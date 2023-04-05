Безоары — это плотно упакованные комки частично переваренной или непереваренной пищи, которые могут застревать в желудке или кишечнике.

Комки непереваренного материала могут застревать в желудке.

Большинство безоаров не вызывают никаких симптомов.

Диагноз основывается на рентгенологическом исследовании и других визуализирующих исследованиях, а иногда на визуальном осмотре пищеварительного тракта с помощью эндоскопии.

Большинство безоаров необходимо разбить на куски с помощью инструментов или проглоченных препаратов, либо удалить при помощи эндоскопа или хирургическим путем.

Желудок является основным местом скопления отвердевших, частично переваренных или непереваренных скоплений материалов, которые называют безоарами. Безоары не могут пройти через узкие отверстия или пространства и, таким образом, могут застревать в пищеварительном тракте. Безоары накапливаются чаще всего в желудке, но иногда в других местах пищеварительного тракта. Безоары больше ¾ дюйма (около 2 см) в диаметре редко могут выйти из желудка из-за узкого отверстия (сфинктер привратника), через которое содержимое желудка должно пройти, чтобы попасть в начальный сегмент тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки).

Существует несколько видов безоаров. Безоары классифицируются в соответствии с материалом, из которого они состоят:

Чаще всего встречаются фитобезоары , состоящие из неперевариваемых фруктов и растительного материала, такого как клетчатка, кожура и семена.

Диоспиробезоары, разновидность фитобезоаров, образуются из фруктов (хурмы).

Трихобезоары образуются частично переваренными волосами.

Фармакобезоары образуются из отвердевших частей лекарственных препаратов (таких как антациды).

Лактобезоары состоят из молочного белка и могут наблюдаться у младенцев, которых кормят молоком.

Фитобезоар Скрыть подробности На этой фотографии представлен фитобезоар у человека с диабетическим гастропарезом. Изображение предоставлено д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Безоары также могут образоваться из множества других веществ, включая бумажные салфетки и пенополистирол (из которого сделаны, например, одноразовые чашки).

Факторы риска образования безоаров Продукты питания или другие материалы могут накапливаться у всех, включая детей, но с большей вероятностью они накапливаются у людей, имеющих определенные факторы риска. Общие факторы риска включают: Наличие операции на пищеварительном тракте, особенно процедур, которые предполагают удаление части желудка или кишечника (например, хирургическое вмешательство по поводу язвенной болезни, а также хирургическая операция по поводу ожирения)

Болезни, из-за которых желудок не может опорожниться от пищи соответствующим образом (например, диабет, определенные аутоиммунные заболевания, а также смешанное заболевание соединительной ткани)

Прием определенных лекарственных препаратов, которые замедляют сокращение желудка Факторы риска, более распространенные среди пожилых людей, включают: Отсутствие зубов

Плохо прилегающие зубные протезы

Неполное пережевывание пищи

Низкий уровень кислоты в желудке (гипохлоргидрия) Трихобезоары чаще всего встречаются у молодых женщин, страдающих психическими расстройствами, которые жуют и проглатывают собственные волосы.

Симптомы безоаров Большая часть безоаров не полностью блокируют пищеварительный тракт и, таким образом, не вызывает никаких симптомов. Однако люди могут чувствовать себя очень сытыми после приема нормального количества пищи и могут страдать от тошноты, рвоты и боли. Может также наблюдаться потеря аппетита и снижение массы тела. Осложнения вследствие безоаров Иногда безоары нарушают выстилку желудочно-кишечного тракта и вызывают кровотечение, которое может проявиться в кале (см. Желудочно-кишечное кровотечение). Если безоары частично или полностью блокируют желудок, тонкий кишечник или, редко, толстый кишечник, они вызывают колики, вздутие, потерю аппетита, тошноту и рвоту (см. Непроходимость кишечника). Иногда безоары вызывают инвагинацию (когда один сегмент кишечника входит в другой, как части телескопа) и могут закупорить кишечник. При отсутствии лечения инвагинация иногда приводит к частичному отмиранию ткани кишечника. Изредка безоары также могут вызвать перфорацию пищеварительного тракта. В результате перфорации пища, пищеварительные соки или содержимое кишечника, включая кал, просачивается в брюшную полость. Такое просачивание требует неотложной медицинской помощи, поскольку оно может вызвать перитонит (воспаление брюшной полости).

Диагностика безоаров Визуализирующие исследования

Эндоскопическое исследование Часто безоар можно увидеть на снимках, полученных в результате визуализирующих исследований, таких как рентгенологическое исследование, компьютерная томография (КТ) и ультразвуковая эхография брюшной полости. Обычно проводится эндоскопия (визуальное исследование пищеварительного тракта с помощью гибкого зонда, называемого эндоскопом), чтобы подтвердить диагноз безоара и исключить из причин опухоль. Во время эндоскопии врачи могут удалить часть безоара и рассмотреть его под микроскопом, чтобы узнать, из чего он состоит, например, из волос или растительного материала. Врачи могут попытаться разбить безоар на кусочки и извлечь его во время эндоскопии.