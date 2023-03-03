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Видеокапсульная эндоскопия

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Видеокапсульная эндоскопия (беспроводная видеоэндоскопия) — это процедура, в ходе которой человек проглатывает капсулу, использующую батарею в качестве источника питания.

    Капсула содержит одну или две небольших камеры, источник света и передатчик. Изображения слизистой кишечника передаются на приемник, который носят на ремне или в сумке из ткани. Делаются тысячи изображений. Пациенты должны прекратить прием пищи или питья примерно за 12 часов до проведения этого исследования.

    Видеокапсульная эндоскопия является особенно полезной для обнаружения скрытого кровотечения в пищеварительном тракте и проблем на внутренней поверхности тонкой кишки, области, которую трудно обследовать с помощью эндоскопа. Она не столь эффективна в толстой кишке, но эту область можно хорошо обследовать с помощью колоноскопа.

    Капсула обычно выходит с калом через 12 часов, и некоторые пациенты не замечают ее. Капсулу не нужно доставать, и ее можно смыть в унитаз. Если пациенты не заметили, вышла ли капсула, может проводиться рентгенография или компьютерная томография, чтобы определить, находится ли еще капсула в пищеварительном тракте.

    В редких случаях капсула застревает в пищеварительном тракте, и врачам может потребоваться проведение эндоскопии или хирургического вмешательства для ее извлечения.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.