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Общие сведения о гастрите и пептической язвенной болезни

Авторы:Nimish Vakil, MD, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Гастрит и пептическая язвенная болезнь сопровождаются повреждением слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки (начальный сегмент тонкой кишки). Эти заболевания обычно вызваны такими факторами как:

    Курение сигарет является фактором риска развития язв (ран, повреждающих слизистую оболочку желудка) и их осложнений. Кроме того, курение нарушает заживление язвы и повышает риск ее рецидива. Риск увеличивается с количеством выкуриваемых сигарет в день. 

    Синдром Золлингера-Эллисона представляет собой редкий вид опухоли, который обычно возникает в двенадцатиперстной кишке, поджелудочной железе или смежных структурах и вырабатывает гормон под названием гастрин, в результате которого желудок вырабатывает слишком большое количество кислоты.

    Обычно слизистая оболочка желудка защищена определенными защитными механизмами. Клетки, которыми выстлан желудок, выделяют слизь и бикарбонат. Слизь покрывает внутреннюю поверхность желудка, защищая его от повреждения кислотой и пищеварительными ферментами. Бикарбонат, содержащийся в слизи и под ней, помогает нейтрализовать желудочную кислоту. Когда эти защитные механизмы нарушены, например, бактериями Helicobacter pylori или аспирином, у людей может развиться гастрит или пептическая язвенная болезнь.

    Существует множество вариантов лечения (см. Медикаментозное лечение повышенной кислотности желудка).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.