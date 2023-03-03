Медицинский анамнез и физикальное обследование при расстройствах пищеварения

Обычно врач может определить, имеется ли у человека расстройство пищеварения, на основе анамнеза и физикального обследования. После этого врач может выбрать соответствующие процедуры, способные помочь подтвердить диагноз, определить распространенность и тяжесть нарушения и спланировать лечение.
Медицинский анамнез
Для сбора анамнеза врач определяет симптомы, проводя опрос пациента и задавая конкретные вопросы для получения дополнительной информации. Например, беседуя с человеком, который жалуется на боль в животе, врач может сначала спросить «Какая это боль?» За этим вопросом мог бы последовать вопрос «Облегчается ли боль после приема пищи?» или «ухудшается ли боль при движении?»
Физикальное обследование
Сначала врач обследует брюшную полость под различным углом, пытаясь обнаружить припухание (вздутие) брюшной стенки, которое может сопровождать аномальный рост или увеличение органа.
Часто врач прикладывает к животу стетоскоп, через который он прослушивает звуки, которые обычно сопровождают движение кишечного содержимого через кишечник, и любые аномальные звуки.
Врач проводит пальпацию на наличие болезненности и любых аномальных масс или увеличенных органов. Боль, которая возникает при легком надавливании на брюшную полость и увеличивается при устранении давления (болезненность при внезапном ослаблении давления), может указывать на наличие воспаления, а иногда — инфекции слизистой оболочки брюшной полости (перитонит).
Задний проход и прямую кишку обследуют пальцем в перчатке, и иногда проводят анализ небольшого образца кала на скрытую кровь (см. Исследования стула на скрытую кровь). .
У женщин обследование органов малого таза часто помогает отличить нарушения пищеварения от гинекологических проблем.
Психологическая оценка
Поскольку пищеварительная система и мозг сильно взаимосвязаны (см. Взаимодействия разум-тело), иногда при проведении оценки нарушений пищеварения необходимо проведение психологической оценки. Это не значит, что в таких случаях врачи считают, что нарушения пищеварения нереальны или выдуманы. Скорее на нарушения пищеварения могут влиять тревожность, депрессия или другие излечимые психологические расстройства.