Видеокапсульная эндоскопия (беспроводная видеоэндоскопия) — это процедура, в ходе которой человек проглатывает капсулу, использующую батарею в качестве источника питания.

Капсула содержит одну или две небольших камеры, источник света и передатчик. Изображения слизистой кишечника передаются на приемник, который носят на ремне или в сумке из ткани. Делаются тысячи изображений. Пациенты должны прекратить прием пищи или питья примерно за 12 часов до проведения этого исследования.

Видеокапсульная эндоскопия является особенно полезной для обнаружения скрытого кровотечения в пищеварительном тракте и проблем на внутренней поверхности тонкой кишки, области, которую трудно обследовать с помощью эндоскопа. Она не столь эффективна в толстой кишке, но эту область можно хорошо обследовать с помощью колоноскопа.

Капсула обычно выходит с калом через 12 часов, и некоторые пациенты не замечают ее. Капсулу не нужно доставать, и ее можно смыть в унитаз. Если пациенты не заметили, вышла ли капсула, может проводиться рентгенография или компьютерная томография, чтобы определить, находится ли еще капсула в пищеварительном тракте.

В редких случаях капсула застревает в пищеварительном тракте, и врачам может потребоваться проведение эндоскопии или хирургического вмешательства для ее извлечения.