Анализы, связанные с кислотой и рефлюксом, используются, в основном, для диагностики кислотного рефлюкса в пищеводе (полая трубка, ведущая из горла в желудок).

Во время анализов может использоваться монитор на небольшом гибком зонде (катетер), помещенный в пищевод, или беспроводное устройство мониторинга кислотности, который временно прикрепляется к нижней части пищевода.

Пациентам нельзя принимать пищу или пить после полуночи до проведения анализа, но после установки монитора и возвращения домой они могут есть и пить, как обычно. Устройства обычно оставляют на 24 часа, но они могут оставаться на месте до 72 часов.

Осложнения наблюдаются очень редко.

Мониторинг с помощью катетера Врачи вводят тонкую пластмассовую трубку (катетер) через нос пациента в пищевод. Трубку оставляют на 24 часа. На трубке размещены один или более зондов pH (pH — это мера степени кислотности). Зонд определяет кислоту, которая выходит из желудка (явление носит название «кислотный рефлюкс») и поступающую в пищевод. Проводники от зонда передают результаты в устройство записи данных, который носит человек. Пациент записывает симптомы, данные о приемах пищи и сне в течение 24 часов. Врачи сопоставляют данные зонда с записями симптомов пациента, чтобы узнать, возникли ли симптомы в присутствии кислоты. Некоторые из более новых катетеров также содержат зонды, которые могут определить любую жидкость, исходящую из желудка, вне зависимости от ее кислотности (исследование импеданса). Эти новые катетеры сочетают мониторинг рН и исследования импеданса для измерения как кислотного, так и некислотного рефлюкса в пищевод.