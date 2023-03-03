Рентгенологические исследования пищеварительного тракта

Для очерчивания нижней части толстой кишки барий также может вводиться в виде клизмы.

Рентгенологические исследования с использованием бариевой клизмы могут выявить полипы, опухоли или другие структурные аномалии. Эта процедура может вызвать спастическую боль или небольшой или умеренный дискомфорт.

Бариевая взвесь, введенная перорально или в виде клизмы, в конечном итоге выводится с калом, делая его белым, как мел. Поскольку барий может вызывать значительный запор, врач может дать легкое слабительное для ускорения выведения бария.

Хотя исследования с использованием бария все еще иногда проводятся для оценки проблем пищеварения, эндоскопия и альтернативные визуализирующие исследования, такие как КТ-энтерография или МРТ-колонография, в значительной степени заменили исследования с использованием бария из-за лучшего качества изображения.