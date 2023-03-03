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Манометрия

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Манометрия — это измерение давления в различных частях пищеварительного тракта.

    Перед проведением этого исследования пациенты не должны есть и пить после полуночи.

    В ходе этого исследования в пищевод (полая трубка, которая идет из горла в желудок), желудок, первую часть тонкой кишки или прямую кишку вводят гибкую трубку с манометрами вдоль ее поверхности (так называемый манометрический катетер). Ввод манометрического катетера через нос или рот обычно вызывает рвотные позывы и тошноту, поэтому в нос и заднюю часть горла впрыскивают анестетик.

    Используя манометр, врач может определить, являются ли сокращения пищеварительного тракта нормальными, или является ли нормальным давление в сфинктере заднего прохода.

    Иногда манометрия сочетается с исследованием импеданса, тестом, который измеряет давление и диаметр пищевода.

    Помимо небольшого дискомфорта, осложнения манометрии наблюдаются очень редко.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.