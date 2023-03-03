Парацентез — это введение иглы в брюшную полость для удаления жидкости.

Обычно в брюшной полости содержится лишь небольшое количество жидкости. Однако жидкость может накапливаться в брюшной полости (асцит) при определенных обстоятельствах, например, при наличии болезни печени, сердечной недостаточности, разрыве желудка или кишечника, онкологического заболевания или разрыве селезенки.

Врач может использовать парацентез, чтобы помочь поставить диагноз (например, получить жидкий образец для анализа) или в рамках лечения (например, удалить избыточную жидкость).

Лапароцентез

Перед парацентезом проводят физикальное обследование, иногда сопровождающееся ультразвуковым обследованием, чтобы подтвердить, что в брюшной полости содержится избыточная жидкость. Затем участок кожи, обычно чуть ниже пупка, обрабатывают антисептическим раствором и вводят местно небольшое количество анестезирующего средства. После этого врач вводит иглу, присоединенную к шприцу, через кожу и мышцы брюшной стенки в область скопления жидкости. Игла используется для получения небольшого количества жидкости для лабораторных исследований, либо используется тонкий зонд для удаления нескольких кварт жидкости с целью уменьшения отечности (вздутия) живота .

Осложнения парацентеза включают перфорацию пищеварительного тракта, утечку жидкости через отверстие в коже, сделанное иглой, и кровотечение.