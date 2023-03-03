Манометрия — это измерение давления в различных частях пищеварительного тракта.

Перед проведением этого исследования пациенты не должны есть и пить после полуночи.

В ходе этого исследования в пищевод (полая трубка, которая идет из горла в желудок), желудок, первую часть тонкой кишки или прямую кишку вводят гибкую трубку с манометрами вдоль ее поверхности (так называемый манометрический катетер). Ввод манометрического катетера через нос или рот обычно вызывает рвотные позывы и тошноту, поэтому в нос и заднюю часть горла впрыскивают анестетик.

Используя манометр, врач может определить, являются ли сокращения пищеварительного тракта нормальными, или является ли нормальным давление в сфинктере заднего прохода.

Иногда манометрия сочетается с исследованием импеданса, тестом, который измеряет давление и диаметр пищевода.

Помимо небольшого дискомфорта, осложнения манометрии наблюдаются очень редко.