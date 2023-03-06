Инфекция Helicobacter pylori

Инфекция, вызванная Helicobacter pylori (H. pylori), является бактериальной инфекцией, приводящей к воспалению желудка (гастрит), пептической язвенной болезни и определенным видам рака желудка.

Инфекция вызвана видом бактерий, которые называются Helicobacter pylori ( H. pylori ).

При возникновении симптомов инфекции H. pylori они включают в себя несварение и боль или дискомфорт в верхней части живота.

Врачи часто ставят диагноз, основываясь на результатах дыхательного теста или анализа кала либо осмотра желудка с помощью гибкого зонда с оптической системой (эндоскопия верхних отделов пищеварительного тракта).

Лечение включает антибиотики и ингибиторы протонного насоса.

(См. также Общие сведения о гастрите и пептической язвенной болезни).

Инфекция, вызываемая Helicobacter pylori, во всем мире является наиболее распространенной причиной гастрита и пептической язвенной болезни. Инфекция очень распространена, а число инфицированных увеличивается с возрастом. К 60 годам в США инфицированы около 50 % людей. Однако недавние исследования показывают, что все меньше молодых людей заражаются H. pylori. Инфекция наиболее распространена среди лиц афроамериканского, латиноамериканского и азиатского происхождения.

H. pylori инфицирует слизистую оболочку желудка, и его также можно обнаружить в кале, слюне и зубном налете. H. pylori может передаваться от человека к человеку, особенно если зараженные люди после дефекации тщательно не моют руки. Поскольку люди также могут передавать бактерии через поцелуй или другой близкий контакт, инфекции чаще всего распространены в семьях, среди людей, проживающих в домах для престарелых и других поднадзорных помещениях.

Знаете ли Вы, что...

Бактерии H. pylori размножаются в защитном слизистом слое, покрывающем слизистую оболочку желудка, где они менее подвержены воздействию высококислотного сока, вырабатываемого желудком. Кроме того, H. pylori вырабатывает аммиак, который помогает защитить бактерии от желудочной кислоты, а также позволяет нарушить и проникнуть внутрь слизистого слоя.

Осложнения, связанные с инфекцией H. pylori Практически у всех людей, инфицированных H. pylori, развивается воспаление желудка (гастрит), которое может поразить весь желудок или только нижнюю его часть (антральный отдел желудка). Инфекция может иногда приводить к развитию эрозивного гастрита и, возможно, даже к язве желудка. H. pylori способствует развитию язвы путем увеличения выработки кислоты, негативного влияния на нормальную защиту желудка от кислоты желудочного сока, а также путем выработки токсинов. Длительная инфекция H. pylori увеличивает риск развития рака желудка.

Симптомы инфекции, вызванной H. pylori У многих людей, у которых гастрит был вызван инфекцией H. pylori, отсутствуют симптомы или осложнения, такие как пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки. У людей, у которых появляются симптомы, обусловленные инфекцией H. pylori, наблюдаются типичные для гастрита симптомы, включая расстройство пищеварения и боль или ощущение дискомфорта в верхнем отделе живота. При язвах, вызванных инфекцией H. pylori, наблюдаются симптомы, напоминающие симптомы язвы, вызванной другими нарушениями, включая боль в верхнем отделе брюшной полости.

Диагностика инфекции, вызванной H. pylori Анализы дыхания или кала

Иногда эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта H. pylori можно обнаружить с помощью анализов, использующих образцы выдыхаемого воздуха или кала. Иногда врачи используют гибкий оптический зонд (эндоскоп) для проведения эндоскопии верхнего отдела ЖК тракта с целью получить образец (биоптат) слизистой оболочки желудка. Образец может быть проверен на H. pylori несколькими методами.

Лечение инфекции, вызванной H. pylori Антибиотики и ингибиторы протонной помпы

После лечения, анализы, подтверждающие устранение инфекции H. pylori. Самая распространенная схема лечения инфекции, вызванной H. pylori, включает комбинацию из ингибиторов протонного насоса для снижения выработки желудочной кислоты, двух антибиотиков, а иногда также висмута субсалицилата. Назначают один из нескольких ингибиторов протонного насоса — лансопразол, омепразол, пантопразол, рабепразол или эзомепразол. Эти лекарственные препараты обычно хорошо переносятся (у них мало побочных эффектов или они слабо выражены), но могут вызывать диарею, запор и головную боль. Могут применяться несколько разных антибиотиков, включая амоксициллин, кларитромицин, метронидазол и тетрациклин. Все эти антибиотики могут изменять вкусовые ощущения и вызывать тошноту, а амоксициллин, кларитромицин и тетрациклин могут вызывать диарею. Висмута субсалицилат может вызывать запор и потемнение языка и кала. Врачи обычно подтверждают эффективность лечения, повторяя дыхательные тесты или анализы кала, либо проводя эндоскопию примерно через 4 недели после завершения лечения. Если H. pylori не удалось ликвидировать, проводится повторное лечение.