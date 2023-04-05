Инородные тела в пищеварительном тракте

Инородными телами являются проглоченные предметы, которые могут застрять в пищеварительном тракте и иногда перфорируют (прокалывают) его.
Инородные тела можно проглотить случайно или специально.
Инородные тела не могут вызывать никаких симптомов или могут вызывать симптомы, в зависимости от места застревания.
Диагностика может основываться на сочетании рентгенографии, эндоскопии или иногда компьютерной томографии.
Большая часть инородных тел выводятся из организма и не требуют никакого лечения, но некоторые необходимо извлекать при помощи эндоскопа, хирургического вмешательства или вручную.
Инородные тела могут застревать в различных частях пищеварительного тракта, таких как:
пищевод (самое распространенное место);
Инородные тела можно проглотить случайно. Дети иногда глотают маленькие круглые продукты (например, виноград, арахис или конфеты), которые могут застревать. Кроме того, любопытные младенцы и малыши часто случайно проглатывают много несъедобных предметов (таких как монеты, круглые батарейки или батарейки таблеточного типа), некоторые из которых застревают в пищеводе. Люди, которые носят зубные протезы, пожилые люди и пьяные взрослые рискуют случайно проглотить недостаточно пережеванную пищу (особенно мясо, например стейк или хот-дог), которая может застрять в пищеводе.
Иногда люди проглатывают инородные тела нарочно, например контрабандисты (наркокурьеры) или люди, перевозящие наркотики в желудке, проглатывают воздушные шарики, пакеты или флаконы, заполненные запрещенными наркотиками, чтобы их не обнаружили на таможне. Люди, страдающие психическими расстройствами, могут также нарочно и неоднократно проглатывать инородные тела.
Если неперевариваемые предметы имеют небольшой размер, то они проходят через пищеварительную систему и выходят с каловыми массами. Однако крупные или острые предметы, например зубочистки, куриные или рыбные кости, могут застревать в пищеводе, желудке или в областях кишечника с крутыми поворотами или естественно узкими отверстиями или суженными в результате болезни, ранее перенесенного хирургического вмешательства, опухоли или аномальных структур. Предметы, которые прошли весь путь через кишечник, могут застрять в прямой кишке.
Инородные тела могут быть введены в прямую кишку намеренно (как, например, во время сексуальной игры), но могут непреднамеренно в ней застрять (см. также Инородные тела в прямой кишке).
Симптомы инородных тел в пищеварительном тракте
Инородные тела вызывают симптомы в зависимости от характера инородного тела и от места, где оно застряло.
Инородное тело в пищеводе
Небольшие тупые проглоченные предметы могут вызывать ощущение чего-то застрявшего в пищеводе и затрудненное глотание (дисфагию). Это ощущение может сохраняться в течение непродолжительного времени даже после того, как предмет прошел в желудок. Небольшие острые проглоченные предметы могут задержаться в пищеводе и причинять боль, даже если человек может глотать нормально. Когда пищевод полностью заблокирован, человек не может ничего проглотить, даже слюну, у него постоянно течет слюна, и он должен сплевывать. Слюна может быть окрашена кровью, и человек может подавиться и задохнуться. При попытках вызвать рвоту ничего не выходит.
Инородные тела в желудке и кишечнике
Если инородное тело частично или полностью блокирует желудок, тонкую кишку, или редко толстую кишку, оно может вызвать колики, вздутие, боль в брюшной области, тошноту и рвоту (см. Непроходимость кишечника).
Инородные тела в прямой кишке
Внезапная, мучительная боль во время дефекаций позволяет предположить, что инородное тело может травмировать слизистую оболочку заднего прохода или прямой кишки. Кал может быть с кровью.
Осложнения вследствие застревания инородных тел в пищеварительном тракте
Если острый предмет прокалывает пищевод, то последствия могут быть серьезными. Пища и другое содержимое пищевода может просачиваться в грудную полость (средостение) и вызывать опасное для жизни воспаление (медиастинит). Острые предметы также могут вызвать перфорацию желудка, кишечника, толстой кишки или прямой кишки. В результате перфорации (образование отверстия) пища, пищеварительные соки или содержимое кишечника, включая кал, просачиваются в брюшную полость. Такое просачивание требует неотложной медицинской помощи, поскольку оно может вызвать перитонит (воспаление брюшной полости).
Даже тупой предмет при тесном контакте с пищеводом в течение многих часов (например, более 24 часов) может вызвать серьезные проблемы. Застрявший предмет может оказывать достаточное давление на стенку пищевода, чтобы вызвать отмирание этой части пищевода и риск перфорации, что приводит к медиастиниту.
У людей, проглотивших батарейки дисковидного или таблеточного типа, которые могут разъесть слизистую оболочку пищевода или желудка, могут возникать ожоги пищевода или желудка. Они могут быстро прогрессировать до перфорации пищевода или желудка, поэтому проглоченную батарейку необходимо удалить из пищевода или желудка как можно скорее.
Иногда инородные тела являются причиной появления крови в каловых массах.
Если человек проглотит заполненный наркотиками предмет, этот предмет может разорваться, что может привести к передозировке наркотиков.
Диагностика инородных тел в пищеварительном тракте
Визуализирующие исследования (обычно рентгенологические исследования)
Эндоскопическое исследование
Часто инородное тело можно увидеть во время рентгенологического исследования брюшной полости и иногда груди. Иногда могут проводиться другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ), чтобы помочь выявить и локализовать инородное тело.
