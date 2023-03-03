Анализ кала на скрытую кровь

Для этой пробы используется химическое вещество под названием гваяк для обнаружения крови в кале.

Врач может взять образец стула для этой пробы во время исследования прямой кишки с помощью пальца в перчатке. Этот образец помещают на лист фильтровальной бумаги, пропитанной гваяком. Добавляется второе жидкое химическое вещество (пероксидаза), и в случае присутствия крови цвет образца меняется.

Предпочтительнее, чтобы человек взял домой набор фильтровальной бумаги. Образцы кала, полученные в ходе примерно трех различных дефекаций, помещаются на листы фильтровальной бумаги, которые затем отправляются врачу по почте для анализа.

При обнаружении крови необходимы дальнейшие анализы для выявления источника.

Перед выполнением этого анализа можно порекомендовать избегать определенных продуктов (таких как красное мясо и овощи семейства крестоцветных) и ограничить потребление витамина С до менее 250 миллиграммов в сутки в течение 3 дней до и во время проведения анализа.