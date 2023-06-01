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Стафилококковое пищевое отравление

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Основная информация

Стафилококковое пищевое отравление возникает в результате употребления в пищу продуктов, загрязненных токсинами, которые производят определенные типы стафилококка, что приводит к появлению диареи и рвоты.

  • Это расстройство может быть вызвано токсинами, вырабатываемыми бактериями Staphylococcus aureus.

  • Токсины содержатся в зараженных продуктах.

  • Типичные симптомы включают сильную тошноту и рвоту, которые начинаются в период приблизительно от 30 минут до 8 часов после употребления зараженного продукта.

  • Диагноз обычно основывается на симптомах.

  • Лечение обычно предусматривает потребление большого количества жидкости.

  • Тщательное приготовление пищи — лучший способ предотвратить пищевое отравление.

Загрязнение пищи происходит в том случае, когда люди, у которых на коже присутствуют бактерии Staphylococcus aureus, прикасаются к пище, тщательно не вымыв перед этим руки. Если после этого продукты оставляют при комнатной температуре или не подвергают достаточной термической обработке, бактерии могут размножаться и вырабатывать токсины. Поэтому стафилококковое пищевое отравление является не результатом попадания бактерий внутрь, а скорее результатом употребления внутрь токсинов, выработанных бактериями. К типичным загрязненным продуктам относятся заварной крем, выпечка с кремом, молоко, мясопродукты и рыба.

Несмотря на заражение, вкус и запах многих продуктов питания нормальный.

Стафилококковое пищевое отравление не является заразным. Чтобы заболеть, люди должны употребить токсины в пищу.

Стафилококковое пищевое отравление — это один из видов гастроэнтерита (воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки).

Бактерии стафилококка также могут инфицировать многие части тела, особенно кожу (см. Инфекции, вызванные золотистым стафилококком).

Симптомы стафилококкового пищевого отравления

Симптомы стафилококкового пищевого отравления обычно проявляются внезапно сильной тошнотой и рвотой, которые начинаются в период приблизительно от 30 минут до 8 часов после употребления зараженного продукта.

Другие симптомы включают кишечные колики, диарею и иногда головную боль и повышенную температуру. Значительная потеря жидкости и электролитов может стать причиной слабости и очень низкого артериального давления (шока).

Продолжительность симптомов обычно составляет около суток, обычно с полным выздоровлением.

В некоторых случаях, стафилококковое пищевое отравление завершается летальным исходом, особенно у очень маленьких детей, у очень старых людей и у людей, ослабленных, например, длительной болезнью.

Диагностика стафилококкового пищевого отравления

  • Обследование врачом;

  • Иногда лабораторные анализы пищи

Как правило, для диагностики стафилококкового пищевого отравления врачу достаточно симптомов.

Подозрение на диагноз стафилококкового пищевого отравления может возникать в случаях, когда у других людей, которые ели те же продукты, наблюдаются аналогичные проявления, а также когда удается выявить единый источник заражения.

Для подтверждения диагноза лаборатория должна выявить стафилококк в сомнительном продукте, но обычно такие исследования не проводят, поскольку результат не влияет на лечение.

Лечение стафилококкового пищевого отравления

  • Уровень жидкости

  • иногда лекарственные препараты для контроля тошноты и рвоты;

  • Иногда вводить жидкости внутривенно

Лечение стафилококкового пищевого отравления обычно включает потребление достаточного количества жидкости.

Чтобы купировать сильную тошноту и рвоту, врач может назначить взрослым лекарственный препарат против тошноты в форме инъекции или суппозитория.

Иногда организм теряет так много жидкости, что жидкость приходится вводить через вену (внутривенно).

Антибиотики не назначаются.

Профилактика стафилококкового пищевого отравления

  • Правильное приготовление и обработка пищевых продуктов

Тщательное приготовление пищи может предотвратить стафилококковое пищевое отравление.

Люди с инфекцией кожи не должны готовить пищу для других, пока инфекция не будет излечена.

Приготовленные продукты следует употреблять немедленно, либо хранить в холодильнике, но не оставлять при комнатной температуре.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.