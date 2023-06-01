Стафилококковое пищевое отравление возникает в результате употребления в пищу продуктов, загрязненных токсинами, которые производят определенные типы стафилококка, что приводит к появлению диареи и рвоты.

Это расстройство может быть вызвано токсинами, вырабатываемыми бактериями Staphylococcus aureus .

Токсины содержатся в зараженных продуктах.

Типичные симптомы включают сильную тошноту и рвоту, которые начинаются в период приблизительно от 30 минут до 8 часов после употребления зараженного продукта.

Диагноз обычно основывается на симптомах.

Лечение обычно предусматривает потребление большого количества жидкости.

Тщательное приготовление пищи — лучший способ предотвратить пищевое отравление.

Загрязнение пищи происходит в том случае, когда люди, у которых на коже присутствуют бактерии Staphylococcus aureus, прикасаются к пище, тщательно не вымыв перед этим руки. Если после этого продукты оставляют при комнатной температуре или не подвергают достаточной термической обработке, бактерии могут размножаться и вырабатывать токсины. Поэтому стафилококковое пищевое отравление является не результатом попадания бактерий внутрь, а скорее результатом употребления внутрь токсинов, выработанных бактериями. К типичным загрязненным продуктам относятся заварной крем, выпечка с кремом, молоко, мясопродукты и рыба.

Несмотря на заражение, вкус и запах многих продуктов питания нормальный.

Стафилококковое пищевое отравление не является заразным. Чтобы заболеть, люди должны употребить токсины в пищу.

Стафилококковое пищевое отравление — это один из видов гастроэнтерита (воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки).

Бактерии стафилококка также могут инфицировать многие части тела, особенно кожу (см. Инфекции, вызванные золотистым стафилококком).

Симптомы стафилококкового пищевого отравления Симптомы стафилококкового пищевого отравления обычно проявляются внезапно сильной тошнотой и рвотой, которые начинаются в период приблизительно от 30 минут до 8 часов после употребления зараженного продукта. Другие симптомы включают кишечные колики, диарею и иногда головную боль и повышенную температуру. Значительная потеря жидкости и электролитов может стать причиной слабости и очень низкого артериального давления (шока). Продолжительность симптомов обычно составляет около суток, обычно с полным выздоровлением. В некоторых случаях, стафилококковое пищевое отравление завершается летальным исходом, особенно у очень маленьких детей, у очень старых людей и у людей, ослабленных, например, длительной болезнью.

Диагностика стафилококкового пищевого отравления Обследование врачом;

Иногда лабораторные анализы пищи Как правило, для диагностики стафилококкового пищевого отравления врачу достаточно симптомов. Подозрение на диагноз стафилококкового пищевого отравления может возникать в случаях, когда у других людей, которые ели те же продукты, наблюдаются аналогичные проявления, а также когда удается выявить единый источник заражения. Для подтверждения диагноза лаборатория должна выявить стафилококк в сомнительном продукте, но обычно такие исследования не проводят, поскольку результат не влияет на лечение. Стафилококковая бактерия Изображение Фото любезно предоставлено врачом Томасом Бойсом (Thomas Boyce, MD.).

Лечение стафилококкового пищевого отравления Уровень жидкости

иногда лекарственные препараты для контроля тошноты и рвоты;

Иногда вводить жидкости внутривенно Лечение стафилококкового пищевого отравления обычно включает потребление достаточного количества жидкости. Чтобы купировать сильную тошноту и рвоту, врач может назначить взрослым лекарственный препарат против тошноты в форме инъекции или суппозитория. Иногда организм теряет так много жидкости, что жидкость приходится вводить через вену (внутривенно). Антибиотики не назначаются.