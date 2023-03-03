Импедансометрия — это новый тип исследования, в котором используется зонд, надувающий баллон внутри пищевода и измеряющий давление, необходимое для его расширения до определенной степени. Пищевод, который является более жестким или слабым, чем обычно, может указывать на наличие расстройства.

Перед проведением теста люди ничего не едят и не пьют в течение 4 часов.

При этом обследовании врачи вводят тонкую пластиковую трубку (катетер) через нос пациента в пищевод (полая трубка, ведущая из горла в желудок). Трубка покрыта баллоном, заполненным соленой водой (физиологический раствор). Баллон используется для измерения области внутри части пищеварительного тракта, например, пищевода, а также давления внутри этой части. По мере накачивания баллона датчики вдоль баллона измеряют давление и диаметр пищевода. Провода от зонда передают результаты в устройство записи данных, который носит человек. Измерения давления и данные помогают врачам дополнительно обследовать пациентов, у которых возникают проблемы с пищеварительным трактом, например, проблемы с глотанием. Также можно провести исследование импеданса для обнаружения любой жидкости, которая поступает в пищевод из желудка, независимо от кислотности, и, таким образом, врачи могут измерять как кислотный (с использованием рН мониторов), так и некислотный рефлюкс в пищевод.

Иногда исследование импеданса сочетается с манометрией,, еще одним тестом, измеряющим давление.

Исследование импеданса используется для диагностики различных желудочно-кишечных расстройств, особенно в пищеводе. Например, этот тест может использоваться для оценки проблем с нервами, контролирующими ритмические сокращения пищевода (ахалазия), оценки воспалительного заболевания, при котором стенки пищевода заполняются большим количеством лейкоцитов (эозинофильный эзофагит) и, возможно, оценки обратного потока содержимого желудка в пищевод (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь [ГЭРБ]). Он может предоставить врачам полезную диагностическую информацию, если диагноз не может быть поставлен с помощью манометрии, или если пациент не переносит манометрию.

Кроме того, исследование импеданса иногда проводят во время и после получения лечения для лечения расстройства пищеварительного тракта. Например, люди, проходящие лечение ахалазии (например, хирургическое вмешательство), снова проходят тест, потому что он может определить, эффективно ли лечение, и может помочь врачам решить, какое дальнейшее лечение необходимо. Этот тест также может проводиться у людей, которым выполнялась бариатрическая операция или хирургическое вмешательство по поводу рефлюкса (фундопликация).

Осложнения при исследовании импеданса встречаются редко и включают травму носа, горла или пищевода.