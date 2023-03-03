Лапароскопия — это обследование брюшной полости с помощью волоконно-оптического инструмента, вводимого через брюшную стенку. Эту хирургическую процедуру выполняют в операционной.

Перед процедурой пациентам вводят лекарственные препараты внутривенно, чтобы ввести их в бессознательное состояние (общая анестезия).

После обработки надлежащего участка кожи антисептиком, делается небольшой разрез, обычно в пупке. Затем лапароскоп вводят в брюшную полость, в которую затем закачивают газ, чтобы облегчить осмотр. Врач может искать опухоли или другие отклонения от нормы, исследовать практически любой орган в брюшной полости, брать образцы ткани и даже проводить хирургическое вмешательство.

Осложнения лапароскопии включают кровотечение, инфекцию и перфорацию.