Интубация пищеварительного тракта — это процесс введения небольшого, гибкого пластикового зонда через нос или рот в желудок (назогастральная интубация) или тонкую кишку (назоэнтеральная интубация).

Интубация может использоваться в целях лечения или проведения диагностики. Она обычно вызывает рвотные позывы и тошноту, поэтому в нос и на заднюю стенку горла могут распылить вещество, вызывающее онемение. Размер зонда варьируется в зависимости от цели исследования.

Назогастральную интубацию можно использовать для получения образца желудочного сока. Зонд вводят через нос, а не через рот, прежде всего потому, что зонд легче направить к пищеводу (полая трубка, ведущая из горла в желудок). Кроме того, введение катетера через нос вызывает меньшее раздражение и с меньшей вероятностью вызывает кашель. Врачи могут определить, содержится ли в желудке кровь, или выполнить анализ желудочного сока на кислотность, ферменты и другие показатели.

Назогастральная интубация Скрыть подробности Для назогастральной интубации небольшой, гибкий пластиковый зонд вводится через нос или рот в желудок (назогастральный зонд) или тонкую кишку (назодуоденальный зонд). Интубация обычно вызывает рвотные движения и тошноту, поэтому в нос и на заднюю стенку горла могут распылять вещество, вызывающее онемение. Эту процедуру можно проводить в разных целях, например, для Удаления образца содержимого желудка или кишечника Длительного удаления содержимого желудка Подачи пищи

Назогастральную интубацию могут также использовать для лечения определенных заболеваний. Например, яды могут быть удалены аспирацией или нейтрализованы с помощью активированного угля; людям, не способным глотать, может вводиться жидкая пища.

Иногда назогастральная интубация используется для непрерывного удаления содержимого желудка. Конец зонда обычно присоединяют к аспирационному устройству, которое удаляет газ и жидкость из желудка. Это помогает снизить давление, когда нарушена проходимость пищеварительной системы или когда она не функционирует надлежащим образом. Этот тип зонда часто используется после хирургического вмешательства на брюшной полости до тех пор, пока пищеварительная система не возобновит нормальное функционирование.

При назоэнтеральной интубации более длинный катетер интраназально вводят через желудок в тонкую кишку. Эта процедура может применяться для получения образца содержимого кишечника, постоянного удаления жидкости или введения пищи (см. Питание через зонд).

Осложнения, вызванные назогастральной интубацией, относительно редки и включают повреждение носа, горла или пищеварительного тракта. В очень редких случаях он вызывает перфорацию.