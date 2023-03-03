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Введение в диагностику нарушений пищеварения

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Расстройства, затрагивающие пищеварительную (желудочно-кишечную) систему, называют расстройствами пищеварения. Некоторые расстройства затрагивают одновременно несколько частей пищеварительной системы, тогда как другие затрагивают только отдельную часть или орган. (См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

    На основании результатов сбора анамнеза, физикального обследования и, если применимо, психологической оценки, врачи выбирают соответствующие анализы. Исследования пищеварительной системы включают следующие:

    Эти анализы могут помочь врачу определять местонахождение, диагностировать и иногда лечить проблему. Для проведения одних анализов пищеварительную систему необходимо очистить от кала, для проведения других необходимо воздерживаться от приема пищи, а некоторые не требуют никакой подготовки.

    Хотя диагностические анализы могут быть очень полезными для диагностики наличия или отсутствия определенных медицинских нарушений, они также могут быть довольно дорогими и, в редких случаях, вызывают кровотечение или повреждения. Важно обсудить риски и преимущества анализа с врачом.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.