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Лапароскопия

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Лапароскопия — это обследование брюшной полости с помощью волоконно-оптического инструмента, вводимого через брюшную стенку. Эту хирургическую процедуру выполняют в операционной.

    Перед процедурой пациентам вводят лекарственные препараты внутривенно, чтобы ввести их в бессознательное состояние (общая анестезия).

    После обработки надлежащего участка кожи антисептиком, делается небольшой разрез, обычно в пупке. Затем лапароскоп вводят в брюшную полость, в которую затем закачивают газ, чтобы облегчить осмотр. Врач может искать опухоли или другие отклонения от нормы, исследовать практически любой орган в брюшной полости, брать образцы ткани и даже проводить хирургическое вмешательство.

    Осложнения лапароскопии включают кровотечение, инфекцию и перфорацию.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.