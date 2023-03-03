Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография пищеварительного тракта

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) являются хорошими методами исследования для оценки размера и локализации органов брюшной полости. Кроме того, эти исследования часто выявляют наличие раковых (злокачественных) или нераковых (доброкачественных) опухолей. Также могут быть обнаружены изменения в кровеносных сосудах. Обычно также удается увидеть воспаления, такие как воспаление аппендикса (аппендицит) или дивертикулов (дивертикулит). Иногда эти исследования используются, чтобы помочь при проведении рентгенологических или хирургических процедур.

Для КТ и МРТ пищеварительного тракта врачи могут назначать пациентам вещества, которые можно увидеть во время визуализирующих исследований (контрастные вещества), чтобы помочь отличить ткань или структуру от ее окружения. Контрастные вещества могут приниматься перорально, вводиться через вену, с помощью клизмы, либо использоваться сочетание этих методов.

КТ-энтерография и МР-энтерография Обычная КТ не показывает слизистую оболочку кишечника. Разновидность теста под названием КТ-энтерография позволяет врачам четко видеть слизистую оболочку тонкого кишечника и искать опухоли или сужение кишечника в результате воспаления (стриктуры). Для проведения этого исследования пациенты выпивают большой объем (около 1,5 л) жидкого контрастного вещества, такого как барий. Контрастное вещество расширяет тонкую кишку, и врачи могут лучше увидеть ее. Магнитно-резонансная (МР) энтерография похожа на КТ-энтерографию, при которой люди выпивают контрастное вещество до того, как будут сделаны снимки тонкой кишки. Это помогает врачам увидеть воспаление и другие проблемы. Этот тест обычно предназначен для молодых людей, особенно с воспалительным заболеванием кишечника; при этом они не подвергаются воздействию радиации.