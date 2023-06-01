Пищевое отравление энтеритной клостридией

Пищевое отравление Clostridium perfringens возникает в результате употребления в пищу продуктов, зараженных бактерией Clostridium perfringens. Попав в тонкий кишечник, бактерия вырабатывает токсин, часто вызывающий диарею.

Clostridium perfringens — это бактерия, которая вызывает несколько расстройств, включая гастроэнтерит. Некоторые штаммы вызывают гастроэнтерит легкой или умеренной степени, который проходит без лечения, тогда как другие штаммы вызывают тяжелое заболевание, которое может повредить тонкий кишечник и иногда завершается летальным исходом. Зараженное говяжье мясо, мясо птицы, подливка и засушенные или предварительно приготовленные продукты питания обычно являются причиной вспышек пищевого отравления Clostridium perfringens. Некоторые штаммы нельзя уничтожить во время тщательного приготовления еды, хотя другие можно.

Симптомы клостридиального отравления пищевыми продуктами Гастроэнтерит начинается примерно через 6–24 часа после употребления в пищу зараженного продукта. Наиболее распространенными симптомами являются водянистая диарея и кишечные колики. Несмотря на то, что обычно заболевание характеризуется легкой степенью тяжести, инфекция может вызвать боль в животе, расширение брюшной полости (вздутие) газами, тяжелую диарею, обезвоживание и значительное снижение артериального давления (шок). Симптомы пищевого отравления Clostridium perfringens обычно продолжаются около 24 часов.

Диагностика клостридиального отравления пищевыми продуктами Обследование врачом;

Иногда анализ загрязненных продуктов питания или кала Врачи обычно подозревают диагноз пищевого отравления Clostridium perfringens, если в данной местности наблюдалась вспышка заболевания. Диагноз подтверждают, анализируя зараженные продукты или образцы кала зараженных людей на наличие Clostridium perfringens.

Лечение клостридиального отравления пищевыми продуктами Жидкости и покой Пациентам дают жидкости и советуют отдыхать. Антибиотики не назначаются.