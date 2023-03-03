Анализ кала на скрытую кровь

Кровотечение в пищеварительной системе может быть вызвано чем-то незначительным, например, небольшим раздражением, или чем-то серьезным, например, онкологическим заболеванием.
Химические вещества могут использоваться для выявления небольшого количества крови в кале, слишком незначительного, чтобы быть замеченными или изменить внешний вид кала (называемого «скрытая кровь»). Обнаружение таких небольших количеств крови может дать ранние свидетельства наличия язв, онкологических заболеваний или других аномалий. Анализы кала для выявления генетического материала из раковых клеток могут также использоваться для выявления онкологических заболеваний.
Гваяковая проба кала
Для этой пробы используется химическое вещество под названием гваяк для обнаружения крови в кале.
Врач может взять образец стула для этой пробы во время исследования прямой кишки с помощью пальца в перчатке. Этот образец помещают на лист фильтровальной бумаги, пропитанной гваяком. Добавляется второе жидкое химическое вещество (пероксидаза), и в случае присутствия крови цвет образца меняется.
Предпочтительнее, чтобы человек взял домой набор фильтровальной бумаги. Образцы кала, полученные в ходе примерно трех различных дефекаций, помещаются на листы фильтровальной бумаги, которые затем отправляются врачу по почте для анализа.
При обнаружении крови необходимы дальнейшие анализы для выявления источника.
Перед выполнением этого анализа можно порекомендовать избегать определенных продуктов (таких как красное мясо и овощи семейства крестоцветных) и ограничить потребление витамина С до менее 250 миллиграммов в сутки в течение 3 дней до и во время проведения анализа.
Иммунохимический анализ кала (ИАК)
В иммунохимическом анализе кала (ИАК) используются антитела, направленные против человеческого гемоглобина (белка в эритроцитах, который придает крови красный цвет), для выявления крови в кале. Для этого анализа собираются образцы при помощи набора в домашних условиях, подобно гваяковой пробе кала.
При обнаружении крови необходимы дальнейшие анализы для выявления источника.
Для этого анализа не требуется никаких диетических, лекарственных или витаминных ограничений.
Эти новейшие иммунохимические анализы более точны, чем более старые гваяковые пробы кала, и им отдается предпочтение в рекомендациях большинства медицинских обществ в отношении скрининга рака ободочной и прямой кишки. Ежегодное проведение ИАК рекомендуется пациентам, которым рекомендуется скрининг на рак ободочной и прямой кишки.
Генетический анализ кала (анализ ИАК-ДНК)
В анализе ИАК-ДНК используется комбинация анализа на генетический материал (ДНК), связанный с раком ободочной и прямой кишки, и иммунологического анализа кала (ИАК). Образцы кала для этого анализа берут с помощью набора в домашних условиях и отправляют их в лабораторию.
Если результаты этого анализа отклоняются от нормы, необходимы дальнейшие исследования для определения источника.
Для этого анализа не требуется никаких диетических, лекарственных или витаминных ограничений.
Это исследование является более точным, чем проведение одного иммунологического анализа кала, и проводится каждые 3 года людям, которым рекомендован скрининг. Однако, анализ ИАК-ДНК очень дорогой.