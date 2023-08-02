Социальное тревожное расстройство характеризуется страхом или тревожностью в отношении определенных социальных или жизненных ситуаций. Такие ситуации часто избегают или переносят с большой долей страдания.

Люди являются социальными существами, и их способность чувствовать себя комфортно в социальных ситуациях влияет на многие важные аспекты их жизни, включая семью, образование, работу, отдых, романтические знакомства и отношения.

При социальном тревожном расстройстве определенные ситуации или предметы вызывают у людей страх, тревожность и желание их избежать. Страх и тревожность непропорциональны фактической угрозе.

Хотя некоторая тревога в социальных ситуациях является нормальной, люди с социальным тревожным расстройством настолько тревожатся, что либо избегают социальных ситуаций, либо очень тяжело их переносят. Около 13 % взрослых людей на протяжении своей жизни страдают от социального тревожного расстройства. Расстройство ежегодно поражает около 9 % женщин и 7 % мужчин.

Некоторые взрослые с социальным тревожным расстройством были стеснительными в детском возрасте, тогда как у других значительные симптомы тревожности не наблюдались до полового созревания.

Люди с социальным тревожным расстройством обеспокоены тем, что их поведение или действия покажутся неадекватными. Часто они опасаются, что их тревога будет очевидной: что они будут потеть, краснеть, дрожать, их вырвет или у них будет дрожать голос. Они также тревожатся, что потеряют нить рассуждений или не смогут найти слов, чтобы выразить свои мысли.

Некоторая социальная тревожность привязана к конкретным ситуациям, связанным с выступлениями, и вызывает тревогу только тогда, когда люди должны выполнять определенную деятельность публично. Та же самая деятельность, выполняемая в одиночестве, тревоги не создает. Типичные ситуации, вызывающие тревогу у людей с социальным тревожным расстройством, включают следующее:

речь на публике;

публичные выступления, такие, как чтение в церкви или игра на музыкальном инструменте;

прием пищи с другими людьми;

знакомство с новыми людьми;

разговоры;

подписание документа в присутствии свидетелей;

использование общественных туалетов.

У некоторых людей наблюдаются симптомы социальной тревожности в одной или нескольких конкретных ситуациях, в то время как у других они возникают в более широком диапазоне условий. При обоих типах социальной тревожности люди опасаются, что, если они не будут соответствовать ожиданиям других людей, или за ними будут тщательно наблюдать в социальных взаимодействиях, они будут чувствовать себя неловко, униженными или отверженными, или же будут обижать других.

Люди могут признавать или нет, что их страхи являются чрезмерными.

Диагностика социального тревожного расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи ставят диагноз социального тревожного расстройства, когда у людей имеется страх или тревога со всеми следующими характеристиками: Являются интенсивными и присутствовали в течение 6 месяцев или дольше

Касаются одной или более социальной ситуации

Почти всегда возникают при определенной ситуации или ситуациях

Включают страх негативной оценки другими

Приводят к тому, что человек избегает ситуации или чувствует себя в ней некомфортно

Не соответствуют реальной опасности

Вызывают значительные страдания или значительно мешают функционированию Также врачи исключают другие психические расстройства, которые могут вызвать подобные симптомы, такие как агорафобия, паническое расстройство или телесное дисморфическое расстройство.

Лечение социального тревожного расстройства Экспозиционная терапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Антидепрессанты, обычно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) Как и другие тревожные расстройства, социальное тревожное расстройство с течением времени различается по степени тяжести. Социальная тревожность, если ее не лечить, часто сохраняется, в результате чего многие люди избегают деятельности, которая в противном случае приносила бы им удовольствие. Многие люди с социальной тревожностью никогда не обращаются за лечением, но вместо этого разрабатывают собственные стратегии ее лечения. Например, они могут избегать социальных ситуаций, практиковать «самолечение» алкоголем или марихуаной или просто преодолевать социальные обязательства без ощущения комфорта. Однако существуют эффективные варианты лечения социального тревожного расстройства. Эффективным методом лечения обычно является экспозиционная терапия. Однако может быть нелегко организовать такую ситуацию, где воздействие длилось бы достаточно долго для того, чтобы позволить людям привыкнуть к провоцирующей тревогу ситуации и начать чувствовать себя комфортно в этой ситуации. Например, люди, боящиеся говорить перед своим начальником, могут не иметь возможности организовать серию сеансов, где им удалось бы говорить перед ним. Могут помочь альтернативные ситуации, например, вступление в общественную группу, которая помогает с публичными выступлениями, или чтение книги людям, проживающим в домах престарелых. Также может помочь когнитивно-поведенческая терапия. В ходе этой терапии люди учатся делать следующее: Использовать методы релаксации

Определять модели мышления и поведения, которые могут вызвать тревожность или панику

Корректировать эти модели мышления

Соответствующим образом изменять свое поведение Людям с социальной тревожностью часто могут помочь антидепрессанты, такие как СИОЗС, и бензодиазепины (анксиолитические препараты). СИОЗС обычно являются предпочтительными, так как они, в отличие от бензодиазепинов, с меньшей вероятностью помешают когнитивно-поведенческой терапии. Бензодиазепины действуют на центральную нервную систему (головной мозг и позвоночник) и могут вызывать сонливость и проблемы с памятью. Для снижения учащенного сердцебиения, дрожи и потливости, испытываемых людьми, боящимися выступать на публике, можно использовать бета-блокаторы, но эти лекарственные препараты не уменьшают саму тревогу.