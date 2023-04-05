Инородные тела в пищеварительном тракте

Инородными телами являются проглоченные предметы, которые могут застрять в пищеварительном тракте и иногда перфорируют (прокалывают) его.

Инородные тела можно проглотить случайно или специально.

Инородные тела не могут вызывать никаких симптомов или могут вызывать симптомы, в зависимости от места застревания.

Диагностика может основываться на сочетании рентгенографии, эндоскопии или иногда компьютерной томографии.

Большая часть инородных тел выводятся из организма и не требуют никакого лечения, но некоторые необходимо извлекать при помощи эндоскопа, хирургического вмешательства или вручную.

Инородные тела могут застревать в различных частях пищеварительного тракта, таких как:

Инородные тела можно проглотить случайно. Дети иногда глотают маленькие круглые продукты (например, виноград, арахис или конфеты), которые могут застревать. Кроме того, любопытные младенцы и малыши часто случайно проглатывают много несъедобных предметов (таких как монеты, круглые батарейки или батарейки таблеточного типа), некоторые из которых застревают в пищеводе. Люди, которые носят зубные протезы, пожилые люди и пьяные взрослые рискуют случайно проглотить недостаточно пережеванную пищу (особенно мясо, например стейк или хот-дог), которая может застрять в пищеводе.

Иногда люди проглатывают инородные тела нарочно, например контрабандисты (наркокурьеры) или люди, перевозящие наркотики в желудке, проглатывают воздушные шарики, пакеты или флаконы, заполненные запрещенными наркотиками, чтобы их не обнаружили на таможне. Люди, страдающие психическими расстройствами, могут также нарочно и неоднократно проглатывать инородные тела.

Если неперевариваемые предметы имеют небольшой размер, то они проходят через пищеварительную систему и выходят с каловыми массами. Однако крупные или острые предметы, например зубочистки, куриные или рыбные кости, могут застревать в пищеводе, желудке или в областях кишечника с крутыми поворотами или естественно узкими отверстиями или суженными в результате болезни, ранее перенесенного хирургического вмешательства, опухоли или аномальных структур. Предметы, которые прошли весь путь через кишечник, могут застрять в прямой кишке.

Инородные тела могут быть введены в прямую кишку намеренно (как, например, во время сексуальной игры), но могут непреднамеренно в ней застрять (см. также Инородные тела в прямой кишке).

Симптомы инородных тел в пищеварительном тракте Инородные тела вызывают симптомы в зависимости от характера инородного тела и от места, где оно застряло. Инородное тело в пищеводе Небольшие тупые проглоченные предметы могут вызывать ощущение чего-то застрявшего в пищеводе и затрудненное глотание (дисфагию). Это ощущение может сохраняться в течение непродолжительного времени даже после того, как предмет прошел в желудок. Небольшие острые проглоченные предметы могут задержаться в пищеводе и причинять боль, даже если человек может глотать нормально. Когда пищевод полностью заблокирован, человек не может ничего проглотить, даже слюну, у него постоянно течет слюна, и он должен сплевывать. Слюна может быть окрашена кровью, и человек может подавиться и задохнуться. При попытках вызвать рвоту ничего не выходит. Инородные тела в желудке и кишечнике Если инородное тело частично или полностью блокирует желудок, тонкую кишку, или редко толстую кишку, оно может вызвать колики, вздутие, боль в брюшной области, тошноту и рвоту (см. Непроходимость кишечника). Инородные тела в прямой кишке Внезапная, мучительная боль во время дефекаций позволяет предположить, что инородное тело может травмировать слизистую оболочку заднего прохода или прямой кишки. Кал может быть с кровью. Осложнения вследствие застревания инородных тел в пищеварительном тракте Если острый предмет прокалывает пищевод, то последствия могут быть серьезными. Пища и другое содержимое пищевода может просачиваться в грудную полость (средостение) и вызывать опасное для жизни воспаление (медиастинит). Острые предметы также могут вызвать перфорацию желудка, кишечника, толстой кишки или прямой кишки. В результате перфорации (образование отверстия) пища, пищеварительные соки или содержимое кишечника, включая кал, просачиваются в брюшную полость. Такое просачивание требует неотложной медицинской помощи, поскольку оно может вызвать перитонит (воспаление брюшной полости). Даже тупой предмет при тесном контакте с пищеводом в течение многих часов (например, более 24 часов) может вызвать серьезные проблемы. Застрявший предмет может оказывать достаточное давление на стенку пищевода, чтобы вызвать отмирание этой части пищевода и риск перфорации, что приводит к медиастиниту. У людей, проглотивших батарейки дисковидного или таблеточного типа, которые могут разъесть слизистую оболочку пищевода или желудка, могут возникать ожоги пищевода или желудка. Они могут быстро прогрессировать до перфорации пищевода или желудка, поэтому проглоченную батарейку необходимо удалить из пищевода или желудка как можно скорее. Иногда инородные тела являются причиной появления крови в каловых массах. Если человек проглотит заполненный наркотиками предмет, этот предмет может разорваться, что может привести к передозировке наркотиков.

Диагностика инородных тел в пищеварительном тракте Визуализирующие исследования (обычно рентгенологические исследования)

Эндоскопическое исследование Часто инородное тело можно увидеть во время рентгенологического исследования брюшной полости и иногда груди. Иногда могут проводиться другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ), чтобы помочь выявить и локализовать инородное тело. Обычно проводится эндоскопия (визуальное исследование пищеварительного тракта с помощью гибкого зонда, называемого эндоскопом), чтобы определить природу и точное местоположение инородного тела и исключить опухоль или другое заболевание. Визуализационные обследования для выявления инородных тел в пищеварительном тракте Инородное тело в пищеварительном тракте (рентгеновский снимок) На этом рентгеновском снимке показана монета, которую проглотил маленький ребенок. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Инородное тело в желудке (эндоскопия) На этом снимке показан пакет с наркотиками в желудке. Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO). Острое инородное тело в желудке (эндоскопия) На этом снимке показано острое инородное тело в желудке. Снимок предоставлен доктором медицины Удай Шанкар (Uday Shankar, MD). Инородное тело в желудке (снимок, сделанный при помощи компьютерной томографии) На этом снимке показаны пакеты с наркотиками (белые окружности) в желудке. Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO). Инородное тело в пищеварительном тракте (рентгеновский снимок) На этом рентгеновском снимке показана монета, которую проглотил маленький ребенок. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Инородное тело в желудке (эндоскопия) На этом снимке показан пакет с наркотиками в желудке. Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO). Острое инородное тело в желудке (эндоскопия) На этом снимке показано острое инородное тело в желудке. Снимок предоставлен доктором медицины Удай Шанкар (Uday Shankar, MD). Инородное тело в желудке (снимок, сделанный при помощи компьютерной томографии) На этом снимке показаны пакеты с наркотиками (белые окружности) в желудке. Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO). Во время пальцевого обследования, при котором врач вводит палец в перчатке в прямую кишку, он может нащупать инородные тела, застрявшие в прямой кишке. Врачи могут использовать портативный металлоискатель для обнаружения металлических инородных тел (таких как монеты и батарейки), что особенно эффективно у детей. Однако эти металлические объекты обычно обнаруживаются при помощи рентгена или иногда КТ.