые опухоли. Оно может также показать наличие жидкости в брюшной полости (асцит). Ультразвуковое исследование с использованием датчика, приставляемого к брюшной стенке — не очень хороший метод для обследования выстилки или стенки пищеварительного тракта. Однако эндоскопическое ультразвуковое обследование показывает стенку пищеварительного тракта или некоторые органы брюшной полости более четко, поскольку зонд находится на конце эндоскопа.

Ультразвуковое сканирование печени и желчного пузыря Скрыть подробности На данной фотографии представлена обычная ультразвуковая сканограмма печени (П) и желчного пузыря (ЖП). Любезно предоставлена д-ром Майклом И. Ченом (Michael Y. Chen, MD).

Ультразвуковое обследование безболезненно и не представляет риска развития осложнений.

Эндоскопическое ультразвуковое обследование имеет такой же риск развития осложнений, как эндоскопия.