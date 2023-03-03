Рентгенологические исследования часто используются для оценки нарушений пищеварения.
Стандартное рентгенологическое исследование
Стандартные рентгенологические исследования (обзорная рентгенография) обычно могут выявить некоторые виды закупорки или паралич желудочно-кишечного тракта или аномальные заполненные воздухом участки в брюшной полости. Они могут также показать значимое увеличение печени, почек и селезенки.
Стандартные рентгенологические исследования не требуют никакой специальной подготовки.
Рентгенологические исследования пищеварительного тракта с использованием бария
Рентгенологические исследования с использованием бария часто дают больше информации, чем стандартные рентгенологические исследования.
Рентгенологические исследования проводят после того, как человек проглатывает барий в ароматизированной жидкой смеси или в виде покрытой барием пищи. На рентгенограммах барий выглядит белым и очерчивает пищеварительный тракт, показывая контуры и слизистую пищевода (полая трубка, ведущая из горла в желудок), желудка и тонкой кишки. Барий может накапливаться в аномальных участках, выявляя язвы, опухоли, закупорки и эрозии, а также увеличенные, расширенные вены пищевода.
Рентгеноскопия
Для определения положения бария можно делать рентгенограммы через небольшие интервалы. При использовании методики непрерывной рентгенографии, называемой рентгеноскопией, наблюдают за тем, как барий движется по пищеварительному тракту. При использовании этой методики врачи могут видеть, как функционируют пищевод и желудок, определить, нормально ли они сокращаются, и выяснить, не блокируется ли прохождение пищи по пищеварительному тракту.
Бариевая клизма
Для очерчивания нижней части толстой кишки барий также может вводиться в виде клизмы.
Рентгенологические исследования с использованием бариевой клизмы могут выявить полипы, опухоли или другие структурные аномалии. Эта процедура может вызвать спастическую боль или небольшой или умеренный дискомфорт.
Бариевая взвесь, введенная перорально или в виде клизмы, в конечном итоге выводится с калом, делая его белым, как мел. Поскольку барий может вызывать значительный запор, врач может дать легкое слабительное для ускорения выведения бария.
Хотя исследования с использованием бария все еще иногда проводятся для оценки проблем пищеварения, эндоскопия и альтернативные визуализирующие исследования, такие как КТ-энтерография или МРТ-колонография, в значительной степени заменили исследования с использованием бария из-за лучшего качества изображения.