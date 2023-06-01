Диарея путешественника — это инфекция, характеризующаяся диареей, тошнотой и рвотой, которые обычно наблюдаются у людей, путешествующих в регионах мира с плохой очисткой воды.

Диарея путешественника может быть вызвана бактериями, паразитами или вирусами.

Организмы, вызывающие нарушение, обычно попадают в организм с продуктами питания или водой, особенно в странах, в которых источник водоснабжение может не подвергаться надлежащей обработке.

Тошнота, рвота, кишечные колики и диарея могут быть любой степени тяжести.

Диагноз обычно основывается на оценке врача, но иногда проводят анализ кала на наличие микроорганизмов.

Лечение включает употребление большого количества безопасных жидкостей, а иногда применение противодиарейных препаратов или антибиотиков.

Профилактические меры включают употребление только бутилированных газированных напитков, отказ от сырых овощей или фруктов, отказ от использования кубиков льда и использование только бутилированной воды для чистки зубов.

(См. также Общие сведения о гастроэнтерите).

Диарея путешественника встречается тогда, когда люди подвергаются воздействию бактерий, вирусов или реже паразитов, воздействию которых они ранее не подвергались, либо воздействие было незначительным, и поэтому у них нет иммунитета. Организмы обычно поступают в организм с продуктами питания или водой (включая воду для мытья продуктов).

Диарея путешественника встречается главным образом в странах, в которых поставляемая вода не подвергается надлежащей обработке.

Бактерия Escherichia coli (E. coli) — это микроорганизм, который с большей вероятностью вызывает диарею путешественников, в особенности виды E. coli, которые вырабатывают определенные токсины, а также вирусы, такие как норовирус, представлявший собой особую проблему на некоторых круизных кораблях.

Путешественники, которые избегают пить местную воду, все равно могут заразиться, чистя зубы неправильно промытой зубной щеткой, употребляя бутилированные напитки со льдом, сделанным из местной воды, либо употребляя в пищу продукты, которые были неправильно обработаны или вымыты местной водой. Люди, принимающие лекарственные препараты, снижающие кислотность желудка (например, антациды, блокаторы H2-рецепторов и ингибиторы протонной помпы), подвержены риску развития более тяжелого заболевания.

Симптомы диареи путешественника Следующие симптомы диареи путешественника могут возникнуть в любом сочетании и с любой степенью тяжести: Тошнота

рвота;

Урчание в кишечнике

Спазмы в животе

диарея;

лихорадка Эти симптомы начинаются через 12–72 часа после употребления зараженных продуктов питания или воды. Рвота, головная боль и мышечная боль особенно часто встречаются при инфекциях, вызванных норовирусом. В редких случаях диарея бывает с кровью. Большинство случаев — легкой степени тяжести, и заболевание исчезает без лечения в течение 3–5 дней.

Диагностика диареи путешественника Обследование врачом;

Иногда анализы кала Диагностические исследования требуются редко, но иногда проводят анализ кала на наличие бактерий, вирусов или паразитов, обычно у людей с повышенной температурой, сильной болью в животе и кровавой диареей.

Лечение диареи путешественника Уровень жидкости

лекарственные препараты, останавливающие диарею (противодиарейные препараты);

иногда антибиотики или противопаразитарные препараты. Когда появляются симптомы, лечение заключается в употреблении большого количества жидкостей и приеме противодиарейных препаратов, таких как лоперамид. Эти лекарственные препараты не назначают детям младше 18 лет с острой диареей. Противодиарейные препараты также не назначают людям, которые недавно принимали антибиотики, у которых диарея с кровью, небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или у которых диарея сопровождается лихорадкой. При легкой диарее путешественника антибиотики не требуются. Тем не менее, при более тяжелой диарее (жидкий стул 3 раза или более в течение 8 часов) часто назначают антибиотики. Взрослым могут назначать ципрофлоксацин, левофлоксацин, азитромицин или рифаксимин. Детям может быть назначен азитромицин. Если причиной является вирус, антибиотики обычно не назначаются. Противопаразитарные препараты назначаются, если в стуле обнаружены паразиты. Путешественникам рекомендуют обращаться за медицинской помощью, если у них повышается температура или появляется кровь в стуле.

Профилактика диареи путешественника Безопасное потребление продуктов питания и воды Путешественники должны питаться только в тех ресторанах, у которых есть репутация поставщиков безопасных продуктов, и не должны употреблять в пищу продукты или напитки, приобретенные у уличных торговцев. Приготовленные продукты, которые еще горячие при подаче на стол, обычно безопасны. Следует воздержаться от сальсы и салатов, содержащих сырые овощи или фрукты, оставленных на столе в открытых емкостях. Путешественники должны чистить любые фрукты. Путешественники должны пить только разлитые в бутылки газированные напитки или напитки, приготовленные из кипяченой воды. Даже кубики льда следует делать из кипяченой воды. Буфеты и рестораны быстрого обслуживания являются местами с повышенным риском инфицирования. Профилактика антибиотиками рекомендуются только тем людям, которые особенно восприимчивы к последствиям диареи путешественника, например, тем, у кого нарушена иммунная система, у которых имеется воспалительное заболевание кишечника, ВИЧ, которые перенесли трансплантацию органа, а также тем, у кого имеется тяжелая болезнь сердца или почек. Чаще всего назначается антибиотик рифаксимин. Некоторые путешественники вместо этого для профилактики принимают не антибиотик, а висмута субсалицилат.