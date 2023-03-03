Медицинский анамнез и физикальное обследование при расстройствах пищеварения

Сначала врач обследует брюшную полость под различным углом, пытаясь обнаружить припухание (вздутие) брюшной стенки, которое может сопровождать аномальный рост или увеличение органа.

Часто врач прикладывает к животу стетоскоп, через который он прослушивает звуки, которые обычно сопровождают движение кишечного содержимого через кишечник, и любые аномальные звуки.

Врач проводит пальпацию на наличие болезненности и любых аномальных масс или увеличенных органов. Боль, которая возникает при легком надавливании на брюшную полость и увеличивается при устранении давления (болезненность при внезапном ослаблении давления), может указывать на наличие воспаления, а иногда — инфекции слизистой оболочки брюшной полости (перитонит).

Задний проход и прямую кишку обследуют пальцем в перчатке, и иногда проводят анализ небольшого образца кала на скрытую кровь (см. Исследования стула на скрытую кровь). .

У женщин обследование органов малого таза часто помогает отличить нарушения пищеварения от гинекологических проблем.