Обычно проводится эндоскопия (визуальное исследование пищеварительного тракта с помощью гибкого зонда, называемого эндоскопом), чтобы определить природу и точное местоположение инородного тела и исключить опухоль или другое заболевание.
На этом рентгеновском снимке показана монета, которую проглотил маленький ребенок.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА
На этом снимке показан пакет с наркотиками в желудке.
Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO).
На этом снимке показано острое инородное тело в желудке.
Снимок предоставлен доктором медицины Удай Шанкар (Uday Shankar, MD).
На этом снимке показаны пакеты с наркотиками (белые окружности) в желудке.
Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO).
На этом рентгеновском снимке показана монета, которую проглотил маленький ребенок.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА
На этом снимке показан пакет с наркотиками в желудке.
Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO).
На этом снимке показано острое инородное тело в желудке.
Снимок предоставлен доктором медицины Удай Шанкар (Uday Shankar, MD).
На этом снимке показаны пакеты с наркотиками (белые окружности) в желудке.
Снимок предоставлен доктором ортопедии Аланом Гингольдом (Alan Gingold, DO).
Во время пальцевого обследования, при котором врач вводит палец в перчатке в прямую кишку, он может нащупать инородные тела, застрявшие в прямой кишке.
Врачи могут использовать портативный металлоискатель для обнаружения металлических инородных тел (таких как монеты и батарейки), что особенно эффективно у детей. Однако эти металлические объекты обычно обнаруживаются при помощи рентгена или иногда КТ.
Лечение при инородных телах в пищеварительном тракте
При инородных телах в пищеводе — глюкагон или эндоскопия
При инородных телах в желудке — эндоскопия
При инородных телах в кишечнике — иногда эндоскопическое или хирургическое удаление
При инородных телах в прямой кишке — ручное или эндоскопическое удаление
Некоторые инородные тела выходят спонтанно и не требуют лечения. Иногда врач рекомендует пациенту пить много жидкости, что способствует выведению предмета из организма. Некоторые небольшие предметы, такие как зубочистки и рыбные кости, могут оставаться в пищеварительном тракте в течение многих лет, не вызывая симптомов.
Инородное тело в пищеводе
Если симптомы закупорки отсутствуют и человек не глотал острый предмет, круглую батарейку или батарейки дискового или таблеточного типа либо пакеты с наркотиками, врач будет наблюдать за ним в течение 24 часов, чтобы узнать, вышел ли предмет самостоятельно. Когда врач подозревает, что часть пищи застряла в пищеводе, можно внутривенно ввести лекарственный препарат глюкагон, чтобы расслабить пищевод и позволить пище спонтанно пройти через пищеварительный тракт.
Врач обычно удаляет инородное тело, которое не вышло из пищевода в течение 24 часов, так как отсрочка удаления увеличивает риск осложнений, включая перфорирование, и снижает вероятность успешного удаления.
Врачи могут удалить некоторые предметы, застрявшие в пищеводе, протолкнув их в желудок при помощи эндоскопа или вытащив с помощью щипцов, сетки или корзинки, проведенной через эндоскоп.
Поскольку острые предметы могут проткнуть стенку пищевода, их обязательно следует удалить в срочном порядке путем эндоскопии. Батарейки должны также быть безотлагательно удалены из пищевода, так как они могут стать причиной внутренних ожогов.
Инородные тела в желудке и кишечнике
Врачи обычно проводят эндоскопию для удаления острых предметов из желудка, так как они могут вызвать перфорирование. Также врачи проводят эндоскопию для удаления:
батареек, которые вызывают симптомы или признаки поражения желудка;
любых предметов, которые были в желудке дольше 3-4 недель;
батареек, которые были в желудке более 48 часов, но не вызвали травмы;
предметов в желудке размером более 2,5 см в диаметре;
магнитов, которые можно вытащить с помощью эндоскопа.
Маленькие круглые предметы, такие как монеты, могут выходить сами по себе. Врачи советуют проверять кал, чтобы узнать, вышел ли предмет. Если предмет не вышел с калом, врачи делают повторные рентгеновские снимки, чтобы проверить, вышел ли предмет.
Инородные тела, которые выходят из желудка и попадают в тонкую кишку, обычно проходят через пищеварительный тракт без проблем. Однако, если короткий, тупой предмет остается в тонкой кишке более 1 недели и не может быть удален с помощью эндоскопии, или у человека имеются симптомы кишечной непроходимости, врачи могут удалить его хирургическим путем.
Когда у человека, у которого нет симптомов, обнаруживают предмет, который, как предполагается, наполнен наркотиками, этого человека госпитализируют и внимательно обследуют в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Врачи могут провести хирургическое вмешательство при наличии:
симптомов закупорки кишечника;
симптомов передозировки наркотиков (свидетельствующих об утечке наркотиков из инородного предмета);
предмета, не вышедшего по прошествии значительного периода времени.
Врачи обычно не проводят эндоскопию, чтобы удалить предмет, наполненный наркотиками, так как существует высокий риск его разрыва во время удаления и серьезной передозировки.
Инородные тела в прямой кишке
Инородное тело в прямой кишке может быть удалено эндоскопически или вручную, в зависимости от типа предмета. Иногда для ручного удаления требуется применить местную анестезию с помощью инъекции для обезболивания ануса и раскрыть анус специальным инструментом. Затем врачи обычно используют щипцы для захвата и удаления предмета. Эта процедура может потребовать глубокой седации.
После удаления инородного тела врачи могут осмотреть прямую кишку и нижнюю часть толстой кишки с помощью гибкой трубки, называемой сигмоидоскопом, чтобы исключить травму или перфорирование.