Общие сведения о гастрите и пептической язвенной болезни

Гастрит и пептическая язвенная болезнь сопровождаются повреждением слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки (начальный сегмент тонкой кишки). Эти заболевания обычно вызваны такими факторами как:

желудочный сок (соляная кислота);

Пищеварительные ферменты (особенно пепсин)

Инфекция Helicobacter pylori

Применение определенных лекарственных препаратов, таких как аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Курение сигарет является фактором риска развития язв (ран, повреждающих слизистую оболочку желудка) и их осложнений. Кроме того, курение нарушает заживление язвы и повышает риск ее рецидива. Риск увеличивается с количеством выкуриваемых сигарет в день.

Синдром Золлингера-Эллисона представляет собой редкий вид опухоли, который обычно возникает в двенадцатиперстной кишке, поджелудочной железе или смежных структурах и вырабатывает гормон под названием гастрин, в результате которого желудок вырабатывает слишком большое количество кислоты.

Обычно слизистая оболочка желудка защищена определенными защитными механизмами. Клетки, которыми выстлан желудок, выделяют слизь и бикарбонат. Слизь покрывает внутреннюю поверхность желудка, защищая его от повреждения кислотой и пищеварительными ферментами. Бикарбонат, содержащийся в слизи и под ней, помогает нейтрализовать желудочную кислоту. Когда эти защитные механизмы нарушены, например, бактериями Helicobacter pylori или аспирином, у людей может развиться гастрит или пептическая язвенная болезнь.

Существует множество вариантов лечения (см. Медикаментозное лечение повышенной кислотности желудка).